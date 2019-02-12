Тест: Выберите одну из дверей — и мы расскажем, что скрывает ваше подсознание

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему определенные цвета у нас ассоциируются с конкретными чувствами и эмоциями? К примеру, как появились выражения «позеленеть от злости», «почернеть от горя» или «покраснеть от гнева»? Ученые много лет ищут взаимосвязь между цветовосприятием человека и его психическим состоянием. И за это время появились интересные теории касательно этой темы.

AdMe.ru на себе проверил одну из таких теорий и теперь предлагает это сделать вам.

В середине ХХ века учеными была выявлена связь между эмоциями человека и разными цветами. Эксперимент показал, что данный подход актуален для чувств, связанных с воспоминаниями. По мнению исследователей, даже если сам человек еще не определился со своим отношением к произошедшему, его подсознание уже знает точно, положительное это воспоминание или отрицательное. Предлагаем вам проверить теорию на себе. Подумайте о каком-то событии из вашей жизни и выберите цвет, который в наибольшей степени ассоциируется с ним.

Красный

Если вы выбрали красную дверь, значит, по мнению исследователей, вами овладело очень сильное воспоминание и обязательно положительное. Пережитый восторг, радость, момент влюбленности — все это может натолкнуть на красный цвет.

Желтый

Желтый выбирают при менее ярких, чем в первом случае, воспоминаниях, все же несущих позитивное настроение. Легкие и светлые мысли о чем-то добром, хорошем, будь то улыбка случайного прохожего, помощь коллеги или распустившийся цветок на подоконнике. Подобные переживания ассоциируются с желтым цветом. Возможно, все дело в его солнечности.

Зеленый

Если ваш выбор пал на зеленую дверь, значит событие, о котором вы подумали, несет легкую грусть: мелкие неудачи и обиды, причинившие душевный дискомфорт. Подсознание классифицирует выбранное вами воспоминание как не слишком приятное.

Синий

Синяя дверь таит самые мрачные моменты, от одного воспоминания которых сжимается сердце. Подобные мысли могут травмировать психику, стать причиной бессонницы. Единственно верное решение в таком случае — как можно быстрее забыть об этих событиях.

К слову, те же выводы были сделаны из другого опыта. Детям выдали наборы карандашей и попросили их нарисовать что-то красивое и некрасивое. Цветовое решение у малышей из разных стран совпало: для исполнения красивой картины они выбирали теплые и чистые цвета, в большинстве случаев красный и желтый.

Подтвердилась ли теория в вашем случае? Какие цвета у вас ассоциируются с положительным и отрицательным?