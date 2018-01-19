Тест: Выберите мороженое, и мы расскажем о вашем характере
Алан Хирш — психолог, который более 30 лет специализируется на выявлении зависимости вкусовых предпочтений и личности человека. Самым вкусным определением черт характера является мороженое. Психолог утверждает, что любимый вкус этого лакомства закладывается еще в детстве и остается с человеком на протяжении всей его жизни.
AdMe.ru предлагает пройти простой тест, который не только поможет узнать чуточку больше о себе, но и пробудит желание побежать за мороженым в ближайший магазин или кафе, даже если за окном —30.
Просто выберите тот десерт, от которого вы бы точно не отказались, и переверните картинку.
А у вас тоже появилось желание приблизить лето и почувствовать себя разносторонним человеком, попробовав множество видов мороженого?
Фото на превью Geeky_/reddit, blaQriot/reddit