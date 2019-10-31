Тест: Выберите изображение и узнайте, о чем говорит ваш бессознательный страх

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В каждом человеке живет беспокойство: одни боятся потерять близких и остаться в одиночестве, других тревожат мысли о будущем, а кто-то и вовсе боится жить эту жизнь. Но какую бы форму ни принимал страх, самое важное — осознать его причины и подружиться с ним. Загляните в статью, если хотите узнать, как это сделать.

Наши тревоги — не ящик Пандоры, приносящий несчастья, а возможность узнать лучше самого себя и открыть новый источник для мотивации. Поэтому мы в AdMe.ru решили обратиться к аналитической психологии и заодно напомнить, что сегодня Хеллоуин, а наши иллюстрации — то, что психиатр прописал бы для создания настроения к этому празднику.

Выберите то изображение, которое вас пугает больше остальных, и переходите к его трактовке

1.

2.

3.

4.

5.

Что означает ваш выбор

1.

Если беспокойство вызвало первое изображение, то это говорит о страхе осуждения. Возможно, один из самых частых вопросов в вашей голове звучит так: «Что подумают люди?» Стремление понравиться окружающим и привычка зацикливаться на критике отнимают много сил и становятся причиной непроходящей усталости. Исследования показывают, что люди в 4 раза чаще вспоминают негативные слова, чем похвалу. А для того, чтобы пережить одно отрицательное событие, нашему мозгу требуется испытать 5 положительных. И это прекрасный повод порадовать себя 5 раз, когда ваш день не задался. Помните, что ни один человек не может вызывать симпатию абсолютно у всех, поэтому не стоит тратить свою энергию на недостижимую цель.

2.

Если тревогу вызвало второе изображение, то, вероятно, вас беспокоит собственное эмоциональное состояние и вы боитесь потерять контроль над своим разумом. Похоже, в вашей жизни происходят различные психоэмоциональные нагрузки, поэтому желательно сделать перерыв и взять отпуск, направив свою тревогу в творчество и отстранившись от привычных дел.

3.

Вас смутила черная тень в дверях? Это говорит о страхе перед неудачами. Вы боитесь непредвиденного развития событий, которое может застать вас врасплох. Вероятно, вас тяготит ваше нынешнее положение, но при этом вы не чувствуете, что можете как-то повлиять на ситуацию. Помните, что неудача — это событие, а не человек. Не позволяйте единичным случаям оказывать влияние на все ваше будущее. История не знает успешных людей, чей путь обошелся бы без препятствий.

4.

Четвертая иллюстрация символизирует очень коварный страх, который имеет множество лиц. Страх потери и одиночества. Каждый человек хочет быть счастливым и чувствовать себя нужным. Только многие неправильно трактуют понятие «одиночество», считая, что это состояние вызвано отсутствием близкого человека рядом. Но одиноким можно быть и в отношениях, и в кругу большой семьи, ведь это чувство не про количество людей, которые находятся с нами, а про то состояние, в котором мы сами себе неинтересны. Оставьте попытки привлечь людей и уделяйте больше внимание себе: своим чувствам, желаниям и целям.

5.

Если вас тревожит последнее изображение, то это говорит о страхе перед будущим. Этот страх свойственен даже тем людям, которые не знают, что такое потери, потому как чувство тревоги вызывается привычками и привязанностью. Вы понимаете, что если что-то пойдет не так, то нужно будет выстраивать свой мир заново. Нормально бояться того, чего мы не знаем наверняка, но если это чувство мешает строить планы и вы буквально считаете, что «все тлен», то посмотрите на это с другой стороны: даже если вы ошибетесь, со временем все пройдет, а если у вас что-то получится, то с вами как минимум останутся хорошие воспоминания. Как бы ни складывалась жизнь, напоминайте себе о мудрости, которая была написана на кольце царя Соломона: «Все пройдет». Всегда проходит.