Тест: Вставьте пропущенную букву, и мы скажем, чего вам не хватает в жизни

Мы в AdMe.ru любим короткие забавные психологические тесты, которые могут что-то рассказать о человеке и при этом его повеселить. Этот тест — один из них.

Правила просты: вам нужно вставить в слово на картинке пропущенную букву и выбрать из предложенных вариантов ответов то, что у вас получилось. Если вы вдруг нечаянно подсмотрели ответы до того, как придумали что-то сами, просто выберите то слово, которое вам нравится больше других.

Фото на превью pixabay

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