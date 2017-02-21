Тест: Вставьте пропущенную букву, и мы скажем, чего вам не хватает в жизни

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru любим короткие забавные психологические тесты, которые могут что-то рассказать о человеке и при этом его повеселить. Этот тест — один из них.

Правила просты: вам нужно вставить в слово на картинке пропущенную букву и выбрать из предложенных вариантов ответов то, что у вас получилось. Если вы вдруг нечаянно подсмотрели ответы до того, как придумали что-то сами, просто выберите то слово, которое вам нравится больше других.