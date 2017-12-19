Тест: В какие часы вы наиболее активны?

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Биоритмы человека — не пустой звук, и на качество жизни они влияют самым непосредственным образом. Известно, что существуют совы и жаворонки, и каждый человек примерно знает, к какой категории он относится. Но помимо того, когда нам легче пробуждаться и засыпать, важно и то, как мы себя чувствуем днем и ночью.

Не все имеют свободный рабочий график, так что подружить свои биоритмы и общепринятый режим дня как-то нужно. AdMe.ru составил тест, который поможет вам облегчить себе жизнь и правильно организовать свое время в соответствии с потребностями организма. Цифры в желтых кружочках соответствуют количеству баллов за соответствующий вариант ответа. В конце просто посчитайте накопленные баллы.