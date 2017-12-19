Тест: В какие часы вы наиболее активны?

Биоритмы человека — не пустой звук, и на качество жизни они влияют самым непосредственным образом. Известно, что существуют совы и жаворонки, и каждый человек примерно знает, к какой категории он относится. Но помимо того, когда нам легче пробуждаться и засыпать, важно и то, как мы себя чувствуем днем и ночью.

Не все имеют свободный рабочий график, так что подружить свои биоритмы и общепринятый режим дня как-то нужно. AdMe.ru составил тест, который поможет вам облегчить себе жизнь и правильно организовать свое время в соответствии с потребностями организма. Цифры в желтых кружочках соответствуют количеству баллов за соответствующий вариант ответа. В конце просто посчитайте накопленные баллы.

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Результаты

  • 10-15 баллов:

Вы просыпаетесь и готовы к свершениям. Даже если вам кажется, что вы поспали бы еще пару часов, уже через 10 минут после пробуждения готовы работать. Вам нужно планировать интенсивную работу в первой половине дня, а принятие важных решений закончить до полудня.

  • 16-20 баллов:

Вам не помешает быть продуктивным. Вы легко подстраиваетесь под любые изменения. То есть вы тот человек, которому удобно работать в стандартных с 9 до 18. Но принимать важные решения все же старайтесь в период с 10 до 11 утра.

  • 21-30 баллов:

Чтобы начать трудиться, вам нужно «раскачаться». В этом нет ничего удивительного, ведь ваш организм начинает интенсивно работать ближе к полудню. Рутинную работу можно делать и с утра, а вот принятие решений или интенсивный труд стоит начинать ближе к трем часам дня.

  • 31-40 баллов:

Вечер — это ваше время. Вы можете блистать на поздних встречах и ужинах. Ваше обаяние будет покорять собеседников, которые уже устали. Принимайте решения как можно позже. И старайтесь начинать свой день постепенно.

Фото на превью pixabay, pixabay

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0 Комментарии
  • 19 декабря 2017
  • 7891

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