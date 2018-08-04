Тест: Ответьте на один вопрос, и мы расскажем все о вашем гневе

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Долгое время проявления гнева считались недостойными приличного общества, и несколько поколений наших предшественников выросли в условиях постоянного подавления этой эмоции. Но даже сейчас, когда проявление негативных чувств реабилитировано официальной психологией, гнев зачастую порождает осуждение у окружающих и чувство вины у своего «хозяина». Стоит ли стыдиться своего гнева и можно ли от него избавиться?

AdMe.ru предлагает вам пройти экспресс-тест, состоящий лишь из одного вопроса. Ответив на него, вы сможете понять, какой тип гнева наиболее характерен для вас, а мы расскажем, как с ним справляться.

Итак, представьте себе в мельчайших подробностях такую ситуацию. Вы работаете над неким проектом вместе с другим сотрудником. Причем напарник вам достался не самый работящий — львиную долю работы приходится делать вам, пока он болтает по телефону, пьет кофе и иными способами имитирует бурную деятельность. И вот сейчас снова: на вашем столе горы срочных документов, мозг уже кипит от перенапряжения, а этот «работничек» битый час жалуется на невыносимую головную боль. Вы чувствуете, как в вашей душе нарастает негодование...

Прочувствуйте свой гнев, ощутите, на кого или на что он направлен. Проговорите мысленно все слова, которые пришли бы вам на ум в такой ситуации. Вы произнесли бы их? Если да, то с какой интонацией? Гнев прошел бы сразу после проговаривания или вы еще долго возвращались бы мысленно к конфликту? А теперь, когда вы в деталях представили свой гнев, сравните его с описанными ниже вариантами реакции и выберите тот, что оказался максимально близок тому, что вы только что пережили.

1. Пассивный гнев

2. Взрывной гнев

3. Хронический гнев

4. Мстительный гнев

5. Застывший гнев

6. Ситуативный гнев

7. Эмпатический гнев

Итак, ваш выбор...

1. Пассивный гнев. Если это ваша реакция, значит вы привыкли держать свои негативные эмоции в себе, позволяя им проявляться лишь иносказательно — в виде саркастических замечаний или пассивно-агрессивных высказываний. Такой гнев опасен прежде всего для вас самих, ведь постоянное внутреннее напряжение может привести к различным дисфункциям организма, и в первую очередь сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Представителям этой группы нужно учиться здоровым способам выражения эмоций: в общении по душам с друзьями, в физических упражнениях (хорошо подойдут контактные и командные виды спорта). Подойдет все, что помогает вам снизить уровень стресса и общей напряженности.

2. Взрывной гнев. Ваше настроение напоминает качели, одно и то же событие может либо оставить вас равнодушным, либо вызвать вспышку необузданной ярости? Мы сейчас не говорим об экстренной ситуации, о которой в быту мы говорим одним словом — «навалилось». Речь о привычной реакции. Она означает, что у вас неустойчивая психика, склонная к циклическим расстройствам. Если вы принимаете какие-либо психостимулирующие препараты, причина может быть и в них. Как бы то ни было, взрывной гнев у вас или у ваших близких — серьезный повод обратиться к психотерапевту. И со вспышками гнева, и с приступами апатии можно научиться справляться. Ради своего же спокойствия и безопасности.

3. Хронический гнев. Если вы остановились на этом варианте реакции, то можно предположить, что нерадивая сотрудница — далеко не единственное, что раздражает вас в повседневной жизни. Неугомонные соседи, беспардонные родственники, невоспитанные дети, невовремя ломающиеся вещи — список можно продолжать бесконечно. Когда ощущение гнева становится для вас привычным, пропадает его острота. Вы перестаете идентифицировать его как гнев, называя раздражительностью, которую можно списать на усталость и на глупость окружающих. Однако организм не обманешь: хронический гнев истощает иммунную систему, провоцирует гипертонию. Справляться с хроническим гневом помогает работа в терапевтических группах, а также все практики, так или иначе включающие в себя медитацию: йога, тантра, тай-цзи и т. д.

4. Мстительный гнев. Просто позлиться и забыть? Нет, это не про вас: ваш гнев жаждет отмщения! Тот, кто вывел вас из себя, должен быть наказан — так или иначе. И до тех пор, пока этого не произошло, вы живете ожиданием этой кары, прокручивая мысленно ее всевозможные сценарии. Удовлетворение от мести провоцирует выброс дофамина — того самого гормона удовольствия, действие которого имитируют наркотические вещества. Механизм привыкания в обоих случаях схож: с каждым разом «доза» требуется все чаще. А бесконечное ожидание возмездия обидчику провоцирует запредельный уровень стресса у «хозяина» такого гнева. Лучшее лекарство от мстительного гнева — прощение. Учитесь прощать обидчиков. А для того чтобы настроиться на нужную волну, подыщите себе занятие, целью которого будет помощь другим людям: волонтерство, наставничество, репетиторство и т. п.

5. Застывший гнев. Если вы склонны долго помнить нанесенную обиду и считаете, что нельзя прощать того, кто не осознал свой проступок и не извинился за него, то это та ситуация, которую психологи называют «застреванием» в гневе. Постоянное ощущение обиды и горечи влияет на общий фон настроения, может привести с осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы и даже отразиться на вашем лице, превратив его в «маску гнева». Будда говорил, что оставаться в гневе — это все равно что пить яд и ждать, что умрет кто-то другой. Вместо того чтобы годами копить гнев и обиду, их можно просто отпустить и жить дальше. Даже если вы уже не общаетесь с тем, на кого продолжаете злиться, психоанализ поможет вам разрешить для себя эту ситуацию и перестать гневаться.

6. Ситуативный гнев. Рассердились, отреагировали, успокоились и забыли — это про вас? В таком случае поздравляем: у вас здоровая реакция, не требующая особого вмешательства и коррекции. Да, конечно, гнев не самая приятная эмоция. Но когда она выражается правильно, это может стать мощной движущей силой в отношениях и в развитии ситуации. Говоря об этом правильном выражении, важно помнить о том, что, как бы вы ни были рассержены, не стоит допускать оскорблений и перехода на личности, иначе конструктивный диалог быстро переходит в банальную склоку. Используйте «я-сообщения» и говорите о действиях собеседника, а не о нем самом.

7. Эмпатический гнев. Если в описанной нами ситуации вас рассердила не коллега, а обстоятельства, доставившие ей страдания, это тоже здоровая реакция «сочувствующего» гнева. Скорее всего, ваша способность к эмпатии защищает вас от связанных с гневом негативных последствий для организма. Единственное, о чем следует помнить: люди часто путают доброту с глупостью и пытаются этим воспользоваться. Не забывайте о собственных интересах и научитесь прислушиваться к собственным ощущениям. Если вы чувствуете, что радость от помощи ближнему потускнела, то, возможно, вашей отзывчивостью злоупотребляют. В этом случае отвлекитесь на то, чтобы доставить радость себе, а не окружающим.

Разумеется, ни один популярный тест не заменит полноценного исследования личности и работы со специалистом — мы лишь предлагаем вам прислушаться к своим эмоциям и понять о себе что-то новое. И нам очень интересно будет прочитать в комментариях, понравился ли вам этот тест. А может, у вас есть свои испытанные способы управления гневом?