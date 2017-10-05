Тест: Угадайте, что мы спрятали на картинках, и мы расскажем, насколько вы внимательны

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Кто-то склоняется к мысли, что интуиция — это хорошо развитая способность подмечать мельчайшие детали и делать осознанные логические выводы. Кто-то, не заморачиваясь, следует за подсказками внутреннего голоса и не сомневается в правильности такого метода. А вы? AdMe.ru предлагает вам проверить уровень своей внимательности, пройдя небольшой тест.

1. Детская игрушка или нечто иное?

2. Съедобное или несъедобное?

3. Большое или маленькое?

4. Живое или неживое?

5. Опасное или безобидное?

6. Мужчина или женщина?

7. Ребенок или взрослый?

Вы угадали 6–7 картинок. Может быть, вы далеки от романтики и не особенно разбираетесь в искусстве, но зато вы хороши в математике и других точных науках. Даже небольшая деталь способна натолкнуть вас на правильное решение. Когда вашим друзьям нужен совет, они обращаются именно к вам, по праву считая вас умнейшим человеком.

Вы угадали 4–5 картинок. Вам нравится всё и сразу. Вас легко заинтересовать какой-нибудь идеей — и так же просто погасить ваш интерес. У вас не одно хобби, а целая куча. И ноль свободного времени. Неудачи вас не слишком расстраивают, потому что вы почти сразу о них забываете.

Вы угадали 3–0 картинок. Вы не особо внимательны к деталям, зато у вас большая душа. Вы доверчивы и ни в чем не ищите подвоха. Вы любите животных и стараетесь любить людей, хотя с каждым разом это дается все сложнее. Зато вас любят все. И люди, и животные.