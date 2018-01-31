Тест: страдаете ли вы синдромом отложенной жизни

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Мы приготовил тест, который поможет понять, есть ли у вас привычка жить будущими ожиданиями, или вы предпочитаете радоваться моменту здесь и сейчас.

Номер каждой картинки соответствует числу баллов. Сложите полученные баллы и читайте результаты.

Что вы выберите?

К вам должны приехать родители и надо бы убрать в квартире, а друзья в этот же день позвали на вечеринку. Вы:

Как вы относитесь к спорту?

Вы обещали позвонить маме, но в прошлой беседе она не на шутку разозлила вас своими нравоучениями. Вы:

Как вы обычно выглядите?

Вам к определенному времени нужно на автобус. В каком описании вы узнали себя?

Вспомните, как высдавали экзамены в школе или институте. Что из этого про вас?

Есть ли у вас вредные привычки, за которые вы себя ругаете?

Вы решаете наконец стать хорошей мамой/папой и заниматься с ребенком по вечерам. Как правило:

Сколько за одну минуту вы можете вспомнить своих желаний?

Во время очередной генеральной уборки обнаруживаются вещи, которыми давно не пользовались. Как вы с ними поступаете?

Вы купили набор красивой посуды. Как часто им пользуетесь?

По вашему ощущению, как часто вы прокручиваете негативные мысли?

Поход к стоматологу обычно выглядит так:

Вы случайно встретили старого знакомого и решили, что было бы неплохо прийти в гости и пообщаться. В ближайшие дни вы

Как вам даётся расставлять приоритеты, выделять важное?

Как вы обычно поступаете, когда видите непрочитанные письма в почте и пропущенный телефонный звонок?

Вам нужно сделать работу к определенному сроку. В каком описании вы узнали себя?

Суммируйте количество баллов и читайте результат.

18-25 баллов

Вы человек, который знает, чего хочет и не согласен откладывать жизнь на потом. Даже неприятные вещи вы предпочитаете сделать сразу и забыть.

26-40 баллов

Отличные новости, вы не страдаете хроническим синдромом отложенной жизни. Вы умеете разделять события на важные и второстепенные. Иногда вы позволяете себе полениться, послать все к чёрту, просто поваляться и посмотреть любимый фильм. И это тоже хорошо, если в меру.

40-49 баллов

Вы заслуживаете похвалу за честность. Вы хронически откладываете свою жизнь на потом. Позвольте себе иногда наслаждаться настоящим моментом. Соберите волю в кулак и выполните важные дела вовремя, а потом почувствуйте, как приятно получить результат ваших усилий.