Тест: страдаете ли вы синдромом отложенной жизни
Мы приготовил тест, который поможет понять, есть ли у вас привычка жить будущими ожиданиями, или вы предпочитаете радоваться моменту здесь и сейчас.
Номер каждой картинки соответствует числу баллов. Сложите полученные баллы и читайте результаты.
Что вы выберите?
К вам должны приехать родители и надо бы убрать в квартире, а друзья в этот же день позвали на вечеринку. Вы:
Как вы относитесь к спорту?
Вы обещали позвонить маме, но в прошлой беседе она не на шутку разозлила вас своими нравоучениями. Вы:
Как вы обычно выглядите?
Вам к определенному времени нужно на автобус. В каком описании вы узнали себя?
Вспомните, как высдавали экзамены в школе или институте. Что из этого про вас?
Есть ли у вас вредные привычки, за которые вы себя ругаете?
Вы решаете наконец стать хорошей мамой/папой и заниматься с ребенком по вечерам. Как правило:
Сколько за одну минуту вы можете вспомнить своих желаний?
Во время очередной генеральной уборки обнаруживаются вещи, которыми давно не пользовались. Как вы с ними поступаете?
Вы купили набор красивой посуды. Как часто им пользуетесь?
По вашему ощущению, как часто вы прокручиваете негативные мысли?
Поход к стоматологу обычно выглядит так:
Вы случайно встретили старого знакомого и решили, что было бы неплохо прийти в гости и пообщаться. В ближайшие дни вы
Как вам даётся расставлять приоритеты, выделять важное?
Как вы обычно поступаете, когда видите непрочитанные письма в почте и пропущенный телефонный звонок?
Вам нужно сделать работу к определенному сроку. В каком описании вы узнали себя?
Суммируйте количество баллов и читайте результат.
18-25 баллов
Вы человек, который знает, чего хочет и не согласен откладывать жизнь на потом. Даже неприятные вещи вы предпочитаете сделать сразу и забыть.
26-40 баллов
Отличные новости, вы не страдаете хроническим синдромом отложенной жизни.
Вы умеете разделять события на важные и второстепенные. Иногда вы позволяете себе полениться, послать все к чёрту, просто поваляться и посмотреть любимый фильм. И это тоже хорошо, если в меру.
40-49 баллов
Вы заслуживаете похвалу за честность. Вы хронически откладываете свою жизнь на потом. Позвольте себе иногда наслаждаться настоящим моментом. Соберите волю в кулак и выполните важные дела вовремя, а потом почувствуйте, как приятно получить результат ваших усилий.
Фото на превью depositphotos