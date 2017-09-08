Тест: Спорим, что мы угадаем, на сколько лет вы себя ощущаете?
Вы еще не закончили учебу, а уже чувствуете себя намного старше ровесников? Или же вы отметили не один свой юбилей, но ощущаете жизнь так же, как и в 20 лет? Очень часто биологический возраст не совпадает с эмоциональным.
AdMe.ru подготовил тест, который покажет, на сколько лет вас обманывает ваш собственный паспорт. Не пугайтесь, если цифры окажутся слишком большими или маленькими, — это не уровень интеллектуального развития, а то, как вы воспринимаете мир.
Как пройти: Сложите цифры, указанные в вариантах ответа, и найдите полученную сумму в результатах.
1. Выберите группу цветов, которая нравится вам больше всего
2. Что бы вы хотели съесть прямо сейчас?
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3. О чем вы мечтаете?
4. Какой жанр фильмов вам нравится больше всего?
5. Если бы вам предложили научиться чему-то новому, то что бы вы выбрали?
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6. Самая неприятная ситуация для вас
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7. Как вы отмечаете свой день рождения?
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8. Подумайте о будущем. Какие эмоции вы испытываете?
9. Идеальное место для отпуска
10. Что вы видите на этой картинке?
1. Бэтмен
2. Стесняюсь произнести вслух
3. Другое (свой вариант)
4. Что в этой кляксе можно увидеть?!
- 10–19 баллов: 9 лет. В душе вы совсем еще ребенок. Вы общительны, вам все интересно, и у вас много энергии. Вы эмоционально реагируете на все события в вашей жизни, и вам нужны люди, с которыми вы могли бы открыто делиться всем.
- 20–29 баллов: 15–19 лет. Душа подростка, которая постоянно просит новых эмоций, ей требуется бунтовать, покорять мир и открывать новое как в себе, так и в других людях. Тот период, когда хочется найти свое место в жизни.
- 30–33 балла: 20–29 лет. Прекрасный возраст — ваша личность уже сформировалась, и вы сами знаете, что и как делать, но при этом вы еще не забыли, что такое веселье и как надо отдыхать.
- 34–37 баллов: 29–55 лет. Ваш уровень сознания достиг среднего возраста. Вы знаете, что каждый поступок имеет последствия, и не позволяете эмоциям руководить разумом. Прекрасный возраст для интеллектуальной деятельности и реализации себя на все 100 %.
- 37–40 баллов: 55 и старше. Возраст стабильности, вы никому ничего не доказываете и знаете, как жить для себя. Вы не носите маску и всегда остаетесь собой, философское отношение к жизни оберегает вас от ненужных мыслей и комплексов.
Иллюстратор Николай Гусев специально для AdMe.ru