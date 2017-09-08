Тест: Спорим, что мы угадаем, на сколько лет вы себя ощущаете?

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Вы еще не закончили учебу, а уже чувствуете себя намного старше ровесников? Или же вы отметили не один свой юбилей, но ощущаете жизнь так же, как и в 20 лет? Очень часто биологический возраст не совпадает с эмоциональным.

AdMe.ru подготовил тест, который покажет, на сколько лет вас обманывает ваш собственный паспорт. Не пугайтесь, если цифры окажутся слишком большими или маленькими, — это не уровень интеллектуального развития, а то, как вы воспринимаете мир.

Как пройти: Сложите цифры, указанные в вариантах ответа, и найдите полученную сумму в результатах.