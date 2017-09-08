Тест: Спорим, что мы угадаем, на сколько лет вы себя ощущаете?

Вы еще не закончили учебу, а уже чувствуете себя намного старше ровесников? Или же вы отметили не один свой юбилей, но ощущаете жизнь так же, как и в 20 лет? Очень часто биологический возраст не совпадает с эмоциональным.

AdMe.ru подготовил тест, который покажет, на сколько лет вас обманывает ваш собственный паспорт. Не пугайтесь, если цифры окажутся слишком большими или маленькими, — это не уровень интеллектуального развития, а то, как вы воспринимаете мир.

Как пройти: Сложите цифры, указанные в вариантах ответа, и найдите полученную сумму в результатах.

1. Выберите группу цветов, которая нравится вам больше всего

2. Что бы вы хотели съесть прямо сейчас?

3. О чем вы мечтаете?

4. Какой жанр фильмов вам нравится больше всего?

5. Если бы вам предложили научиться чему-то новому, то что бы вы выбрали?

6. Самая неприятная ситуация для вас

7. Как вы отмечаете свой день рождения?

8. Подумайте о будущем. Какие эмоции вы испытываете?

9. Идеальное место для отпуска

10. Что вы видите на этой картинке?

1. Бэтмен

2. Стесняюсь произнести вслух

3. Другое (свой вариант)

4. Что в этой кляксе можно увидеть?!

  • 10–19 баллов: 9 лет. В душе вы совсем еще ребенок. Вы общительны, вам все интересно, и у вас много энергии. Вы эмоционально реагируете на все события в вашей жизни, и вам нужны люди, с которыми вы могли бы открыто делиться всем.
  • 20–29 баллов: 1519 лет. Душа подростка, которая постоянно просит новых эмоций, ей требуется бунтовать, покорять мир и открывать новое как в себе, так и в других людях. Тот период, когда хочется найти свое место в жизни.
  • 30–33 балла: 2029 лет. Прекрасный возраст — ваша личность уже сформировалась, и вы сами знаете, что и как делать, но при этом вы еще не забыли, что такое веселье и как надо отдыхать.
  • 34–37 баллов: 2955 лет. Ваш уровень сознания достиг среднего возраста. Вы знаете, что каждый поступок имеет последствия, и не позволяете эмоциям руководить разумом. Прекрасный возраст для интеллектуальной деятельности и реализации себя на все 100 %.
  • 37–40 баллов: 55 и старше. Возраст стабильности, вы никому ничего не доказываете и знаете, как жить для себя. Вы не носите маску и всегда остаетесь собой, философское отношение к жизни оберегает вас от ненужных мыслей и комплексов.

Иллюстратор Николай Гусев специально для AdMe.ru

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