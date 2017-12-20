Тест: Сможете ли вы поймать преступника?

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AdMe.ru подготовил для вас историю об одном нераскрытом преступлении, которое вы с легкостью сможете разгадать, если будете обращать внимание на интересные детали. Подсказка: мотив есть у каждого подозреваемого, но виновны только те, кто больше всего любит. Мы не знаем, кому вы отдаете предпочтение — Эркюлю Пуаро или Шерлоку Холмсу, но теперь и вы можете почувствовать себя настоящим детективом.

В крупном районе города по ночам происходят похищения котов (в том числе экзотических). В большинстве случаев следов ограбления нет (за исключением дорогих аксессуаров на самих питомцах). Все животные разного пола, окраса и породы. Жители обескуражены, каждый переживает за своего пушистика.

Для того чтобы понять ход мыслей преступника, полицейские идут на уловку. Они приводят в участок мужчину, скрывая его лицо, чтобы пресса проглотила наживку. Цель операции — спровоцировать похитителя совершить преступление снова, доказав, что поймали не того. 12 добровольцев среди семей, проживающих в этом районе, подготовлены и проинструктированы, как вести себя в случае появления преступника.

Уловка сработала. Произошло похищение. Кот спасен. Но преступнику удалось скрыться. Хозяйка кота рассказала, что он невысокого роста в светлом костюме, и ей удалось оторвать пуговицу от его пиджака. Также она вспомнила, что на руке было обручальное кольцо. Но все как в тумане. Управление недовольно операцией, так как под удар были поставлены беззащитные животные. Они призывают нового комиссара. Им оказывается друг старого комиссара, с которым у того идет постоянная конкуренция.

Но старый комиссар продолжает расследование самостоятельно. Ему удается узнать, что пуговица на пиджаке не серийного производства, она изготовлена компанией, которая шьет костюмы на заказ. В городе всего около 50 человек заказывают такие костюмы. Портной по клочку ткани узнал изготовленный костюм и назвал полицейским имена покупателей. Под описание свидетельницы подходил лишь один человек.

Полицейские приехали к нему домой, но он спал, так как плохо себя чувствовал из-за сердечно-сосудистых заболеваний, а также из-за аллергии, проявляющейся при длительном нахождении в одном помещении с котами. Их встретила его жена, она перебирала какие-то травы для лечения, так как признает только народную медицину. На столе лежала книга «Народная медицина. Лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Благотворное влияние хищных млекопитающих из семейства кошачьих». Сотрудники попросили осмотреть гардероб. Но костюма из нужной ткани не было. Мужчина говорит, что он действительно заказывал такой костюм, но прожег его неделю назад сигаретой и отдал бродяге.

Удалось выяснить, что раз в месяц подозреваемый навещает свою мать, которая живет как раз в том районе города. Родители в разводе. Отец — таксидермист. Он редко общается с сыном, иногда заходит к нему в гости. Мать недовольна ранним браком сына и его женой, которая ее заменила. Она считает, что ее сын особенный, и готова ради него на все. А жена — пустышка, которая даже не может прокормить себя, да еще и пытающаяся угробить сына какой-то там народной медициной. Девушка — хозяйка похищенного кота сомневается, но говорит, что подозреваемый похож. Костюм находят у бродяги на набережной, рукав прожжен. То есть подозреваемый не врал, он действительно прожег его.

А значит, задержали не того?

Но в его квартире была также найдена шерсть, а следов содержания домашних животных нет. Подозреваемого оставляют за решеткой до выяснения всех обстоятельств.

Ночью раздается звонок в полицию. Новое преступление. Питомец, тот же район, те же следы преступления.

Но старый комиссар уже знает, кто виновен. А вы смогли раскрыть преступление? Кто, по-вашему, причастен к похищениям?

1. Отец

Мотив: любовь к своей профессии, желание сделать красивое чучело.

2. Бездомный

Мотив: кража украшений.

3. Мать

Мотив: увести подозрения от сына. Совершила последнее преступление, когда сын был задержан, чтобы доказать его невиновность.

4. Жена подозреваемого

Мотив: желание помочь мужу с помощью нетрадиционной медицины. А также для продажи котов с целью получения прибыли, доказав матери подозреваемого свою финансовую независимость.

5. Подозреваемый

Мотив: для профилактики лечения сердечно-сосудистых заболеваний. А также, как и жена, доказать матери, что он может быть финансово самостоятельным.

6. Новый комиссар

Мотив: превзойти друга и по совместительству старого соперника.

Кто на самом деле причастен к похищениям? (Возможны несколько вариантов)

Ответ

Жена подозреваемого Но не ради продажи, а чтобы помочь мужу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она считает, что такого рода «народная» медицина очень действенна. Она специально брала костюм мужа, чтобы никто не подумал на нее, и очень расстроилась, когда муж прожег его. Подозреваемый не был в курсе ее действий. Жена говорила, что просит помощи у своих знакомых. Мать Хотела снять подозрения с сына и совершила последнее преступление.