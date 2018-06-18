Тест: Сможете ли вы определить по внешнему виду, кем работают эти люди?

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Иногда то, как выглядит человек, может многое рассказать о его работе и образе жизни. И хотя говорят, что встречают по одежке, предположения не всегда оказываются верными: девушка модельной внешности может оказаться сварщиком, а брутальный мускулистый парень — физиком или ветеринаром. Этот тест покажет, можете ли вы определить род занятий человека с первого взгляда.