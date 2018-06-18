Тест: Сможете ли вы определить по внешнему виду, кем работают эти люди?

Иногда то, как выглядит человек, может многое рассказать о его работе и образе жизни. И хотя говорят, что встречают по одежке, предположения не всегда оказываются верными: девушка модельной внешности может оказаться сварщиком, а брутальный мускулистый парень — физиком или ветеринаром. Этот тест покажет, можете ли вы определить род занятий человека с первого взгляда.

AdMe.ru подготовил развлекательный тест, который поможет вам проверить свою интуицию и познакомит с интересными людьми.

1. Фигуристка, криминалист или пожарный?

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2. Каратистка, сотрудница береговой охраны или актриса?

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3. Модель, стоматолог или фрезеровщица?

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4. Бодибилдер, ветеринар или водолаз?

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5. Фотограф, боец UFC или пилот?

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6. Учительница французского, инженер или гонщица?

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7. Психолог, астрофизик или музыкант?

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8. Пауэрлифтер, сварщица или математик?

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9. Рестлер, полицейский или боксер?

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10. Военная санитарка, дальнобойщица или повар?

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© justlerman/instagram   © justlerman/instagram  

11. Палеонтолог, инженер или актер?

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© pietroboselli/instagram   © pietroboselli/instagram  

12. Рыбачка, герпетолог или химик?

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© hannahbarron96/instagram   © hannahbarron96/instagram  

13. Пехотинец, дизайнер или Тор?

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© lasselom/instagram   © lasselom/instagram  

14. Клоунесса, программист или художница?

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15. Кузнец, модельер или школьный преподаватель?

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© freakyhoody/instagram   © FreakyHoody/facebook  

16. Стоматолог-хирург, фитнес-модель или экстрасенс?

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© karllaasales/instagram   © karllaasales/instagram  

Сколько профессий вы смогли угадать? Удивили ли вас некоторые из них? Делитесь с нами в комментариях.

Фото на превью freakyhoody/instagram, pietroboselli/instagram

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