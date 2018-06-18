Тест: Сможете ли вы определить по внешнему виду, кем работают эти люди?
Иногда то, как выглядит человек, может многое рассказать о его работе и образе жизни. И хотя говорят, что встречают по одежке, предположения не всегда оказываются верными: девушка модельной внешности может оказаться сварщиком, а брутальный мускулистый парень — физиком или ветеринаром. Этот тест покажет, можете ли вы определить род занятий человека с первого взгляда.
AdMe.ru подготовил развлекательный тест, который поможет вам проверить свою интуицию и познакомит с интересными людьми.
1. Фигуристка, криминалист или пожарный?
2. Каратистка, сотрудница береговой охраны или актриса?
3. Модель, стоматолог или фрезеровщица?
4. Бодибилдер, ветеринар или водолаз?
5. Фотограф, боец UFC или пилот?
6. Учительница французского, инженер или гонщица?
7. Психолог, астрофизик или музыкант?
8. Пауэрлифтер, сварщица или математик?
9. Рестлер, полицейский или боксер?
10. Военная санитарка, дальнобойщица или повар?
11. Палеонтолог, инженер или актер?
12. Рыбачка, герпетолог или химик?
13. Пехотинец, дизайнер или Тор?
14. Клоунесса, программист или художница?
15. Кузнец, модельер или школьный преподаватель?
16. Стоматолог-хирург, фитнес-модель или экстрасенс?
Сколько профессий вы смогли угадать? Удивили ли вас некоторые из них? Делитесь с нами в комментариях.
Фото на превью freakyhoody/instagram, pietroboselli/instagram