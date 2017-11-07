Тест: Сделает ли он предложение?

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AdMe.ru приготовил простой тест, который поможет узнать, сделает ли ваш избранник предложение руки и сердца. За каждый ответ под № 1 давайте себе 2 балла, за каждый ответ под № 2 — 1 балл. За ответы под № 3 — 0 баллов. Затем сложите полученные баллы и читайте результаты.

1. Как он проводит свободное время?

2. Как он познакомил вас со своими родителями?

3. Какие подарки он преподносит?

4. Обсуждает ли он с вами финансовые вопросы?

5. Как он относится к вашим проблемам?

6. В присутствии друзей как он говорит о вас?

7. Как он относится к гражданскому браку?

8. Имеет ли он привычку неожиданно исчезать и появляться?

9. Как он реагирует на детей?

10. Как он реагирует на намеки и разговоры о свадьбе, семье?

Результаты

20–12 баллов. Скорее всего, он женится!

Вы для него не мимолетное увлечение, и, кажется, ваш молодой человек вполне готов к серьезному шагу. Не спугните его излишней настойчивостью, скоро вас ожидает приятное предложение.

Вы для него не мимолетное увлечение, и, кажется, ваш молодой человек вполне готов к серьезному шагу. Не спугните его излишней настойчивостью, скоро вас ожидает приятное предложение. 11–5 баллов. Он еще сам не определился...

Вероятно, ваш спутник пока сам не определился, хочет ли он связывать себя узами брака или пока оставить все как есть. Не расстраивайтесь, если он вас любит, то обязательно решится на такой шаг в скором времени.

Вероятно, ваш спутник пока сам не определился, хочет ли он связывать себя узами брака или пока оставить все как есть. Не расстраивайтесь, если он вас любит, то обязательно решится на такой шаг в скором времени. 4–0 баллов. Пока его интересует холостяцкая жизнь.

Увы, в ближайшем будущем ожидать предложения руки и сердца вам не придется, но это и к лучшему: мужчина еще не готов.