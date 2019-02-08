Тест Роршаха расскажет, что сейчас творится у вас в голове

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Швейцарский психиатр Герман Роршах разработал тест для исследования психики человека, основанный на чернильных кляксах. Метод интересен тем, что изображения подстегивают воображение на свободные ассоциации, по содержанию сравнимые со сновидениями. На основе сюжетов, возникаемых в голове испытуемого, можно многое рассказать о его личности. Так же, как и на полотне «Черный квадрат», в карточках Роршаха каждый увидит свой смысл. У интерпретации теста множество нюансов, поэтому мы все упростили, чтобы его можно было пройти за пару минут.

AdMe.ru предлагает рассмотреть 3 карточки Роршаха и лучше узнать себя через призму знаменитых клякс.

Поочередно посмотрите на 3 карточки: что вы видите на них?

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А теперь выберите ответ, соответствующий тому, что вы рассмотрели на карточках:

Интересно, что история теста начинается с 1911 года, когда впервые был введен термин «шизофрения». А свои первые наблюдения швейцарский психолог начал с детской игры на основе чернильных пятен «Klecksographie». К слову, это еще раз доказывает, что взрослые — это всего лишь подросшие дети.

А что увидели вы? Делитесь своими результатами в комментариях.