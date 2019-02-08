Тест Роршаха расскажет, что сейчас творится у вас в голове
Швейцарский психиатр Герман Роршах разработал тест для исследования психики человека, основанный на чернильных кляксах. Метод интересен тем, что изображения подстегивают воображение на свободные ассоциации, по содержанию сравнимые со сновидениями. На основе сюжетов, возникаемых в голове испытуемого, можно многое рассказать о его личности. Так же, как и на полотне «Черный квадрат», в карточках Роршаха каждый увидит свой смысл. У интерпретации теста множество нюансов, поэтому мы все упростили, чтобы его можно было пройти за пару минут.
AdMe.ru предлагает рассмотреть 3 карточки Роршаха и лучше узнать себя через призму знаменитых клякс.
Поочередно посмотрите на 3 карточки: что вы видите на них?
1.
2.
3.
А теперь выберите ответ, соответствующий тому, что вы рассмотрели на карточках:
- Вы представили один целостный образ. Это значит, что вы легко можете абстрагироваться и не останавливаться на чем-то одном. Вам свойственно быстро улавливать скрытый смысл и находить непохожие друг на друга решения. Таким умениям можно позавидовать.
- Ваше внимание остановилось на определенной детали. Тип вашего восприятия — аналитический. Вы стремитесь вникать во все подробности, скрупулезно изучать информацию и анализировать все детали.
- Вы мысленно дорисовали деталь кляксы. Это показатель вашего сопротивления, желания сделать все наоборот. Такое поведение проявляется от негативного отношения к людям и жизни в целом.
- Первое, на что вы обратили внимание, — это цвет. Ваша жизнь построена на эмоциях, а из-за нескольких неудач подряд вы можете быстро потерять интерес к жизни. Такое явление в психологии называется «суженность сознания» — неумение охватить всю полноту связей.
- Первое, на что вы обратили внимание, — это форма. Вы относитесь к тому типу людей, у кого разум преобладает над чувствами. Такие люди склонны подавлять свои чувства, они боятся показывать свои страхи и давать волю эмоциям. Вас можно сравнить с вымышленным героем из супергеройской картины «Хранители». В одном из эпизодов герою было предложено пройти тест Роршаха, где вместо действительности он выдавал «правильные» ответы.
- То, что вы увидели на кляксах, находится в движении. Вы придерживаетесь только внутренних мотивов, быстро перерабатываете и запоминаете новую информацию, легко меняете собственные убеждения. В общем, вы полностью контролируете себя и свои мысли.
Интересно, что история теста начинается с 1911 года, когда впервые был введен термин «шизофрения». А свои первые наблюдения швейцарский психолог начал с детской игры на основе чернильных пятен «Klecksographie». К слову, это еще раз доказывает, что взрослые — это всего лишь подросшие дети.
А что увидели вы? Делитесь своими результатами в комментариях.
Фото на превью commons.wikimedia / public domain