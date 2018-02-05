Тест: Вы мыслите нестандартно или как обычный человек?
В ХХ веке психологи Э. П. Торранс (Ellis Paul Torrance) и Дж. П. Гилфорд (Joy Paul Guilford) изучали интелектуальные способности людей и разработали уникальную систему тестов. Эта система дает оценку уровня интеллекта и креативности испытуемого. Раньше такие тесты использовали в обучении военные, а сегодня они входят в некоторые школьные программы.
Взяв исследования ученых за основу, AdMe.ru предлагает вам проверить нестандартность своего мышления.
Ниже представлены 10 картинок. Внимательно посмотрите на них и скажите, что же там изображено. Если ответ кажется чересчур очевидным, это лишний повод подумать подольше.
Результаты ищите в конце статьи.
В отличие от привычных нам тестов этот не содержит заведомо правильных или неправильных ответов. Показателем креативности выступает то, насколько далеки ваши ответы от самых предсказуемых и как много разноплановых вариантов вы смогли придумать.
Смотрите ответы ниже
- Обычный человек, возможно, увидит здесь свечу на подставке, но также это штопор, который застрял в пробке.
- Думали, что это просто следы ног в круге? А другие видят, как парашютист летит на землю (вид снизу).
- Это похоже на компас. Но нестандартный человек увидит здесь, как голодный птенец в гнезде зовет маму (вид сверху).
- Напоминает лужи на дороге. Но на самом деле это жираф (вид из окна второго этажа).
- На первый взгляд это не похоже вообще ни на что. А если представить, что это медведь слезает с дерева? Причем видно только лапы.
- Увидели колесо автомобиля? Попробуйте теперь увидеть танцующего мексиканца в сомбреро (вид сверху).
- Обычные люди видят здесь половину куска любительской колбасы или след от каблука. Но это еще и поезд, который выезжает из туннеля (вид спереди).
- Думаете, что это просто мужская рубашка с галстуком-бабочкой? А некоторые считают, что незадачливого официанта зажало дверями лифта.
- Автолюбители видят здесь спидометр, физики — барометр. А люди с нестрандартным мышлением могут разглядеть снеговика (вид сверху).
- Многие говорят, что «кто-то за чем-то прячется». Интереснее думать, что это бравые пограничники с собаками притаились за баррикадой.
Если для каждого изображения вы придумали:
1–2 варианта ответов: увы, вы мыслите как подавляющее большинство жителей Земли. Или же вы не восприняли тест всерьез и с любопытством сразу перешли к ответам. Такой вариант засчитывается в вашу пользу, ведь любопытство тесно связано с креативностью.
3–5 вариантов ответов: если все ответы далеки друг от друга по смыслу и вы не потратили на их поиски всю ночь, то примите наши поздравления. Вы мыслите нестандартно, творчески подходите к решению проблем и при желании способны свернуть горы! Или придумать, как этого избежать, если инициатива исходит не от вас.
6 и более вариантов ответов: ничто не устоит перед вашим упорством. Ваша креативность выше всяких похвал, а рамки и шаблоны буквально рассыпаются в прах при вашем приближении. Снимаем шляпу.
Поделитесь в комментариях, какие ответы к картинкам удалось найти вам.
Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru