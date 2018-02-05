Тест: Вы мыслите нестандартно или как обычный человек?

В ХХ веке психологи Э. П. Торранс (Ellis Paul Torrance) и Дж. П. Гилфорд (Joy Paul Guilford) изучали интелектуальные способности людей и разработали уникальную систему тестов. Эта система дает оценку уровня интеллекта и креативности испытуемого. Раньше такие тесты использовали в обучении военные, а сегодня они входят в некоторые школьные программы.

Взяв исследования ученых за основу, AdMe.ru предлагает вам проверить нестандартность своего мышления.

Ниже представлены 10 картинок. Внимательно посмотрите на них и скажите, что же там изображено. Если ответ кажется чересчур очевидным, это лишний повод подумать подольше.

Результаты ищите в конце статьи.

В отличие от привычных нам тестов этот не содержит заведомо правильных или неправильных ответов. Показателем креативности выступает то, насколько далеки ваши ответы от самых предсказуемых и как много разноплановых вариантов вы смогли придумать.

Смотрите ответы ниже

  1. Обычный человек, возможно, увидит здесь свечу на подставке, но также это штопор, который застрял в пробке.
  2. Думали, что это просто следы ног в круге? А другие видят, как парашютист летит на землю (вид снизу).
  3. Это похоже на компас. Но нестандартный человек увидит здесь, как голодный птенец в гнезде зовет маму (вид сверху).
  4. Напоминает лужи на дороге. Но на самом деле это жираф (вид из окна второго этажа).
  5. На первый взгляд это не похоже вообще ни на что. А если представить, что это медведь слезает с дерева? Причем видно только лапы.
  6. Увидели колесо автомобиля? Попробуйте теперь увидеть танцующего мексиканца в сомбреро (вид сверху).
  7. Обычные люди видят здесь половину куска любительской колбасы или след от каблука. Но это еще и поезд, который выезжает из туннеля (вид спереди).
  8. Думаете, что это просто мужская рубашка с галстуком-бабочкой? А некоторые считают, что незадачливого официанта зажало дверями лифта.
  9. Автолюбители видят здесь спидометр, физики — барометр. А люди с нестрандартным мышлением могут разглядеть снеговика (вид сверху).
  10. Многие говорят, что «кто-то за чем-то прячется». Интереснее думать, что это бравые пограничники с собаками притаились за баррикадой.

Если для каждого изображения вы придумали:

1–2 варианта ответов: увы, вы мыслите как подавляющее большинство жителей Земли. Или же вы не восприняли тест всерьез и с любопытством сразу перешли к ответам. Такой вариант засчитывается в вашу пользу, ведь любопытство тесно связано с креативностью.

3–5 вариантов ответов: если все ответы далеки друг от друга по смыслу и вы не потратили на их поиски всю ночь, то примите наши поздравления. Вы мыслите нестандартно, творчески подходите к решению проблем и при желании способны свернуть горы! Или придумать, как этого избежать, если инициатива исходит не от вас.

6 и более вариантов ответов: ничто не устоит перед вашим упорством. Ваша креативность выше всяких похвал, а рамки и шаблоны буквально рассыпаются в прах при вашем приближении. Снимаем шляпу.

Поделитесь в комментариях, какие ответы к картинкам удалось найти вам.

Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru

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