Тест: Вы мыслите нестандартно или как обычный человек?

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В ХХ веке психологи Э. П. Торранс ( Ellis Paul Torrance ) и Дж. П. Гилфорд ( Joy Paul Guilford ) изучали интелектуальные способности людей и разработали уникальную систему тестов. Эта система дает оценку уровня интеллекта и креативности испытуемого. Раньше такие тесты использовали в обучении военные, а сегодня они входят в некоторые школьные программы.

Ниже представлены 10 картинок. Внимательно посмотрите на них и скажите, что же там изображено. Если ответ кажется чересчур очевидным, это лишний повод подумать подольше.

В отличие от привычных нам тестов этот не содержит заведомо правильных или неправильных ответов. Показателем креативности выступает то, насколько далеки ваши ответы от самых предсказуемых и как много разноплановых вариантов вы смогли придумать.

Смотрите ответы ниже

Если для каждого изображения вы придумали:

1–2 варианта ответов: увы, вы мыслите как подавляющее большинство жителей Земли. Или же вы не восприняли тест всерьез и с любопытством сразу перешли к ответам. Такой вариант засчитывается в вашу пользу, ведь любопытство тесно связано с креативностью.

3–5 вариантов ответов: если все ответы далеки друг от друга по смыслу и вы не потратили на их поиски всю ночь, то примите наши поздравления. Вы мыслите нестандартно, творчески подходите к решению проблем и при желании способны свернуть горы! Или придумать, как этого избежать, если инициатива исходит не от вас.

6 и более вариантов ответов: ничто не устоит перед вашим упорством. Ваша креативность выше всяких похвал, а рамки и шаблоны буквально рассыпаются в прах при вашем приближении. Снимаем шляпу.