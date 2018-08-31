Тест: Ответьте всего на 1 вопрос, и мы расскажем о вас то, в чем вы сами себе не признаетесь

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас хоть раз в жизни мечтал иметь близнеца, свою точную копию. Близнец мог бы сдавать за нас экзамены, разыгрывать знакомых или даже ходить на свидания. Но что мы почувствуем, если близнец будет в чем-то нас превосходить? С точки зрения психологии, ответ на этот вопрос весьма показателен и может многое рассказать о наших скрытых чертах характера.

AdMe.ru приготовил для вас любопытный тест, основанный на проективной методике. Он состоит всего из 1 вопроса, и мы попросили ответить на него наших авторов. Пройдите тест и вы и сравните свой ответ с ответами наших коллег.

Представьте себе ситуацию: однажды вы узнаете, что у вас есть брат-близнец (для мужчин) или сестра-близнец (для женщин). Вы никогда не видели его/ее раньше, так как вас разлучили еще в детстве. Вы знакомитесь с ним/ней, рассказываете друг другу о себе. И вдруг вы понимаете, что в чем-то завидуете своему близнецу. Вопрос: что именно вызывает вашу зависть? Вы завидуете каким-то обстоятельствам жизни близнеца или его/ее личным качествам, характеру? Запишите на бумаге все, что приходит в голову. Пишите подробно, не ограничивайтесь общими фразами типа «Она счастливее», «Он богаче» и тому подобными. Чтобы было легче, можете нарисовать этого воображаемого идеального близнеца и себя рядом.

Результаты

Ответ на этот вопрос раскрывает ваши истинные жизненные ценности и приоритеты. Не те, которые вы сознательно придумали себе сами, а те, которые закреплены в вашем подсознании. Чтобы было легче определить эти скрытые ценности, разберем их на примере ответов наших авторов.

Сестра-красотка

«Она красива: идеально ровные зубы, длинные русые волосы, стройная фигура... Я вижу в ней себя. Точнее, идеальную копию себя. Ту, которой я никак не могу стать». Геля, 27 лет.

Геля мечтает стать идеальной. Возможно ли это, особенно когда дело касается внешнего облика? Ведь внешность можно улучшать бесконечно. Скорее всего, Геля и сама это понимает. Но на подсознательном уровне ей хотелось бы уделять больше времени и внимания уходу за собой. Если в вашем ответе на первом месте стоит зависть к внешности и вы очень комплексуете из-за фото чьих-то идеальных тел в инстаграме, это может быть признаком невроза. С другой стороны, если вы завидуете своему воображаемому близнецу только из-за великолепного облика, как Геля, значит, по всем остальным фронтам ваши потребности вполне удовлетворены.

Сестра — активистка ЗОЖ

«1. Моя сестра-близнец не побоялась конкуренции и поступила в театральную академию 2. Знает английский в совершенстве. 3. Объездила всю Европу вдоль и поперек. 4. Стройнее, чем я. 5. Ей не вырезали желчный пузырь, так как она всегда вела здоровый образ жизни (не ела всякую гадость), да и вообще со здоровьем у нее все хорошо». Татьяна, 28 лет.

В 4-м пункте мы снова видим зависть к идеальной внешности, а в 5-м пункте ярко выделяется такой приоритет, как крепкое здоровье. 1-й, 2-й и 3-й пункты говорят о том, что Татьяна ощущает нехватку силы воли — «побоялась конкуренции», «ела всякую гадость». Самое интересное здесь то, что, согласно исследованию американских ученых, сила воли — это безграничный ресурс. «Если вы считаете, что ваша сила воли слабая и быстро истощается, то вы будете чувствовать себя соответствующе, будете часто брать перерывы на пути к цели. Если же не считать силу воли исчерпаемым ресурсом, то получится оставаться активным вне зависимости от объема проделанной работы. Стоит только изменить свои убеждения о природе самоконтроля, и это положительно повлияет на ваше поведение и восприятие других людей», — считает автор исследования Кристофер Наполитано. Полезные упражнения для тренировки силы воли можно найти здесь.

«Я завидую своей сестре, потому что у нее нет проблем со здоровьем и ее детство было счастливее моего. В остальном нет зависти, я просто рада за нее». Валентина, 27 лет.

Лаконичный ответ Валентины указывает на то, что ее главным приоритетом является здоровье. Что касается сожалений о «несчастливом» детстве — да, еще во времена дедушки Фрейда стало модным искать корень своих бед в детстве, а трудное детство кажется чем-то априори ужасным. Но ряд ученых имеют другой взгляд на эту проблему. Согласно исследованиям, люди, столкнувшиеся с большими трудностями и потрясениями во время взросления, имеют ряд преимуществ перед теми, кто рос в полностью благоприятной обстановке. Они могут найти выход из самой сложной ситуации, так как их психика с раннего возраста адаптировалась к стрессу. Они четко разделяют дела на важные и неважные, хорошо просчитывают последствия своих действий, их мышление отличается высокой гибкостью, они не боятся ответственности. Конечно, никто не говорит, что трудное детство — это здорово, но и в нем можно найти свои плюсы.

Сестра — мастер на все руки

«Я встретила сестру-близнеца, и я завидую ей вот в чем: 1. Она-таки написала книгу. Я мечтала об этом, но так и не смогла реализовать. 2. Она замужем за любимым мужчиной. У них полное взаимопонимание и гармоничные отношения. 3. Она нашла свое любимое дело, развивается в той сфере, которая ей близка. 4. Она путешествует столько, сколько хочет, и тогда, когда хочет. 5. Ей никогда не бывает скучно. Она интересная личность и общается с себе подобными. 6. Она отлично готовит, у нее все получается „на глазок“, без кулинарной книги, и все ей удается с первого раза. 7. Она более психологически устойчива. Ее уровень тревожности намного ниже моего. Она не беспокоится по пустякам. 8. Она живет в городе, который ей нравится». Катя, 27 лет.

Сестра-близнец Кати настолько идеальна, что в реальности таких и не встретишь. Катя хорошо осознает свои психологические проблемы (7-й пункт), мечты и потребности (остальные пункты). Чувствуется явная склонность к перфекционизму. Девушке хочется достичь абсолютного успеха во всех упомянутых ею сферах, а так как это невозможно, то проще вообще ничего не делать. Но при этом Катя испытывает чувство вины из-за своего бездействия. Такой подход является токсичным и может привести к депрессии. Достигнуть идеала по всем пунктам вряд ли получится, но добиться определенного успеха в кулинарии, заниматься любимым делом, написать книгу, встретить свою любовь и так далее — все это вполне возможно. Главное — не тревожиться и не ругать себя за то, что не получается все и сразу. Вместо этого следует наметить себе конкретные цели и двигаться к ним постепенно, по шагам.

Сестра-подружка и брат — лучший друг

«Как ни странно, всю жизнь мечтаю о сестре-близняшке или брате-близнеце. Не знаю, почему, хоть убейте! Как было бы здорово, если бы он / она появился! Было бы очень интересно, как он / она выглядит: тот же цвет волос или нет, какие глаза, какие черты лица? Точно знаю, что мы бы говорили и говорили: что было, как жилось, какие люди были рядом, нашли бы какие-то схожие вещи в наших жизнях... А завидовать — зачем, какая от этого польза? Если у него / нее все хорошо — порадуюсь, а если вдруг что-то не так, вместе подумаем, что можно сделать и как исправить ситуацию. Всё. Зависть нужно воспринимать как пинок под зад, как знак, что пора бы уже что-то делать по интересующему тебя вопросу». Виталия, 26 лет.

Виталия мыслит очень позитивно и реалистично. Из ее ответа можно понять, что самое ценное для нее — теплые человеческие отношения, искреннее общение, взаимовыручка («подумаем, что можно сделать и как исправить ситуацию»). Чувство зависти Виталия отрицает, считает постыдным. Стоит отметить, что, хотя зависть справедливо считается негативным, разрушительным чувством, полностью избежать ее нельзя. Все мы хоть раз кому-то завидовали, и это совершенно нормально. Более того, зависть может быть конструктивной. Как показывает наш тест, зависть помогает осознать свои истинные желания.

«Я хотел бы иметь брата-близнеца, который был бы более раскрепощенным и компанейским, чем я. Мы бы стали настоящими друзьями, вместе посещали бы всякие тусовки, путешествовали, знакомились с девушками, постоянно разыгрывали кого-нибудь. Думаю, это было бы очень круто и весело. Рядом с братом-заводилой я бы забыл о том, что я глубокий интроверт и мне тяжело общаться с людьми». Иван, 25 лет.

Иван хотел бы иметь брата — лучшего друга, с помощью которого он компенсировал бы свои недостатки — замкнутость и стеснительность. Судя по всему, ему не хватает друзей. Если вы тоже считаете себя интровертом, для начала стоит разобраться, а точно ли это так. Именоваться интовертом сейчас очень модно, но порой люди прикрывают этим эгоизм и лень, и именно эти качества, а не надуманная интроверсия мешают им заводить друзей. Но, даже если вы самый что ни на есть настоящий интроверт, это еще не повод обрекать себя на вечное одиночество. Советы, как чувствовать себя более раскрепощенным и находить общий язык с разными людьми, собраны здесь. А еще стоит учитывать, что интроверты бывают 4 типов и у каждого есть свои особенности.

Успешная сестра

«Я не стала бы завидовать своей сестре-близнецу, если бы она приехала ко мне. Ее успехам я порадуюсь. И буду счастлива обрести нового члена семьи, к тому же состоявшегося». Ольга, 35 лет.

Ольга также не признает того, что может кому-то завидовать. Из ее ответа понятно, что главное для Ольги — крепкая семья, хорошие отношения с близкими. А еще Ольга — зрелая личность, ценит состоявшихся в жизни людей и сама к этому стремится. Кстати, узнать признаки психологической зрелости и оценить себя можно здесь.

Теперь проанализируйте свой собственный ответ. Если он вас не удивил и вы хорошо осознаете свои ценности — что ж, поздравляем. Осталось только понять, как реализовать их наилучшим образом. Если же ценности, вытекающие из вашего ответа, оказались неожиданными, значит, пришло время откровенно спросить себя, чего вы на самом деле хотите в этой жизни, чего вам не хватает.

Какие результаты получились у вас? Есть ли сходство с ответами наших авторов?