Тест: Ответьте на 10 вопросов и выясните, в порядке ли ваша психика

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Жизнь полна волнений и стрессов, и очень часто наше душевное равновесие оставляет желать лучшего. Сохранять невозмутимость и контролировать свои эмоции всегда весьма непросто. Разобраться в себе и проверить, насколько устойчива ваша психика, поможет несложный экспресс-тест.

AdMe.ru предлагает вам с помощью следующих картинок выяснить, подвержены ли вы стрессам, способны ли противостоять жизненным невзгодам и можно ли считать вас счастливым человеком.

1. Внимательно рассмотрите фигуру на картинке. Видите ли вы движение? В какую сторону фигура тяготеет?

Если вам кажется, что фигура неподвижна , то это признак застоя, наступившего в вашей жизни. Вы не стремитесь развиваться, «законсервировались» в себе и совершенно равнодушны к жизни.

, то это признак застоя, наступившего в вашей жизни. Вы не стремитесь развиваться, «законсервировались» в себе и совершенно равнодушны к жизни. Если вам кажется, что фигура тяготеет влево, светлое надвигается на темное , значит, вы полны планов и надежд, ваша жизненная энергия бьет ключом и вы верите в собственные силы.

, значит, вы полны планов и надежд, ваша жизненная энергия бьет ключом и вы верите в собственные силы. Если вам кажется, что фигура тяготеет вправо, темное надвигается на светлое , значит, в вашей жизни сейчас не самый лучший период, вы мучаетесь сомнениями, испытываете тревогу и чего-то опасаетесь.

, значит, в вашей жизни сейчас не самый лучший период, вы мучаетесь сомнениями, испытываете тревогу и чего-то опасаетесь. Если вам кажется, что фигура тяготеет вверх , то это говорит о вашем желании что-либо исправить в своей жизни.

, то это говорит о вашем желании что-либо исправить в своей жизни. Если вам кажется, что фигура тяготеет вниз , то у вас недостаток жизненных сил, апатия, полное нежелание бороться. И это тревожный признак.

, то у вас недостаток жизненных сил, апатия, полное нежелание бороться. И это тревожный признак. Если вам кажется, что фигура раскачивается из стороны в сторону, то это признак гармоничной и развитой натуры. Вы полны бодрости и оптимизма и предпочитаете действия размышлениям.

2. Чего, на ваш взгляд, не хватает на картинке? Или она законченная?

Дерево — это отражение вашего жизнеощущения. Если вы считаете, что дереву не хватает листвы, — это говорит о том, что по натуре вы индивидуалист, не любите, когда в вашу жизнь кто-то вмешивается. Вы готовы брать ответственность за свои поступки, но не хо­тите отвечать за других.

— это говорит о том, что по натуре вы индивидуалист, не любите, когда в вашу жизнь кто-то вмешивается. Вы готовы брать ответственность за свои поступки, но не хо­тите отвечать за других. Вы считаете, что листьев должно быть не очень много, и отчетливо видите каждый — это говорит о том, что вы готовы взять на себя ответственность за других, но только при крайней необходимости.

— это говорит о том, что вы готовы взять на себя ответственность за других, но только при крайней необходимости. Если вам кажется, что веток на дереве слишком много, — вы не любите находиться в коллективе, предпочитаете общество близких людей.

— вы не любите находиться в коллективе, предпочитаете общество близких людей. Если бы вы добавили еще веток до конца ствола — вы очень общительный и компанейский человек и в первую очередь думаете об интересах других людей, а потом уже о своих.

— вы очень общительный и компанейский человек и в первую очередь думаете об интересах других людей, а потом уже о своих. Если вам кажется, что на картинке не хватает травы, корней дерева, почвы, — это характеризует вас как надежного, силь­ного и уверенного в себе человека.

— это характеризует вас как надежного, силь­ного и уверенного в себе человека. Если вам хочется добавить на дерево дупло, скворечник, кормушку для птиц, качели или другие внешние элементы — в данный момент вы не в лучшем состоянии, вы чувствуете себя лишним, жизнь не доставляет вам радости.

— в данный момент вы не в лучшем состоянии, вы чувствуете себя лишним, жизнь не доставляет вам радости. Если вы считаете, что дерево стоит оживить, добавив на него животное или птицу, — вы ощущаете себя особенным, уникальным и полны сил и желания доказать это всему миру.

3. Представьте, чем можно дополнить это изображение (деревья, трава, цветы или трещины). И мысленно добавьте на изображение человека в любом месте

Эта картинка определяет вашу склонность к депрессии. Если вы считаете, что картинка законченная и ничего добавлять не нужно, — это говорит о вашем плохом настроении в данный момент. Это не означает, что вы на грани депрессии, но заставить себя взбодриться все же стоит.

— это говорит о вашем плохом настроении в данный момент. Это не означает, что вы на грани депрессии, но заставить себя взбодриться все же стоит. Если вы считаете, что стены ущелья должны быть покрыты трещинами, это значит, что вы слишком многое держите в себе, ни с кем не делитесь своими проблемами, переживаете свои беды в одиночку. Поэтому время от времени вы впадаете в депрессию.

это значит, что вы слишком многое держите в себе, ни с кем не делитесь своими проблемами, переживаете свои беды в одиночку. Поэтому время от времени вы впадаете в депрессию. Если вам кажется, что на картинке не хватает растений или вы бы добавили солнце в этот серый пейзаж, это значит, что вы легко преодолеваете все невзгоды и склонности к депрессии у вас нет.

или вы бы добавили в этот серый пейзаж, это значит, что вы легко преодолеваете все невзгоды и склонности к депрессии у вас нет. Если вы решили заполнить ущелье водой, это показывает, что склонность к депрессиям в вас есть, но пока не про­явилась в полной мере.

это показывает, что склонность к депрессиям в вас есть, но пока не про­явилась в полной мере. Если человек , которого вы добавили на картинку, стоит на скале и смотрит вниз, это говорит о том, что в данный момент вы находитесь в сложной ситуации. Вам требуется принять важное решение, но вы колеблетесь, сомневаетесь.

, которого вы добавили на картинку, это говорит о том, что в данный момент вы находитесь в сложной ситуации. Вам требуется принять важное решение, но вы колеблетесь, сомневаетесь. Если человек спускается в ущелье, это означает, что вы склонны к самокритике по любому поводу и слишком к себе требовательны, и это вас угнетает.

это означает, что вы склонны к самокритике по любому поводу и слишком к себе требовательны, и это вас угнетает. Если вам кажется, что человек должен быть на дне ущелья, — вы в отчаянии и нуждаетесь в помощи.

— вы в отчаянии и нуждаетесь в помощи. Если вы добавили на иллюстрацию мост, по которому человек благополучно переходит на другую сторону, или человек взбирается на скалу — с вашим душевным состоянием все в порядке, вы позитивный человек, который легко справляется с проблемами.

4. Сможет ли человек с рисунка перебраться на другой берег к подарку?

Это иллюстрация поможет определить вашу целеустремленность. Если вы представили мост или лодку, то вы не привыкли сдаваться и отказываться от своих целей, верите, что любые трудности можно преодолеть. Чем крепче и надежнее мост, тем сильнее ваша воля и решительность.

или то вы не привыкли сдаваться и отказываться от своих целей, верите, что любые трудности можно преодолеть. Чем крепче и надежнее мост, тем сильнее ваша воля и решительность. Если вы считаете, что достаточно мостика-жердочки , это значит, что вас можно сбить с курса, заставить переду­мать.

, это значит, что вас можно сбить с курса, заставить переду­мать. Если вам кажется, что человек останется на этом берегу , — вы боитесь препятствий, часто цель кажется вам недостижимой, вы сдаетесь, так и не начав за нее бороться.

, — вы боитесь препятствий, часто цель кажется вам недостижимой, вы сдаетесь, так и не начав за нее бороться. Если вы считаете, что человек упадет в реку по дороге на тот берег, это говорит о том, что вы ждете от жизни подвоха, не верите в благополучный исход и поэтому стараетесь отложить принятие важных решений до последнего.

5. Чего не хватает на картинке зимнего пейзажа?

Картинка отражает вашу способность радоваться жизни. Если вам кажется, что снега могло быть и побольше, это говорит о том, что в дан­ный момент вы не ощущаете себя счаст­ливым.

это говорит о том, что в дан­ный момент вы не ощущаете себя счаст­ливым. Вы считаете, что небо слишком светлое, нужно добавить темных тонов, — вы пессимист по натуре, не умеете радоваться жизни и часто бываете всем недовольны.

— вы пессимист по натуре, не умеете радоваться жизни и часто бываете всем недовольны. Если бы вы добавили деталей дому (дверь, трубу, крылечко) , значит, вы жизнерадостный человек, приоритеты которого — дом, близкие и друзья. Вы уме­ете наслаждаться жизнью и цените все ее дары.

, значит, вы жизнерадостный человек, приоритеты которого — дом, близкие и друзья. Вы уме­ете наслаждаться жизнью и цените все ее дары. Вы бы украсили елочку , добавив новогодних деталей, — это говорит о том, что вы веселый и легкий че­ловек, в жизни которого нет трудностей.

, добавив новогодних деталей, — это говорит о том, что вы веселый и легкий че­ловек, в жизни которого нет трудностей. Вы считаете, что на рисунке не хватает человека, — это хороший знак. Если вы расположите его под елкой — это говорит о том, что вы довольны своей жизнью и не хотите ничего менять. Человек в стороне от дома и деревьев — вам не хватает цели в жизни, вы нуждаетесь в некоторой стимуляции, но в целом контролируете ситуацию. Человек в доме смотрит из окна — вы нуждаетесь в отдыхе.

6. Что вы видите на этой картинке?

Картинка показывает, насколько вас устраивает собственная жизнь. Вы уверены, что картинка абстрактная и не имеет смысла, — вы не желаете идти на поводу у общества и чувствуете на себе гнет давления.

и не имеет смысла, — вы не желаете идти на поводу у общества и чувствуете на себе гнет давления. На картинке узор-кружево, кусок ткани с бахромой — вы немного устали, хотите расслабиться и получать удовольствие.

— вы немного устали, хотите расслабиться и получать удовольствие. Если вам кажется, что это дерево , уходящее своей кроной вверх, — это говорит о том, что в данный момент вы не удовлетворены своей жизнью, вас не устраивает сложившаяся ситуация. Скорее всего, вы нуждаетесь в росте — интеллектуальном, творческом, карьерном или эмоциональном.

, уходящее своей кроной вверх, — это говорит о том, что в данный момент вы не удовлетворены своей жизнью, вас не устраивает сложившаяся ситуация. Скорее всего, вы нуждаетесь в росте — интеллектуальном, творческом, карьерном или эмоциональном. Если вы считаете, что это стол, за которым сидят люди, — это указывает на то, что вы нуждаетесь в общении, вам хочется найти понимание и поддержку у окружающих.

— это указывает на то, что вы нуждаетесь в общении, вам хочется найти понимание и поддержку у окружающих. Если вы видите на картинке дорогу, вдоль которой растут деревья, значит, вы полны решимости изменить собственную жизнь.

значит, вы полны решимости изменить собственную жизнь. Если вам кажется, что на рисунке изображена пила, — вас что-то гнетет и мучает, вы полны страхов и тревог.

7. Человек прыгает или падает?

Вы уверены, что человек прыгает, — это говорит о вашей решительно­сти и активности, вы предпочитаете действия размышле­ниям. Вы считаете, что человек падает, — вы нерешитель­ны и терпеливы, вы готовы ждать, пока все утрясется само собой.

8. Что вы видите на этом рисунке?

Этот рисунок-тест отражает ваш уровень агрессии. Если вы увидели шпагу — ваша агрес­сия находится под строгим конт­ролем разума и практически никогда не выплескива­ется на окружающих. В случае необходимости вы все­гда сможете защитить себя, но нападать сами не любите.

— ваша агрес­сия находится под строгим конт­ролем разума и практически никогда не выплескива­ется на окружающих. В случае необходимости вы все­гда сможете защитить себя, но нападать сами не любите. Вы считаете, что на рисунке изображена игла, проткнувшая некую поверхность, — вы довольно агрессивны и мало считаетесь с мнением других людей.

— вы довольно агрессивны и мало считаетесь с мнением других людей. Вам кажется, что поверхность проткнуло большое копье, — вы считаете, что вся агрессия направлена против вас, а вы вынуждены терпеть издевательства и насилие.

9. Представьте паука и двух мух, одна из которых в паутине, а вторая рядом

Тест на стойкость характера и умение противостоять ударам судьбы. Для начала обратите внимание на последовательность , в которой вы представили насекомых. Если сначала был паук , то это говорит о том, что вы человек деятельный и решитель­ный, вы владеете своими эмоциями и руководствуетесь разумом, поэтому можете выпутаться из любой ситуации. Если первой была муха, попавшая в паутину, то вы несамостоятельный, безынициативный, склон­ный к рефлексии человек. Если для начала вы представили муху, которая осталась свободной, то это говорит о вашей жиз­ненной позиции наблюдателя. Вы предпочитаете не действовать на свой страх и риск, а выждать немного и лишь тогда осуществлять задуманное, чтобы избежать неприятных сюр­призов.

, в которой вы представили насекомых. Если , то это говорит о том, что вы человек деятельный и решитель­ный, вы владеете своими эмоциями и руководствуетесь разумом, поэтому можете выпутаться из любой ситуации. Если первой была то вы несамостоятельный, безынициативный, склон­ный к рефлексии человек. Если для начала вы представили то это говорит о вашей жиз­ненной позиции наблюдателя. Вы предпочитаете не действовать на свой страх и риск, а выждать немного и лишь тогда осуществлять задуманное, чтобы избежать неприятных сюр­призов. Как бы вы расположили насекомых? Паук и мухи удалены друг на друга примерно на одно расстояние — вы адекватно воспринимаете жизнь, знаете, что все на свете проконтролировать нельзя, но и безвольной жертвой обстоятельств не являетесь. Муха рядом с пауком — вы воспринимаете жизнь как вечную борьбу. Две мухи рядом отражают ваше желание выпутаться из жизненной паутины, вы готовы бороться, чтобы преодолеть все невзгоды.

10. Выберите один из пончиков

Выберите пончик, и мы попробуем угадать ваше настроение и даже характер. Красный пончик. Вы энергичны, деятельны, вам нравится быть в центре компании, вы хороший лидер.

Вы энергичны, деятельны, вам нравится быть в центре компании, вы хороший лидер. Синий пончик. Скорее всего, вы спокойный, но чувствительный человек. Для вас главное, чтобы вас понимали.

Скорее всего, вы спокойный, но чувствительный человек. Для вас главное, чтобы вас понимали. Зеленый пончик. У вас высокий уровень притязаний, и, как правило, наверняка вы испытываете потребность быть первыми везде и во всем.

У вас высокий уровень притязаний, и, как правило, наверняка вы испытываете потребность быть первыми везде и во всем. Коричневый пончик. Вы склонны к тревогам, часто испытываете эмоциональный или физический дискомфорт, переживаете, что ваши достижения не соответствуют ожиданиям окружающих.

Вы склонны к тревогам, часто испытываете эмоциональный или физический дискомфорт, переживаете, что ваши достижения не соответствуют ожиданиям окружающих. Серый пончик. Серый — цвет пассивного неприятия. Возможно, вы просто устали или чем-то угнетены.

Серый — цвет пассивного неприятия. Возможно, вы просто устали или чем-то угнетены. Фиолетовый пончик. Скорее всего, вы непосредственны, словно ребенок. Вам нужно постоянное поощрение и похвала, чтобы чувствовать себя спокойно.

Скорее всего, вы непосредственны, словно ребенок. Вам нужно постоянное поощрение и похвала, чтобы чувствовать себя спокойно. Желтый пончик. Вы смотрите на жизнь восторженно, как на подарок. Но нуждаетесь в руководстве извне.

Вы смотрите на жизнь восторженно, как на подарок. Но нуждаетесь в руководстве извне. Черный пончик. Черный цвет отражает протест, бунт. Вы готовы пойти на многое, чтобы добиться изменений в своей жизни.

Какой-нибудь из этих вопросов помог вам узнать о себе что-нибудь новое? Со всеми ли результатами вы согласны?