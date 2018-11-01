Тест: Ответьте на 10 вопросов и выясните, в порядке ли ваша психика
Жизнь полна волнений и стрессов, и очень часто наше душевное равновесие оставляет желать лучшего. Сохранять невозмутимость и контролировать свои эмоции всегда весьма непросто. Разобраться в себе и проверить, насколько устойчива ваша психика, поможет несложный экспресс-тест.
AdMe.ru предлагает вам с помощью следующих картинок выяснить, подвержены ли вы стрессам, способны ли противостоять жизненным невзгодам и можно ли считать вас счастливым человеком.
1. Внимательно рассмотрите фигуру на картинке. Видите ли вы движение? В какую сторону фигура тяготеет?
- Если вам кажется, что фигура неподвижна, то это признак застоя, наступившего в вашей жизни. Вы не стремитесь развиваться, «законсервировались» в себе и совершенно равнодушны к жизни.
- Если вам кажется, что фигура тяготеет влево, светлое надвигается на темное, значит, вы полны планов и надежд, ваша жизненная энергия бьет ключом и вы верите в собственные силы.
- Если вам кажется, что фигура тяготеет вправо, темное надвигается на светлое, значит, в вашей жизни сейчас не самый лучший период, вы мучаетесь сомнениями, испытываете тревогу и чего-то опасаетесь.
- Если вам кажется, что фигура тяготеет вверх, то это говорит о вашем желании что-либо исправить в своей жизни.
- Если вам кажется, что фигура тяготеет вниз, то у вас недостаток жизненных сил, апатия, полное нежелание бороться. И это тревожный признак.
- Если вам кажется, что фигура раскачивается из стороны в сторону, то это признак гармоничной и развитой натуры. Вы полны бодрости и оптимизма и предпочитаете действия размышлениям.
2. Чего, на ваш взгляд, не хватает на картинке? Или она законченная?
Дерево — это отражение вашего жизнеощущения.
- Если вы считаете, что дереву не хватает листвы, — это говорит о том, что по натуре вы индивидуалист, не любите, когда в вашу жизнь кто-то вмешивается. Вы готовы брать ответственность за свои поступки, но не хотите отвечать за других.
- Вы считаете, что листьев должно быть не очень много, и отчетливо видите каждый — это говорит о том, что вы готовы взять на себя ответственность за других, но только при крайней необходимости.
- Если вам кажется, что веток на дереве слишком много, — вы не любите находиться в коллективе, предпочитаете общество близких людей.
- Если бы вы добавили еще веток до конца ствола — вы очень общительный и компанейский человек и в первую очередь думаете об интересах других людей, а потом уже о своих.
- Если вам кажется, что на картинке не хватает травы, корней дерева, почвы, — это характеризует вас как надежного, сильного и уверенного в себе человека.
- Если вам хочется добавить на дерево дупло, скворечник, кормушку для птиц, качели или другие внешние элементы — в данный момент вы не в лучшем состоянии, вы чувствуете себя лишним, жизнь не доставляет вам радости.
- Если вы считаете, что дерево стоит оживить, добавив на него животное или птицу, — вы ощущаете себя особенным, уникальным и полны сил и желания доказать это всему миру.
3. Представьте, чем можно дополнить это изображение (деревья, трава, цветы или трещины). И мысленно добавьте на изображение человека в любом месте
Эта картинка определяет вашу склонность к депрессии.
- Если вы считаете, что картинка законченная и ничего добавлять не нужно, — это говорит о вашем плохом настроении в данный момент. Это не означает, что вы на грани депрессии, но заставить себя взбодриться все же стоит.
- Если вы считаете, что стены ущелья должны быть покрыты трещинами, это значит, что вы слишком многое держите в себе, ни с кем не делитесь своими проблемами, переживаете свои беды в одиночку. Поэтому время от времени вы впадаете в депрессию.
- Если вам кажется, что на картинке не хватает растений или вы бы добавили солнце в этот серый пейзаж, это значит, что вы легко преодолеваете все невзгоды и склонности к депрессии у вас нет.
- Если вы решили заполнить ущелье водой, это показывает, что склонность к депрессиям в вас есть, но пока не проявилась в полной мере.
- Если человек, которого вы добавили на картинку, стоит на скале и смотрит вниз, это говорит о том, что в данный момент вы находитесь в сложной ситуации. Вам требуется принять важное решение, но вы колеблетесь, сомневаетесь.
- Если человек спускается в ущелье, это означает, что вы склонны к самокритике по любому поводу и слишком к себе требовательны, и это вас угнетает.
- Если вам кажется, что человек должен быть на дне ущелья, — вы в отчаянии и нуждаетесь в помощи.
- Если вы добавили на иллюстрацию мост, по которому человек благополучно переходит на другую сторону, или человек взбирается на скалу — с вашим душевным состоянием все в порядке, вы позитивный человек, который легко справляется с проблемами.
4. Сможет ли человек с рисунка перебраться на другой берег к подарку?
Это иллюстрация поможет определить вашу целеустремленность.
- Если вы представили мост или лодку, то вы не привыкли сдаваться и отказываться от своих целей, верите, что любые трудности можно преодолеть. Чем крепче и надежнее мост, тем сильнее ваша воля и решительность.
- Если вы считаете, что достаточно мостика-жердочки, это значит, что вас можно сбить с курса, заставить передумать.
- Если вам кажется, что человек останется на этом берегу, — вы боитесь препятствий, часто цель кажется вам недостижимой, вы сдаетесь, так и не начав за нее бороться.
- Если вы считаете, что человек упадет в реку по дороге на тот берег, это говорит о том, что вы ждете от жизни подвоха, не верите в благополучный исход и поэтому стараетесь отложить принятие важных решений до последнего.
5. Чего не хватает на картинке зимнего пейзажа?
Картинка отражает вашу способность радоваться жизни.
- Если вам кажется, что снега могло быть и побольше, это говорит о том, что в данный момент вы не ощущаете себя счастливым.
- Вы считаете, что небо слишком светлое, нужно добавить темных тонов, — вы пессимист по натуре, не умеете радоваться жизни и часто бываете всем недовольны.
- Если бы вы добавили деталей дому (дверь, трубу, крылечко), значит, вы жизнерадостный человек, приоритеты которого — дом, близкие и друзья. Вы умеете наслаждаться жизнью и цените все ее дары.
- Вы бы украсили елочку, добавив новогодних деталей, — это говорит о том, что вы веселый и легкий человек, в жизни которого нет трудностей.
- Вы считаете, что на рисунке не хватает человека, — это хороший знак. Если вы расположите его под елкой — это говорит о том, что вы довольны своей жизнью и не хотите ничего менять. Человек в стороне от дома и деревьев — вам не хватает цели в жизни, вы нуждаетесь в некоторой стимуляции, но в целом контролируете ситуацию. Человек в доме смотрит из окна — вы нуждаетесь в отдыхе.
6. Что вы видите на этой картинке?
Картинка показывает, насколько вас устраивает собственная жизнь.
- Вы уверены, что картинка абстрактная и не имеет смысла, — вы не желаете идти на поводу у общества и чувствуете на себе гнет давления.
- На картинке узор-кружево, кусок ткани с бахромой — вы немного устали, хотите расслабиться и получать удовольствие.
- Если вам кажется, что это дерево, уходящее своей кроной вверх, — это говорит о том, что в данный момент вы не удовлетворены своей жизнью, вас не устраивает сложившаяся ситуация. Скорее всего, вы нуждаетесь в росте — интеллектуальном, творческом, карьерном или эмоциональном.
- Если вы считаете, что это стол, за которым сидят люди, — это указывает на то, что вы нуждаетесь в общении, вам хочется найти понимание и поддержку у окружающих.
- Если вы видите на картинке дорогу, вдоль которой растут деревья, значит, вы полны решимости изменить собственную жизнь.
- Если вам кажется, что на рисунке изображена пила, — вас что-то гнетет и мучает, вы полны страхов и тревог.
7. Человек прыгает или падает?
Вы уверены, что человек прыгает, — это говорит о вашей решительности и активности, вы предпочитаете действия размышлениям.
Вы считаете, что человек падает, — вы нерешительны и терпеливы, вы готовы ждать, пока все утрясется само собой.
8. Что вы видите на этом рисунке?
Этот рисунок-тест отражает ваш уровень агрессии.
- Если вы увидели шпагу — ваша агрессия находится под строгим контролем разума и практически никогда не выплескивается на окружающих. В случае необходимости вы всегда сможете защитить себя, но нападать сами не любите.
- Вы считаете, что на рисунке изображена игла, проткнувшая некую поверхность, — вы довольно агрессивны и мало считаетесь с мнением других людей.
- Вам кажется, что поверхность проткнуло большое копье, — вы считаете, что вся агрессия направлена против вас, а вы вынуждены терпеть издевательства и насилие.
9. Представьте паука и двух мух, одна из которых в паутине, а вторая рядом
Тест на стойкость характера и умение противостоять ударам судьбы.
- Для начала обратите внимание на последовательность, в которой вы представили насекомых. Если сначала был паук, то это говорит о том, что вы человек деятельный и решительный, вы владеете своими эмоциями и руководствуетесь разумом, поэтому можете выпутаться из любой ситуации. Если первой была муха, попавшая в паутину, то вы несамостоятельный, безынициативный, склонный к рефлексии человек. Если для начала вы представили муху, которая осталась свободной, то это говорит о вашей жизненной позиции наблюдателя. Вы предпочитаете не действовать на свой страх и риск, а выждать немного и лишь тогда осуществлять задуманное, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
- Как бы вы расположили насекомых? Паук и мухи удалены друг на друга примерно на одно расстояние — вы адекватно воспринимаете жизнь, знаете, что все на свете проконтролировать нельзя, но и безвольной жертвой обстоятельств не являетесь. Муха рядом с пауком — вы воспринимаете жизнь как вечную борьбу. Две мухи рядом отражают ваше желание выпутаться из жизненной паутины, вы готовы бороться, чтобы преодолеть все невзгоды.
10. Выберите один из пончиков
Выберите пончик, и мы попробуем угадать ваше настроение и даже характер.
- Красный пончик. Вы энергичны, деятельны, вам нравится быть в центре компании, вы хороший лидер.
- Синий пончик. Скорее всего, вы спокойный, но чувствительный человек. Для вас главное, чтобы вас понимали.
- Зеленый пончик. У вас высокий уровень притязаний, и, как правило, наверняка вы испытываете потребность быть первыми везде и во всем.
- Коричневый пончик. Вы склонны к тревогам, часто испытываете эмоциональный или физический дискомфорт, переживаете, что ваши достижения не соответствуют ожиданиям окружающих.
- Серый пончик. Серый — цвет пассивного неприятия. Возможно, вы просто устали или чем-то угнетены.
- Фиолетовый пончик. Скорее всего, вы непосредственны, словно ребенок. Вам нужно постоянное поощрение и похвала, чтобы чувствовать себя спокойно.
- Желтый пончик. Вы смотрите на жизнь восторженно, как на подарок. Но нуждаетесь в руководстве извне.
- Черный пончик. Черный цвет отражает протест, бунт. Вы готовы пойти на многое, чтобы добиться изменений в своей жизни.
Какой-нибудь из этих вопросов помог вам узнать о себе что-нибудь новое? Со всеми ли результатами вы согласны?
Фото на превью Depositphotos
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru