Тест: Не раздумывая, назовите животное, которое вы увидели первым. И вы многое поймете о себе

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Карл Юнг еще в XX веке использовал ассоциативные тесты в качестве детектора лжи. Потому что они требуют мгновенной реакции и не дают испытуемому возможности подумать над тем, что он увидел. Сейчас и мы по этому же принципу попробуем вытянуть из вашего подсознания информацию, которая в обычной жизни, как правило, скрыта даже от вас самих.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию ассоциативный тест, составленный с поправкой на отличное чувство юмора наших читателей.

Расслабьтесь, доверьтесь подсознанию, посмотрите на изображение и запомните символ, который вы заметили первым.

Какое животное вы увидели первым?

Кот

Это говорит о вашем нежелании принимать наступление рабочей недели, тоске по отпуску и желанию приблизить время обеденного перерыва. А лучше конец рабочего дня. Ведь можно будет наконец-то вернуться домой и уютно устроиться в кресле с любимой книжкой или сериалом.

Собака

Сейчас вы чувствуете поддержку друзей и с такой подмогой готовы порвать любую проблему как Тузик тряпку. Боевой настрой — хорошая штука. Но подойдите к задаче с холодной головой, чтобы понять, решите ли вы ее в одиночку. Ведь у окружающих слишком часто меняются планы. А вы постоянно забываете об этом, потому что сами никогда никого не подводили.

Лев

Вы неотразимы! Вам об этом часто говорят, правда? Это из-за новой стрижки? Хотя вам и не нужна новая стрижка, чтобы чувствовать себя на высоте. Есть в вас что-то притягивающее взгляды, вызывающее уважение и восхищение. И зависть. Но не судите их строго, ведь вы на самом деле иногда ведете себя чуть заносчиво. Попробуйте смотреть на окружающих как на равных, а не свысока

Конь

В данный момент вас что-то стесняет и ограничивает свободу. Возможно, вы гоняетесь за своим начальником по коридорам офиса с криками «В отпуск! Я хочу в отпуск!» Спокойно. Туда все хотят. Но сейчас необходимо взять себя в руки и проявить выносливость и работоспособность, которыми славится животное, выбранное вами.

Лебедь

Вы влюблены. Это причина, по которой все вокруг кажется прекрасным, включая кассира, недовольного не только своей личной жизнью, но и личной жизнью каждого покупателя в очереди. Это прекрасный период, постарайтесь растянуть его если не на пару месяцев, то хотя бы до зарплаты.

Пингвин

Как вам это удалось? Тут нет пингвина! Посмотрите еще раз. Все равно видите пингвина? В этом виновата ваша богатая фантазия, которая восхищает ваших друзей и приводит в недоумение людей, столкнувшихся с вами впервые.