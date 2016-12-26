Тест: На какой фильм будет похож ваш 2017 год?

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Часто, пересматривая любимое кино, мы думаем: «Вот бы и со мной случилось что-нибудь такое же!» Что ж, Новый год — время, когда даже самые тайные мечты могут наконец осуществиться.

AdMe.ru предлагает вам пройти этот тест и узнать, на какой знаменитый фильм будет похожа ваша жизнь в 2017 году. Мы предупреждаем: хоть тест и шуточный, предсказания могут сбыться, причем самым необычным образом. Главных ролей всем в наступающем году!