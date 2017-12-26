Тест на интеллект из 10 вопросов, не имеющий ничего общего с тестом на IQ
В сети очень популярны вариации теста на IQ. Обычно составители завышают результаты, чтобы пользователи получили то, за чем пришли, — уверенность. Если не в своей гениальности, то хотя бы в уме выше среднего. И кроме того, тест на IQ постоянно подвергается критике ученых как несовершенный инструмент для изучения такого сложного явления, как интеллект человека.
AdMe.ru считает, что желание лишний раз убедиться в своей сообразительности совершенно естественно, но предлагает совершенно другой подход.
Как поступили бы вы в этих случаях?
1. У вашего ребенка снизилась успеваемость по математике. Как вы поступите?
2. Вы строите дом. Будете делать все самостоятельно, компенсируя нехватку знаний энтузиазмом, или пригласите специалистов?
А с этими утверждениями согласны?
3. Начальник настаивает, чтобы я провел мастер-класс
4. Если у меня появилось свободное время, то я...
5. Когда я оказываюсь в финансовой яме, я думаю, что...
6. Как вы считаете, бывают ли ненужные знания?
7. А в этой ситуации как бы поступили?
8. Хорошо ли вы знаете людей?
9. Умеете предсказывать будущее?
10. Решаете вопросы по мере их поступления или считаете, что о чем-то можно позаботиться заранее?
- Если вы поступили верно во всех или в большинстве предложенных ситуаций, то вы очень умны. Вы видите самую суть вещей, уважаете чужие чувства и знаете, что человек, переоценивающий свои силы, вряд ли добьется успеха. Вы принимаете свое несовершенство, и это делает вас практически неуязвимым.
- Если вы поступили верно менее чем в половине предложенных ситуаций, то вам не хватает трезвого взгляда на вещи. Вас легко подбить на сомнительную авантюру. Возможно, вы недостаточно зрелы эмоционально, чтобы видеть последствия своих поступков.
Бонус: какая из девушек кажется вам счастливее?
- А — ваше левое полушарие мозга развито сильнее правого. Вам легко дается математика и другие точные науки, изучение иностранных языков, логика. Ваши эмоции не влияют на критическую оценку событий.
- В — ваше правое полушарие мозга развито сильнее левого. Вы отлично распознаете эмоции окружающих, у вас могут быть развиты таланты, связанные с музыкой и рисованием. Ваше воображение отлично развито.
Мы нуждаемся в постоянном подтверждении своего высокого уровня интеллекта. Хотя правильнее будет сказать, что мы нуждаемся не в правде, а только в подтверждении своего собственного мнения о себе. А в этот раз вы получили то, что ожидали?
Фото на превью depositphotos