Тест на интеллект из 10 вопросов, не имеющий ничего общего с тестом на IQ

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В сети очень популярны вариации теста на IQ. Обычно составители завышают результаты, чтобы пользователи получили то, за чем пришли, — уверенность. Если не в своей гениальности, то хотя бы в уме выше среднего. И кроме того, тест на IQ постоянно подвергается критике ученых как несовершенный инструмент для изучения такого сложного явления, как интеллект человека. AdMe.ru считает, что желание лишний раз убедиться в своей сообразительности совершенно естественно, но предлагает совершенно другой подход.

Как поступили бы вы в этих случаях?

1. У вашего ребенка снизилась успеваемость по математике. Как вы поступите?

2. Вы строите дом. Будете делать все самостоятельно, компенсируя нехватку знаний энтузиазмом, или пригласите специалистов?

А с этими утверждениями согласны?

3. Начальник настаивает, чтобы я провел мастер-класс

4. Если у меня появилось свободное время, то я...

5. Когда я оказываюсь в финансовой яме, я думаю, что...

6. Как вы считаете, бывают ли ненужные знания?

7. А в этой ситуации как бы поступили?

8. Хорошо ли вы знаете людей?

9. Умеете предсказывать будущее?

10. Решаете вопросы по мере их поступления или считаете, что о чем-то можно позаботиться заранее?

Если вы поступили верно во всех или в большинстве предложенных ситуаций, то вы очень умны. Вы видите самую суть вещей, уважаете чужие чувства и знаете, что человек, переоценивающий свои силы, вряд ли добьется успеха. Вы принимаете свое несовершенство, и это делает вас практически неуязвимым.

Если вы поступили верно менее чем в половине предложенных ситуаций, то вам не хватает трезвого взгляда на вещи. Вас легко подбить на сомнительную авантюру. Возможно, вы недостаточно зрелы эмоционально, чтобы видеть последствия своих поступков.

Бонус: какая из девушек кажется вам счастливее?

А — ваше левое полушарие мозга развито сильнее правого. Вам легко дается математика и другие точные науки, изучение иностранных языков, логика. Ваши эмоции не влияют на критическую оценку событий.

В — ваше правое полушарие мозга развито сильнее левого. Вы отлично распознаете эмоции окружающих, у вас могут быть развиты таланты, связанные с музыкой и рисованием. Ваше воображение отлично развито.

Мы нуждаемся в постоянном подтверждении своего высокого уровня интеллекта. Хотя правильнее будет сказать, что мы нуждаемся не в правде, а только в подтверждении своего собственного мнения о себе. А в этот раз вы получили то, что ожидали?