Простой тест для проверки эмоционального интеллекта

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Известный американский психолог Дэниел Гоулман пришел к выводу, что люди с высоким эмоциональным интеллектом (EQ) часто успешнее людей с высоким IQ. Именно EQ повышает качество жизни человека и делает его более приспособленным к жизни. AdMe.ru составил простой тест из 10 вопросов, чтобы вы проверили свой уровень EQ.

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4. На встрече подруга ведет себя раздраженно: нервничает, язвит, огрызается. Вы:

5. Недовольный кондуктор в автобусе вам нахамил или оскорбил вас. Ваша реакция?

6. Вы гуляете в парке с группой маленьких детей, один из них начинает плакать, потому что с ним не хотят играть. Ваши действия?

7. Ваш коллега странно оделся. Вы заметили это. Что вы сделаете?

8. Муж приходит домой поздно. Вы сидите дома с ребенком. У вас вдруг появляется чувство раздражения, и оно увеличивается. Что происходит дальше?

9. Вы устроились на работу менеджером по продажам. Но уже 2 месяца у вас ничего не выходит. Каковы будут ваши действия?

1. «Наверное, я просто не подхожу для этой работы. Поработаю еще месяца 2. Если ничего не изменится — сменю работу». 2. «Проанализирую, почему у меня не выходит эффективно выполнять свою работу. Выявлю причины неэффективности. Прокачаю свои навыки по продажам и постараюсь изменить подход к работе».

10. Ваша знакомая попросила вас соврать ее молодому человеку, что она была с вами вчера вечером. Вы соврали ему. Что вы чувствуете?

1. «Мне просто плохо, и все». 2. «С одной стороны, она моя подруга и я должна ее защищать и поддерживать во всем. С другой стороны, мне стыдно за свой поступок и за свое быссмысленное вранье. Мне жалко ее молодого человека. И, честно говоря, я злюсь на себя, что я так с ним поступила».

Результаты:

Если у вас большинство ответов под № 1, то вам стоит учиться глубже понимать чужие эмоции, контролировать свои чувства и правильно реагировать. Это поможет вам стать счастливее и на работе, и в личной жизни. Согласно исследованиям известного ученого Трэвиса Брэдберри, 90 % успешных людей обладают высоким эмоциональным интеллектом. Если у вас большинство ответов под № 2, то ваш эмоциональный интеллект находится уже на высоком уровне. Тогда дерзайте покорять мир, ведь в ваших руках уже есть все карты.