Тест, который расскажет, что между вами: настоящая любовь или пустое увлечение

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Группа ученых из США, которую возглавила Сандра Лангеслаг, уверена, что настоящая любовь включает в себя 2 компонента: увлеченность и привязанность. При этом в разных парах преобладает один из них. И определить, который вам ближе и насколько ваши отношения серьезны, можно с помощью 20 коротких вопросов.

Ученые провели опрос среди голландцев и американцев. Они изучили ответы 560 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Это помогло специалистам обнаружить взаимосвязь между двумя составляющими любви и уровнем ее прочности. Мы в AdMe.ru предлагаем вам ответить на 20 небольших вопросов и проверить свои отношения.

В каждое утверждение подставьте имя вашего любимого человека. Неважно, давно ли вы вместе или ваши отношения только-только завязались. Каждое утверждение оцените по 7-балльной шкале, где 1 балл — «категорически несогласен(на)», 7 баллов — «решительно согласен(на)».

Я смотрю вдаль, когда думаю о ________. Я чувствую, что могу рассчитывать на ________. У меня дрожат колени, когда я рядом с ________. Я готов(а) поделиться своим имуществом с ________. Я бы чувствовал(а) себя одиноким(ой) без ________. Я не могу есть, когда думаю о ________. Мои мысли о ________ мешают мне сосредоточиться на работе. ________ создан(а) для меня. Я боюсь, что скажу что-то не так, когда разговариваю с ________. ________ знает обо мне все. Надеюсь, мои чувства к ________ никогда не закончатся. Мои руки потеют, когда я рядом с ________. Я чувствую эмоциональную связь с ________. Я становлюсь напряженным(ой), когда я близко к ________. ________ может успокоить меня, когда я расстроен(а). Я долго не могу уснуть, потому что думаю о ________. Я ищу скрытый смысл слов ________. ________ может сделать меня счастливее. ________ является частью моих планов на будущее. Я стесняюсь в присутствии ________.

Теперь ваша задача — отдельно сложить баллы за первую группу ответов: 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20. И посчитать сумму баллов за вторую группу ответов: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19.

Как интерпретировать результаты

Первая группа ответов показывает уровень увлеченности, а вторая — уровень привязанности в вашей паре. Вы можете сравнить свои результаты с результатами, которые получили ученые.

Если показатель увлеченности находится в районе 40–45 баллов и примерно равен показателю привязанности, то, скорее всего, вы еще не в романтических отношениях с любимым человеком, а только мечтаете о них. Равный уровень увлеченности и привязанности в начале отношений говорит о том, что ситуация еще довольно шаткая. Скорее всего, вы испытываете влюбленность, а не истинную любовь. И она в любой момент может сойти на нет.

Если ваш уровень увлеченности — в районе 20–30 баллов, а уровень привязанности — больше 50 баллов, то вы либо долго встречаетесь со своим партнером, либо уже живете вместе. Если такое количество баллов набрали совсем короткие отношения, вероятно, между вами начинает формироваться крепкая связь. А это хороший знак.

Если уровень увлеченности — около 20 баллов, а привязанности — больше 60, то вы, скорее всего, уже женаты/замужем или давно живете под одной крышей, делите быт со своей половинкой. Пары, которые встречаются недавно, редко набирают такое количество баллов. Но если вы в числе этих счастливчиков, то радуйтесь: ваша любовь настоящая и переживет любой шторм.

Ученые поняли, что между людьми образуется крепкая, настощая любовь, если постепенно в отношениях уровень привязанности растет, а уровень увлеченности становится меньше. Такая пара может многое пережить, потому что чувства базируются не на мимолетном влечении к человеку, а на глубокой привязанности между двумя людьми. Конечно, при этом важно, чтобы уровень увлеченности не опускался до нуля. Иначе отношения могут перерасти в обычную дружбу, без романтической составляющей. Такое бывает у пожилых пар, которые вместе уже десятки лет. Но это ненормально для молодых людей, которые вместе совсем недолго.