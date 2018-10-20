Тест, который расскажет, что между вами: настоящая любовь или пустое увлечение
Группа ученых из США, которую возглавила Сандра Лангеслаг, уверена, что настоящая любовь включает в себя 2 компонента: увлеченность и привязанность. При этом в разных парах преобладает один из них. И определить, который вам ближе и насколько ваши отношения серьезны, можно с помощью 20 коротких вопросов.
Ученые провели опрос среди голландцев и американцев. Они изучили ответы 560 взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. Это помогло специалистам обнаружить взаимосвязь между двумя составляющими любви и уровнем ее прочности.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам ответить на 20 небольших вопросов и проверить свои отношения.
В каждое утверждение подставьте имя вашего любимого человека. Неважно, давно ли вы вместе или ваши отношения только-только завязались.
Каждое утверждение оцените по 7-балльной шкале, где 1 балл — «категорически несогласен(на)», 7 баллов — «решительно согласен(на)».
- Я смотрю вдаль, когда думаю о ________.
- Я чувствую, что могу рассчитывать на ________.
- У меня дрожат колени, когда я рядом с ________.
- Я готов(а) поделиться своим имуществом с ________.
- Я бы чувствовал(а) себя одиноким(ой) без ________.
- Я не могу есть, когда думаю о ________.
- Мои мысли о ________ мешают мне сосредоточиться на работе.
- ________ создан(а) для меня.
- Я боюсь, что скажу что-то не так, когда разговариваю с ________.
- ________ знает обо мне все.
- Надеюсь, мои чувства к ________ никогда не закончатся.
- Мои руки потеют, когда я рядом с ________.
- Я чувствую эмоциональную связь с ________.
- Я становлюсь напряженным(ой), когда я близко к ________.
- ________ может успокоить меня, когда я расстроен(а).
- Я долго не могу уснуть, потому что думаю о ________.
- Я ищу скрытый смысл слов ________.
- ________ может сделать меня счастливее.
- ________ является частью моих планов на будущее.
- Я стесняюсь в присутствии ________.
Теперь ваша задача — отдельно сложить баллы за первую группу ответов: 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20. И посчитать сумму баллов за вторую группу ответов: 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19.
Как интерпретировать результаты
Первая группа ответов показывает уровень увлеченности, а вторая — уровень привязанности в вашей паре. Вы можете сравнить свои результаты с результатами, которые получили ученые.
- Если показатель увлеченности находится в районе 40–45 баллов и примерно равен показателю привязанности, то, скорее всего, вы еще не в романтических отношениях с любимым человеком, а только мечтаете о них. Равный уровень увлеченности и привязанности в начале отношений говорит о том, что ситуация еще довольно шаткая. Скорее всего, вы испытываете влюбленность, а не истинную любовь. И она в любой момент может сойти на нет.
- Если ваш уровень увлеченности — в районе 20–30 баллов, а уровень привязанности — больше 50 баллов, то вы либо долго встречаетесь со своим партнером, либо уже живете вместе. Если такое количество баллов набрали совсем короткие отношения, вероятно, между вами начинает формироваться крепкая связь. А это хороший знак.
- Если уровень увлеченности — около 20 баллов, а привязанности — больше 60, то вы, скорее всего, уже женаты/замужем или давно живете под одной крышей, делите быт со своей половинкой. Пары, которые встречаются недавно, редко набирают такое количество баллов. Но если вы в числе этих счастливчиков, то радуйтесь: ваша любовь настоящая и переживет любой шторм.
Ученые поняли, что между людьми образуется крепкая, настощая любовь, если постепенно в отношениях уровень привязанности растет, а уровень увлеченности становится меньше. Такая пара может многое пережить, потому что чувства базируются не на мимолетном влечении к человеку, а на глубокой привязанности между двумя людьми.
Конечно, при этом важно, чтобы уровень увлеченности не опускался до нуля. Иначе отношения могут перерасти в обычную дружбу, без романтической составляющей. Такое бывает у пожилых пар, которые вместе уже десятки лет. Но это ненормально для молодых людей, которые вместе совсем недолго.
Сколько баллов набрали ваши отношения? Расскажите нам в комментариях.