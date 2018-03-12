Тест, который покажет, правильно ли выстроены ваши отношения с окружающими
Бывает такое чувство, что в отношениях с семьей и друзьями происходит что-то не то, но не всегда понятно, в чем причина. Мы хотим поделиться с вами методом Мэрилин Мюррей, который способен помочь в создании здоровых отношений с собой и с людьми вокруг.
Сегодня AdMe.ru делится с вами простой схемой, благодаря которой вы сможете разобраться даже в самой непростой ситуации.
Для начала нарисуйте вот такой шаблон:
Внутри кругов «разместите» всех и все то, что вам близко. Вам нужно представить свою жизнь и исходя из этого вписать в круги по одному пункту. В зависимости от степени значимости для вас там могут быть другие люди, вещи, работа, увлечения. В 1-м круге — самые важные, в 7-м — наименее важные.
Теперь посмотрите, как в идеале должен выглядеть круг:
- 1-й круг, центральный: в нем должны быть только вы. Если здесь присутствует рядом с вами кто-то еще либо только кто-то, но нет вас, то это означает, что вас слишком много в жизни этого человека, а его — в вашей жизни. Это может нанести вред вам, вашему здоровью, развитию (как физическому, так и интеллектуальному).
- 2-й круг: здесь должен находиться только ваш супруг/ супруга или возлюбленный/ возлюбленная и больше никто другой. Эти отношения самые тесные и близкие в эмоциональном, физическом и духовном плане. В том случае, если у вас нет отношений, этот круг должен оставаться пустым.
- 3-й круг: здесь должны быть ваши дети до 18 лет, которые живут с вами. С ними вы можете быть открыты, вам не нужно никого из себя строить. Не стоит заполнять этот круг детьми, которые уже стали взрослыми, чтобы не мешать им строить свою жизнь.
- 4-й круг: здесь могут быть дети, которые уже стали самостоятельными, родители. Это люди, с которыми вы можете поделиться своими мыслями и чувствами, с которыми вы чувствуете себя в полном спокойствии и безопасности.
- 5-й, 6-й, 7-й круги: в этих кругах могут быть родственники, друзья, работа, хобби, домашние питомцы и еще множество иных составляющих, которыми заполнена ваша жизнь.
А вот какой вариант иногда встречается, например, у женщин:
О чем же может рассказать этот круг?
Прежде всего, он говорит о созависимых отношениях в семье: женщина принимает излишнее участие в жизни супруга, следовательно, на себя ей времени вряд ли хватает.
Если их ребенок совершеннолетний и уже не живет с ними, то он находится на месте супруга. В таких ситуациях ребенок может или навсегда остаться с родителями, или, наоборот, пытаться скорее создать свою семью, неважно с кем, лишь бы убежать из дома.
Работа также занимает не свое место, а место ребенка. Нередко при такой ситуации детей у пары нет, а если они и есть, то все равно родитель все свое время посвящает работе.
Мама находится на своем месте, здесь все в порядке.
Вариант, который может встречаться у мужчин:
Мужчина уделяет излишнее внимание своей работе, при этом забывая о себе и своей семье. Такие отношения нельзя назвать здоровыми.
Спорт занимает место жены, чего ни в какой ситуации быть не должно: здесь возможны проблемы в эмоциональном плане, из-за этого в семье могут случаться ссоры.
Жена занимает место ребенка, что тоже не является правильным, поскольку она требует то внимание, которое должно уделяться ребенку. А мужчина в свою очередь требует за это большего контроля над женой. Ей это не нравится, отсюда — ссоры.
Судя по кругу, в котором находятся друзья, они важнее, чем собственное чадо, в результате чего ребенок вообще может чувствовать себя ненужным отцу, не ощущать полагающейся защиты. В итоге, как правило, в дальнейшей жизни отец не становится для ребенка важной фигурой.
Эти «круги близости» можно использовать, когда вы чувствуете, что в вашей жизни нет равновесия, в отношениях с людьми есть какие-либо проблемы. Сделав такой тест, можно наглядно увидеть вашу жизнь и уже исходя из этого корректировать отношения, чтобы прийти к балансу.