Тест, который покажет, правильно ли выстроены ваши отношения с окружающими

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Бывает такое чувство, что в отношениях с семьей и друзьями происходит что-то не то, но не всегда понятно, в чем причина. Мы хотим поделиться с вами методом Мэрилин Мюррей, который способен помочь в создании здоровых отношений с собой и с людьми вокруг.

Сегодня AdMe.ru делится с вами простой схемой, благодаря которой вы сможете разобраться даже в самой непростой ситуации.

Для начала нарисуйте вот такой шаблон:

Внутри кругов «разместите» всех и все то, что вам близко. Вам нужно представить свою жизнь и исходя из этого вписать в круги по одному пункту. В зависимости от степени значимости для вас там могут быть другие люди, вещи, работа, увлечения. В 1-м круге — самые важные, в 7-м — наименее важные.

Теперь посмотрите, как в идеале должен выглядеть круг:

1-й круг, центральный: в нем должны быть только вы. Если здесь присутствует рядом с вами кто-то еще либо только кто-то, но нет вас, то это означает, что вас слишком много в жизни этого человека, а его — в вашей жизни. Это может нанести вред вам, вашему здоровью, развитию (как физическому, так и интеллектуальному).

в нем должны быть только вы. Если здесь присутствует рядом с вами кто-то еще либо только кто-то, но нет вас, то это означает, что вас слишком много в жизни этого человека, а его — в вашей жизни. Это может нанести вред вам, вашему здоровью, развитию (как физическому, так и интеллектуальному). 2-й круг: здесь должен находиться только ваш супруг/ супруга или возлюбленный/ возлюбленная и больше никто другой. Эти отношения самые тесные и близкие в эмоциональном, физическом и духовном плане. В том случае, если у вас нет отношений, этот круг должен оставаться пустым.

здесь должен находиться только ваш супруг/ супруга или возлюбленный/ возлюбленная и больше никто другой. Эти отношения самые тесные и близкие в эмоциональном, физическом и духовном плане. В том случае, если у вас нет отношений, этот круг должен оставаться пустым. 3-й круг: здесь должны быть ваши дети до 18 лет, которые живут с вами. С ними вы можете быть открыты, вам не нужно никого из себя строить. Не стоит заполнять этот круг детьми, которые уже стали взрослыми, чтобы не мешать им строить свою жизнь.

здесь должны быть ваши дети до 18 лет, которые живут с вами. С ними вы можете быть открыты, вам не нужно никого из себя строить. Не стоит заполнять этот круг детьми, которые уже стали взрослыми, чтобы не мешать им строить свою жизнь. 4-й круг: здесь могут быть дети, которые уже стали самостоятельными, родители. Это люди, с которыми вы можете поделиться своими мыслями и чувствами, с которыми вы чувствуете себя в полном спокойствии и безопасности.

здесь могут быть дети, которые уже стали самостоятельными, родители. Это люди, с которыми вы можете поделиться своими мыслями и чувствами, с которыми вы чувствуете себя в полном спокойствии и безопасности. 5-й, 6-й, 7-й круги: в этих кругах могут быть родственники, друзья, работа, хобби, домашние питомцы и еще множество иных составляющих, которыми заполнена ваша жизнь.

А вот какой вариант иногда встречается, например, у женщин:

О чем же может рассказать этот круг? Прежде всего, он говорит о созависимых отношениях в семье: женщина принимает излишнее участие в жизни супруга, следовательно, на себя ей времени вряд ли хватает. Если их ребенок совершеннолетний и уже не живет с ними, то он находится на месте супруга. В таких ситуациях ребенок может или навсегда остаться с родителями, или, наоборот, пытаться скорее создать свою семью, неважно с кем, лишь бы убежать из дома. Работа также занимает не свое место, а место ребенка. Нередко при такой ситуации детей у пары нет, а если они и есть, то все равно родитель все свое время посвящает работе. Мама находится на своем месте, здесь все в порядке.

Вариант, который может встречаться у мужчин:

Мужчина уделяет излишнее внимание своей работе, при этом забывая о себе и своей семье. Такие отношения нельзя назвать здоровыми. Спорт занимает место жены, чего ни в какой ситуации быть не должно: здесь возможны проблемы в эмоциональном плане, из-за этого в семье могут случаться ссоры. Жена занимает место ребенка, что тоже не является правильным, поскольку она требует то внимание, которое должно уделяться ребенку. А мужчина в свою очередь требует за это большего контроля над женой. Ей это не нравится, отсюда — ссоры. Судя по кругу, в котором находятся друзья, они важнее, чем собственное чадо, в результате чего ребенок вообще может чувствовать себя ненужным отцу, не ощущать полагающейся защиты. В итоге, как правило, в дальнейшей жизни отец не становится для ребенка важной фигурой.