Тест: Кольцо, которое вы выберете, точно расскажет о том, что у вас на душе

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В современной психологии существует ряд упражнений на воображение. Их задачей является исследование внутреннего мира человека, его отношения к самому себе и окружающим. Подобные тесты напоминают увлекательный квест с выбором предметов и обычно начинаются со слов: «Представьте, что вы...». В 1971 году американский психолог Стив Андреас (настоящее имя Джон О. Стивенc) описал первую подобную методику на воображение и назвал ее «Лавка антиквара» — эта методика и легла в основу подобных тестов.

Автор статьи, психолог, подготовила для читателей AdMe.ru очень простой, но занимательный тест на воображение. Он поможет вам узнать о себе чуточку больше, но помните: правильных и неправильных ответов здесь нет.

Представьте себе

Вы идете по открытому космическому пространству, вокруг полная тишина и никого, с кем можно было бы перекинуться парой фраз. Вам легко и спокойно. Вокруг мерцают яркие огоньки. Вы идете, идете, как вдруг заметили тропинку, усыпанную мелкими звездами. Заходите на эту яркую тропу.

Пройдя еще несколько метров вглубь, вы видите красивую скамейку и присаживаетесь немного отдохнуть. Под ногами все усыпано звездами, как земля листьями в октябре. Осторожно окунув ноги в этот мерцающий звездопад, вы натыкаетесь на что-то твердое, а опустив голову вниз, находите кольцо — поднимаете его и внимательно рассматриваете.

Как выглядит это кольцо? Из какого металла оно сделано? Вам понравилась находка, что думаете о ней? Сколько лет этому кольцу? Хотели бы оставить кольцо себе?

Теперь сравните свое кольцо с нашими иллюстрациями. Возможно, найдете среди них и свое воображаемое.