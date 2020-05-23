Тест: Кольцо, которое вы выберете, точно расскажет о том, что у вас на душе
В современной психологии существует ряд упражнений на воображение. Их задачей является исследование внутреннего мира человека, его отношения к самому себе и окружающим. Подобные тесты напоминают увлекательный квест с выбором предметов и обычно начинаются со слов: «Представьте, что вы...». В 1971 году американский психолог Стив Андреас (настоящее имя Джон О. Стивенc) описал первую подобную методику на воображение и назвал ее «Лавка антиквара» — эта методика и легла в основу подобных тестов.
Автор статьи, психолог, подготовила для читателей AdMe.ru очень простой, но занимательный тест на воображение. Он поможет вам узнать о себе чуточку больше, но помните: правильных и неправильных ответов здесь нет.
Представьте себе
Вы идете по открытому космическому пространству, вокруг полная тишина и никого, с кем можно было бы перекинуться парой фраз. Вам легко и спокойно. Вокруг мерцают яркие огоньки. Вы идете, идете, как вдруг заметили тропинку, усыпанную мелкими звездами. Заходите на эту яркую тропу.
Пройдя еще несколько метров вглубь, вы видите красивую скамейку и присаживаетесь немного отдохнуть. Под ногами все усыпано звездами, как земля листьями в октябре. Осторожно окунув ноги в этот мерцающий звездопад, вы натыкаетесь на что-то твердое, а опустив голову вниз, находите кольцо — поднимаете его и внимательно рассматриваете.
Как выглядит это кольцо? Из какого металла оно сделано? Вам понравилась находка, что думаете о ней? Сколько лет этому кольцу? Хотели бы оставить кольцо себе?
Теперь сравните свое кольцо с нашими иллюстрациями. Возможно, найдете среди них и свое воображаемое.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Результаты теста
Возможно, вы уже поняли, что кольцо — это вы сами и ваше отношение к себе. А теперь посмотрите, под каким номером на картинке ваше колечко, и ознакомьтесь с результатом теста.
-
1. В данный момент вам важно произвести впечатление с помощью статуса или внешних атрибутов, доказать свою значимость и не проиграть. Подобный выбор также может означать острую нехватку денег.
-
2. В данный период семейные ценности занимают верхние позиции на вашей шкале жизненных ценностей. Возможно, появилось желание завести собственную семью либо навестить родителей, а может, просто накрыла волна ностальгии. В любом случае семейные традиции для вас очень много значат.
-
3. Выбор маленького колечка со скромным украшением может свидетельствовать, что в данный момент вам бы хотелось чего-то легкого и романтичного. Выбор велик: от новых отношений до поездки в город любви — Париж. Но иногда жажда прекрасного утоляется с помощью просмотра французской комедии о любви, красивого и вкусного десерта или плитки шоколада в изящной упаковке.
-
4. Выбор деревянного кольца свидетельствует о непритязательности в одежде и прочих материальных атрибутах, важности здорового образа жизни, стремлении к чистоте и гармонии с окружающим миром.
-
5. Возможно, что человек, который выбрал такое старое кольцо, на данный момент плохо себя чувствует или очень устал. Обычно это временный выбор, связанный с определенной жизненной симптоматикой.
-
6. Человек, чей выбор пал на антикварное кольцо, любит исторические романы, загадочные истории об известных династиях и все старинное. Но не только эти очевидные вещи характеризуют данный выбор, а еще скрытое желание отнести себя к так называемой социальной верхушке, придумать красивую легенду своего происхождения, даже если это не так.
-
7. На последней картинке изображено кольцо не из драгоценного металла, но модное и стильное. Если вы представили себе именно такое украшение, то нам остается только позавидовать вашей молодости и современному мышлению. При этом абсолютно неважно, сколько вам лет по-настоящему.
Ваши ответы на вопросы о кольце могут значить:
- Ваше отношение к себе. Если вы сделали выбор, потому что кольцо вам понравилось, а не вызвало отторжение, тогда все хорошо.
- Если кольцу, о котором вы думали, много-много лет, вы нуждаетесь либо в отдыхе, либо в обновлении знаний.
- Положительный ответ на вопрос, хотели бы вы оставить кольцо себе, не оставляет сомнений, что в данный момент вы довольны всем, что происходит в вашей жизни.
А вы можете поделиться своими результатами в комментариях?