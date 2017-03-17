Тест: Какая спа-процедура необходима вам прямо сейчас?
Время от времени нам всем необходим отдых: просто полежать, прийти в себя и желательно, чтобы шейно-воротниковую зону в этот момент кто-нибудь разминал. Спа-салоны, пусть всего на несколько часов, дают нам такую возможность. Однако выбрать подходящую процедуру подчас бывает сложно.
AdMe.ru предлагает пройти несложный тест, чтобы понять, какая из спа-процедур идеально подойдет вашему телу (и душе, конечно) прямо сейчас.
Фото на превью pixabay.com