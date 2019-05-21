Тест из 12 анаграмм, который проверит ваше логическое мышление

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Тесты с анаграммами могут показаться просто неплохим развлечением. В принципе так и может быть, но кроме довольно полезного времяпрепровождения они еще способны помочь выявить комбинаторные способности, уровень абстрактно-логического мышления и объем словарного запаса.

AdMe.ru любит различные тесты, поэтому подготовил один с анаграммами, который не отнимет много времени и при этом расскажет о ваших способностях. Вам просто нужно выбрать одно лишнее слово из 4 зашифрованных.

1.

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2.

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3.

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4.

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5.

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6.

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7.

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8.

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9.

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10.

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11.

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12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

За каждый правильный ответ добавляйте себе 1 балл. Правильным считается именно слово, а не анаграмма. Считайте количество баллов и смотрите ответ в таблице.