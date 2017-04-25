Тест: Что расскажет о вас цвет глаз?

Все слышали выражение «Глаза — зеркало души». Оказывается, это не просто красивая фраза, а научно доказанный факт. Исследование показало, что за цвет радужной оболочки глаз и за формирование лобовых долей мозга отвечают одни и те же гены. Именно этот участок мозга влияет на особенности характера человека, поэтому у людей с одинаковым цветом глаз наблюдается схожее поведение.

AdMe.ru предлагает вам самим убедиться, как много цвет глаз может рассказать о вашей личности. Совпало? Делитесь в комментариях!

Фото на превью depositphotos.com

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