Тест: Что может рассказать о вас то, как вы набираете текст

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Какое действие окружающих мы видим чаще всего? Правильно! Набор текста на смартфоне. Физиогномика бессильна перед человеком, опустившим лицо к экрану. Но зато на виду остаются руки. AdMe.ru предлагает вам проверить на себе этот тест, а потом успешно применить это тайное знание на интересующих вас людях.

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1. Идеологический лидер

Нужно очень постараться, чтобы вывести вас спровоцировать на ссору. Вы точно знаете, чего хотите и как этого добиться. Вас не пугает куча работы, если считаете, что она принесет пользу всем. Вы считаете, что общее благо всегда выше личного. Вас уважают и ценят окружающие за лидерские качества.

2. Душа компании

Ваше дружелюбие и позитивный настрой помогают вам открывать двери, закрытые для других. Для вас очень важна общественная жизнь. Вы быстро идете на контакт и моментально очаровываете практически каждого нового знакомого. Правда, иногда вы бываете слишком самонадеянным. Впрочем, оно и понятно. Не сложно переоценить свои возможности, когда каждый день освещен личным солнцем.

3. Генератор идей

Вы яркая, но немного конфликтная личность. У вас нестандартный подход к решению задач и миллион свежих идей в минуту. Ваша энергия бьет ключом, но... недолго. Стоит заскучать от однообразности выполняемой работы, как вы превращаетесь в унылого и безынициативного исполнителя. Все, что вам нужно для счастья, — это непрерывно сменяющиеся декорации и поток новых впечатлений.

4. Эмпат и эстет