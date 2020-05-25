Тест «Четыре двери», который поможет раскусить любого человека за пару минут

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Психологи давно выяснили, что цвет влияет на наше настроение и даже здоровье. Цвет, который человек выбирает в одежде или интерьере, может рассказать о его характере, отношениях с окружающими и даже детстве. На этой теории основано множество психологических тестов. И мы предлагаем вам пройти один из них.

Мы в AdMe.ru уверены: важно изучить свое внутреннее «я», чтобы разобраться в проблемах. Вам всего-то и нужно включить воображение и ответить на пару вопросов. А в конце вас ждет расшифровка теста.

Представьте, что вы оказались перед четырьмя дверями. Вам предстоит войти в каждую из них в поисках выхода и запомнить все, что почувствовали

Зеленая дверь. Вы открываете ее и входите в комнату. Посмотрите по сторонам. Как она выглядит? Какие чувства и мысли у вас возникают? Запомните все, что увидели и почувствовали. Теперь выходите.

Голубая дверь. Вы входите в комнату. Посмотрите вокруг, оцените обстановку и габариты. Вам уютно здесь? Какие мысли возникают? Запомните свои ощущения и выходите в коридор.

Красная дверь. Вы заходите внутрь. Что вы видите вокруг? Какие чувства у вас возникают в этой комнате? Оцените, насколько здесь светло. Или, наоборот, свет приглушен? Есть ли здесь какие-либо предметы и мебель?

Черная дверь. Войдя, оглядитесь по сторонам. Опишите, что вы видите, слышите, чувствуете. Оцените, какого размера помещение, светло здесь или темно. Запоминайте и возвращайтесь в коридор.

Теперь вернемся в реальный мир и подробно вспомним все увиденное. Самое главное — это чувства, которые вы испытывали, находясь в каждой из комнат.