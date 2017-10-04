10 вопросов, которые позволят понять истинное отношение вашего партнера к вам

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В отношениях иногда случается так, что один из партнеров чувствует себя лишь «станцией дозаправки» для другого. От него берут все, что нужно, почти не отдавая ничего взамен, и отправляются дальше по своим делам. Такую паузу клинический психолог Рэнди Гунтер (Randi Gunther) назвала «пит-стопом». AdMe.ru предлагает вам пройти разработанный Рэнди Гунтер тест, чтобы узнать, насколько вы важны для своего партнера и не становитесь ли вы пресловутой «заправочной станцией».

1. Когда ваш партнер приходит домой, он или она сразу пытается вас найти? 2. Как вы считаете, ваш партнер с нетерпением ждет встречи с вами после того, как вы были вдали друг от друга? 3. Когда вы входите в комнату, ваш партнер сразу замечает ваше присутствие? 4. Говорит ли ваш партнер вам, что вы важны, ценны и желанны для него или нее? 5. Чувствуете ли вы, что вещи, которые вы делаете для своего партнера, оценены по достоинству? 6. Ваш партнер предчувствует ваши потребности? 7. Когда вы в чем-либо нуждаетесь, становятся ли эти потребности приоритетом для вашего партнера? 8. Вы думаете, что ваш партнер наслаждается временем, проводимым с вами? 9. Ваш партнер говорит вам, что он или она скучает по вам, когда вы не вместе? 10. Ваш партнер с нетерпением ожидает совместных занятий с вами?

Если вы набрали 41–50 баллов

Вы глубоко ценитесь партнером. Он (или она) с нетерпением ждут возвращения домой и рады находиться рядом с вами. Это этап «медового месяца», когда возлюбленные просто не могут насытиться друг другом и отодвигают другие приоритеты на задний план. Партнеры счастливы просто сосредоточившись на друг друге.

Если вы набрали 31–40 баллов

Вы по-прежнему в высоком приоритете для своего партнера. Партнер признает ваш вклад в свое счастье и благополучие как важный и значимый. Однако не забывайте, что никакой статики в отношениях не бывает — либо они развиваются, либо начинается обратный процесс. Радуйте друг друга, привносите в отношения не только стабильность и безопасность, но и бурление страсти. Когда отношения питаются одной лишь надежностью, из них уходит чувственность, эрос.

Если вы набрали 21–30 баллов

Ваше присутствие начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Отношения стали спокойнее, и к вам уже не бегут с порога. Но все равно ценят, хотя вы и не на первом месте в списке приоритетов своего партнера. Будьте внимательнее, не потеряйте то, что имеете.

Если вы набрали 11–20 баллов

Вы рискуете быть использованным в качестве стартовой площадки, когда ваш партнер идет на взлет, чтобы получать позитивные эмоции и энергию вне рамок вашей пары. Помните, что отсутствие новизны у пар со стажем становится предвестником скуки в отношениях, а она, в свою очередь, побуждает искать новые впечатления и эмоции за рамками пары. Узнавайте и открывайте друг друга заново, в том числе и в сексуальном плане. Ради ваших отношений. Ради чувственной радости. Ради любви.

Если вы набрали 1–10 баллов

Вы стали пит-стопом — местом, где ваш партнер просто дозаправляется, чтобы жить более активной жизнью где-то в другом месте. То, что когда-то было местом для радости, обмена энергией и взаимной реабилитации, постепенно стало площадкой для подготовки к более интригующим вызовам вне отношений. Не бойтесь вызвать партнера на откровенный диалог и честно признайте свой вклад в существующее положение вещей. Предложите сделать «перезагрузку» отношений, чтобы снова проживать счастливые и захватывающие моменты вместе. Но будьте готовы к тому, что тот, кто привык к преимуществам домашнего уюта в сочетании со свободой, вряд ли захочет изменений.