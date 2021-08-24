Текст о том, как легко можно стать невидимкой, если слушать общество, которое талдычит о том, что выделяться не положено

Из-за боязни общественного порицания некоторые люди боятся выделиться и быть не такими, как все. Это прямой путь к проживанию чьей-то чужой жизни, точно не своей. Люди вольны выражать себя в нестандартном внешнем облике, в работе, которую многие могут считать странной, и во многом другом, если это не противоречит нормам морали и не нарушает общественный покой.

Мы в AdMe.ru наткнулись на текст блогера Морены Мораны, в котором она размышляет о том, как опасно отказываться от проживания собственной жизни и быть подчиненным регламентированному существованию.

Несмотря на великолепную фигуру, Нина всегда носила один и тот же джинсовый комбинезон странного фасона, делавший ее похожей на Карлсона. Того самого, который живет на крыше. Прекрасно сложенную женщину примерно 44-го размера почти полностью скрывали нелепые складки ткани. И только крепкие изящные руки с тонкими запястьями намекали, что внутри этого джинсового рубища прячется красивая дама.

Подобным образом дело обстояло и с кожей. Из наблюдений за Ниной можно было сделать вывод, что кожа у нее отличная: смуглая, упругая, приятного теплого оттенка. Чтобы испортить впечатление от такой кожи, нужно очень сильно постараться. Но Нине это удалось: на нос водрузились огромные круглые старомодные очки. Такие когда-то были у моей бабушки, но она их решительно выкинула из-за несовременности. Очки перетягивали внимание на себя, и наблюдатель долгое время видел только их. Прекрасные длинные волосы до талии Нина всегда закручивала в тугой пучок. Однажды она то ли проспала, то ли была нездорова, но уделила внимания пучку меньше обычного. И когда она бежала в магазин за продуктами, ее роскошная грива разметалась по плечам. Но женщина тут же спрятала ее обратно. Я знаю, что есть множество женщин, предпочитающих неброский повседневный стиль из практических соображений и умеющих носить его бодро и элегантно. Но в Нине всегда чувствовалась какая-то броня, что ли. На ум приходила какая-то детская присказка про девицу и темницу. И еще почему-то слово «томится», хотя Нина обычно ни на что не жаловалась. Однажды только разговорилась в тесном женском кругу: «Иногда и хочется поэкспериментировать с одеждой и стилем, но все время вспоминаю слова мамы. Мол, не выделяйся, будь как все. Не выпендривайся, иначе засмеют. Иначе будешь как пугало огородное».

Не знаю, почему мама говорила такие слова. Почему прививала дочке такие убеждения. Может, сама была слишком травмирована жизнью, мужчинами и вообще. А может, она была очень тревожная мама и ей было так спокойнее. Кто сейчас разберет. Дело в другом. Те слова, которые когда-то приняла на веру маленькая Нина, сейчас основательно портят жизнь Нине большой. И дело не в подозрительном цвете кепки и не в старомодных очках, которые можно легко сменить. Дело в запрете на яркость, на смелость, на красоту, на поступки в целом. На прямой взгляд в глаза, на свою позицию, отличную от других. На положительное внимание, в конце концов. Еще раз подчеркну: этот пост не про одежду, которая может быть любой, а в некоторых случаях ей и вовсе лучше быть непритязательной. Вернее, не только про нее. А про разные другие искажения, скажем так. Например, про попытки устроиться в клининговую фирму, имея за плечами 2 высших образования. Про выбор для себя самого дешевенького, простенького, серенького при нормальных финансовых возможностях семьи. Отказ от улыбок, активной роли в общении, смелости что-то менять. Отказ от самой жизни во всех ее проявлениях в пользу существования — регламентированного, строгого, такого, как у всех.

И знаете, если бы все так и работало, как задумала мама, это было бы еще полбеды. Если бы можно было на шкале жизни просто выбрать по какому-то параметру ноль, пустоту, отсутствие выражения. Но подлость состоит в том, что природа не терпит пустоты и никогда не дает нам этого благословенного «ничего», уютного и комфортного, как комнатная температура. Не получается у человека с таким посланием прикинуться листочком, веточкой, слиться с местностью. Всю жизнь боясь выделиться, Нина наступила ровно на те грабли, от которых ее так берегли. Начала выделяться. Только не в положительную сторону, а как раз в сторону того, о чем говорила мама. Может быть, потому, что чем больше наш страх, тем больше вероятность, что через него придется пройти. А может, потому, что тот, кто слишком круто заберет влево, окажется справа — провернется. А еще потому, что мама не знала, что нет такого выбора — не быть. Жизнь — это всегда выбор быть кем-то. Отличаются только роли. Можно выбрать ту роль, которую хочется. А можно ту, что осталась. Не носить красивую одежду, не ждать хорошего, не требовать большего, не выделяться из толпы — это тоже роль, и она не самая лучшая.

Но пост не о том, какая несчастная Нина и какая плохая мама (вопрос, чем занимался в это время папа, мы здесь поднимать не будем, хотя надо бы). Мама, как любой человек, могла ошибаться, а маленькая Нина воспринимала и впитывала не только хорошее, но и плохое. Все подряд. На то она и ребенок. А вот большая Нина однажды может услышать или прочесть что-то, что заставит ее засомневаться в маминых словах и счесть их верными только для отдельных ситуаций. Сомневаться вообще бывает полезно. Даже в том, что знаешь всю жизнь.