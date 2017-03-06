Существует всего одна причина нашего разочарования в людях

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На самом деле существует всего одна причина нашего разочарования в людях — это ожидание того, что они поступят ровно так, как поступили бы на их месте вы. «Он должен был сделать так» — это главное ошибочное суждение, которое допускают практически все, и это, конечно же, влияет на отношение к людям и зачастую ведет к разочарованию в человеке в целом.

«Он должен был сделать так» — это суждение касается не только определенных действий по отношению к вам, но и в целом о «разочаровательном» поведении по жизни. Например, как люди иногда рассуждают:

Умница-брат не пошел учиться в университет — дурак.

Одноклассница отказалась выходить замуж — неудачница.

Муж не поддержал новую безумную идею — скучный.

Сосед слишком ярко оделся — клоун.

Сестра сделала аборт — умалишенная.

Лучший друг поехал в отпуск с коллегами, а не с вами — предатель.

Все эти люди нормальные и, возможно, очень даже «очаровательные», и решения эти адекватны с их позиции. Ненормальные в данном случае те, кто делает такие категоричные выводы.

Почему мы это делаем? Почему мы разочаровываемся и не понимаем людей, если они поступают вопреки нашим ожиданиям или имеют кардинально отличные от нас приоритеты? Все просто: нам необходим контроль во всех областях нашей жизни, ведь осознание собственной бесконтрольности — это стресс. Особенно в этом случае тяжело с нашими самыми близкими людьми, ведь их мы очень хорошо знаем и ожидаем наиболее «адекватного», на наш взгляд, поведения и действий. «Я знаю, что мой друг поддержит меня, потому что я точно бы его поддержал» — именно от этого разочарование в близком человеке гораздо больнее.

Нужно понять — никто никому ничего не должен Чтобы в будущем не разочаровываться в людях, стоит признать одну важную вещь: мир вовсе не должен действовать в соответствии с вашими ценностями. Это нигде не прописано, мало того — даже не сказано. Если ваш друг задался целью, которая вам кажется неправильной или даже глупой, вы зачастую начинаете думать, что он ступил на «ложную дорожку». Но при этом вы часто упускаете из виду, что его цели и воззрения могут совершенно не совпадать с вашими, и он, в свою очередь, может думать так же про вас. Если вы не можете сопереживать другим людям, понимать если не их цели, то хотя бы их право иметь собственные приоритеты и думать по-другому, — вам будет тяжело построить здоровые отношения, основанные на принципе взаимоуважения.

Что стоит уяснить во избежание разочарований: Запомните, что поступать по вашим ожиданиям может только один человек — это вы.

— это вы. Вы имеете право бороться за свои мечты и при этом понимать, что такое же право имеют и другие несмотря на то, что их цели могут вам казаться пустыми, смешными и неверными.

Ожидайте такого же уважения к собственным действиям от других.

Вы можете рассчитывать на взаимность, но стоит уяснить, что не всегда окружающие поймут ваши цели.

Вы должны нести ответственность только за свои действия.

Вы должны быть у руля своей жизни, не давая другим людям руководить вашими действиями и выбором.

Поймите, что вы тоже можете разочаровать окружающих, и поэтому вы не лучше и не хуже других людей . Вы просто пытаетесь быть счастливыми, возможно, забывая об уважении к свободе соседа.

. Вы просто пытаетесь быть счастливыми, возможно, забывая об уважении к свободе соседа. Имейте в виду, что мир хаотичен так же, как и люди: сегодня мы думаем одно, завтра — другое. Поэтому на одни и те же поступки мы всегда будем смотреть под разным углом.

А может, иногда и вовсе стоит рассуждать как Шелдон :)