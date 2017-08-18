Ученые определили 4 типа пар и судьбу их отношений

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Ученые Иллинойсского университета провели эксперимент над 376 влюбленными парами. За развитием отношений каждой пары наблюдали около 9 месяцев, пытаясь понять, как меняются чувства людей с течением времени. В результате эксперимента было выявлено 4 основных типа пар. AdMe.ru поможет предсказать будущее ваших отношений: мы разобрались, какие же это 4 типа пар.

1. Конфликтующие, но страстные

Это ваш тип отношений, если: Вы проводите довольно мало времени вместе.

Ваши встречи всегда яркие и полны страсти.

Вам свойственны частые ссоры и страстные примирения.

Уровень ваших чувств постоянно меняется.

Вы разбегаетесь на время, чтобы снова соскучиться и вновь броситься друг к другу в объятия. Такие пары постоянно находятся в статусе «все сложно», но расходятся не чаще других типов пар.

2. Любители драм

Это ваш тип отношений, если: В ваших отношениях много взлетов и падений.

Вы склонны принимать решения на основе какого-то негативного опыта из прошлого или из жизни за границами отношений.

Большинство времени, проведенного вместе, вы выясняете отношения.

Вы предпочитаете проводить свободное время отдельно друг от друга — каждый со своими собственными друзьями. Участники таких пар расходятся в 2 раза чаще остальных; меньше половины пар, участвующих в эксперименте, все-таки поженились.

3. Тусовщики

Это ваш тип отношений, если: Вы часто общаетесь через социальные сети.

Вы очень общительная пара, у вас много друзей.

Идеальный вечер для вас — поиграть с друзьями в «Монополию», приготовить вместе ужин или потусить в ночном клубе до утра.

Все дела вы обсуждаете и решаете вместе. Такие отношения считаются довольно прочными, так как основаны на дружеских чувствах. 2/3 пар — участников эксперимента зарегистрировали свои отношения.

4. Ориентированные друг на друга

Это ваш тип отношений, если: Вы много времени проводите вместе.

Вы имеете общие хобби и интересы.

Вы обдуманно принимаете решения относительно развития отношений.

У вас совпадают взгляды на то, где и как провести отпуск.

Вы пытаетесь решить конфликты методом поиска компромисса. Этот тип отношений оказался самым счастливым: 90 % участвующих пар создали крепкие семьи.

К чему пришли ученые?

На основании результатов исследования ученые пришли к довольно четким выводам. Чувства у «конфликтующих, но страстных» пылают и стихают довольно быстро; постоянные выяснения отношений и борьба за последнее слово у «любителей драм» тоже в основном приводят к разрыву. А вот «тусовщики» и «ориентированные друг на друга» в большинстве случаев создают крепкие семьи. Конечно, идеальной формулы не существует и каждый сам решает, как ему любить, но понимание типа своих отношений точно приведет к позитивным изменениям.