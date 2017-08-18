Ученые определили 4 типа пар и судьбу их отношений

Ученые Иллинойсского университета провели эксперимент над 376 влюбленными парами. За развитием отношений каждой пары наблюдали около 9 месяцев, пытаясь понять, как меняются чувства людей с течением времени. В результате эксперимента было выявлено 4 основных типа пар.

AdMe.ru поможет предсказать будущее ваших отношений: мы разобрались, какие же это 4 типа пар.

1. Конфликтующие, но страстные

Это ваш тип отношений, если:

  • Вы проводите довольно мало времени вместе.
  • Ваши встречи всегда яркие и полны страсти.
  • Вам свойственны частые ссоры и страстные примирения.
  • Уровень ваших чувств постоянно меняется.
  • Вы разбегаетесь на время, чтобы снова соскучиться и вновь броситься друг к другу в объятия.

Такие пары постоянно находятся в статусе «все сложно», но расходятся не чаще других типов пар.

2. Любители драм

Это ваш тип отношений, если:

  • В ваших отношениях много взлетов и падений.
  • Вы склонны принимать решения на основе какого-то негативного опыта из прошлого или из жизни за границами отношений.
  • Большинство времени, проведенного вместе, вы выясняете отношения.
  • Вы предпочитаете проводить свободное время отдельно друг от друга — каждый со своими собственными друзьями.

Участники таких пар расходятся в 2 раза чаще остальных; меньше половины пар, участвующих в эксперименте, все-таки поженились.

3. Тусовщики

Это ваш тип отношений, если:

  • Вы часто общаетесь через социальные сети.
  • Вы очень общительная пара, у вас много друзей.
  • Идеальный вечер для вас — поиграть с друзьями в «Монополию», приготовить вместе ужин или потусить в ночном клубе до утра.
  • Все дела вы обсуждаете и решаете вместе.

Такие отношения считаются довольно прочными, так как основаны на дружеских чувствах. 2/3 пар — участников эксперимента зарегистрировали свои отношения.

4. Ориентированные друг на друга

Это ваш тип отношений, если:

  • Вы много времени проводите вместе.
  • Вы имеете общие хобби и интересы.
  • Вы обдуманно принимаете решения относительно развития отношений.
  • У вас совпадают взгляды на то, где и как провести отпуск.
  • Вы пытаетесь решить конфликты методом поиска компромисса.

Этот тип отношений оказался самым счастливым: 90 % участвующих пар создали крепкие семьи.

К чему пришли ученые?

На основании результатов исследования ученые пришли к довольно четким выводам. Чувства у «конфликтующих, но страстных» пылают и стихают довольно быстро; постоянные выяснения отношений и борьба за последнее слово у «любителей драм» тоже в основном приводят к разрыву. А вот «тусовщики» и «ориентированные друг на друга» в большинстве случаев создают крепкие семьи.

Конечно, идеальной формулы не существует и каждый сам решает, как ему любить, но понимание типа своих отношений точно приведет к позитивным изменениям.

Бонус: Если уж расставание в ваших отношениях неизбежно, то пусть оно будет только таким:

10 На склад!
3 Комментарии
  • 18 августа 2017
  • 3
  • 5394

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!