Ученые определили 4 типа пар и судьбу их отношений
Ученые Иллинойсского университета провели эксперимент над 376 влюбленными парами. За развитием отношений каждой пары наблюдали около 9 месяцев, пытаясь понять, как меняются чувства людей с течением времени. В результате эксперимента было выявлено 4 основных типа пар.
AdMe.ru поможет предсказать будущее ваших отношений: мы разобрались, какие же это 4 типа пар.
1. Конфликтующие, но страстные
Это ваш тип отношений, если:
- Вы проводите довольно мало времени вместе.
- Ваши встречи всегда яркие и полны страсти.
- Вам свойственны частые ссоры и страстные примирения.
- Уровень ваших чувств постоянно меняется.
- Вы разбегаетесь на время, чтобы снова соскучиться и вновь броситься друг к другу в объятия.
Такие пары постоянно находятся в статусе «все сложно», но расходятся не чаще других типов пар.
2. Любители драм
Это ваш тип отношений, если:
- В ваших отношениях много взлетов и падений.
- Вы склонны принимать решения на основе какого-то негативного опыта из прошлого или из жизни за границами отношений.
- Большинство времени, проведенного вместе, вы выясняете отношения.
- Вы предпочитаете проводить свободное время отдельно друг от друга — каждый со своими собственными друзьями.
Участники таких пар расходятся в 2 раза чаще остальных; меньше половины пар, участвующих в эксперименте, все-таки поженились.
3. Тусовщики
Это ваш тип отношений, если:
- Вы часто общаетесь через социальные сети.
- Вы очень общительная пара, у вас много друзей.
- Идеальный вечер для вас — поиграть с друзьями в «Монополию», приготовить вместе ужин или потусить в ночном клубе до утра.
- Все дела вы обсуждаете и решаете вместе.
Такие отношения считаются довольно прочными, так как основаны на дружеских чувствах. 2/3 пар — участников эксперимента зарегистрировали свои отношения.
4. Ориентированные друг на друга
Это ваш тип отношений, если:
- Вы много времени проводите вместе.
- Вы имеете общие хобби и интересы.
- Вы обдуманно принимаете решения относительно развития отношений.
- У вас совпадают взгляды на то, где и как провести отпуск.
- Вы пытаетесь решить конфликты методом поиска компромисса.
Этот тип отношений оказался самым счастливым: 90 % участвующих пар создали крепкие семьи.
К чему пришли ученые?
На основании результатов исследования ученые пришли к довольно четким выводам. Чувства у «конфликтующих, но страстных» пылают и стихают довольно быстро; постоянные выяснения отношений и борьба за последнее слово у «любителей драм» тоже в основном приводят к разрыву. А вот «тусовщики» и «ориентированные друг на друга» в большинстве случаев создают крепкие семьи.
Конечно, идеальной формулы не существует и каждый сам решает, как ему любить, но понимание типа своих отношений точно приведет к позитивным изменениям.