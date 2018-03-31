Существует 2 типа мышления. Ответьте на один вопрос, и мы скажем, какой у вас

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Ученые считают, что тип нашего мышления во многом зависит от принадлежности к одной из двух культур: восточной или западной. Узнав свой тип мышления, вы сможете не только лучше понимать окружающий мир, но и более эффективно работать над собой.

Географическое деление мира на Восток и Запад носит весьма размытый характер, поэтому не каждый из нас может однозначно ответить, восточный он или западный человек. AdMe.ru расскажет о простом тесте, который поможет определить ваш тип мышления. А чтобы проще было разобраться, вначале мы расскажем о разнице между этими мирами.

Разница между западным и восточным мышлением

Разницей между восточным и западным мышлением интересовались многие великие умы, в том числе и Карл Густав Юнг. В своих трудах известный психиатр определил основной принцип: Восток — это интроверты, Запад — экстраверты. Для западного типа мышления наибольшей ценностью обладает сам человек, его мнение, достоинство. Материальное благополучие, уважение молодости, стремление везде быть первым — все это тоже свойственно представителям этой культуры.

Для восточного человека мир изначально гармоничен, и если Запад стремится переделать его под себя (отсюда технический прогресс и инновации), то на Востоке меняют себя под окружающий мир, стремясь к единству с природой. Основными ориентирами восточной цивилизации являются скромность, стремление к гармонии, уважение к старшим. Из-за признания своей малой роли перед природой и самим миром на Востоке, в противовес Западу, первостепенное значение имеет не индивидуализм, а коллективизм.

Большое внимание разнице между западным и восточным мышлением уделил Ричард Нисбетт. В одном из экспериментов он показывал американским и японским студентам одну и ту же картину и наблюдал с помощью приборов за движениями их глаз. Оказалось, что американцы концентрируются на ближней точке, упуская детали. Азиаты воспринимают вещи в контексте, придавая немалое значение фону. Другие исследования позволили установить ученому, что люди с восточным типом мышления больше склонны к творчеству, с западным — к анализу. А чтобы узнать, какой тип мышления у вас, приступайте к вопросам ниже.

Вопрос: какой объект тут лишний — трава или курица?

Ответ

Трава. Если вы так ответили, скорее всего, у вас доминирует западный тип мышления. В этой культуре главную роль играют существительные, поэтому вы пришли к выводу, что корову и курицу объединяет тот факт, что они животные.

Если вы так ответили, скорее всего, у вас доминирует западный тип мышления. В этой культуре главную роль играют существительные, поэтому вы пришли к выводу, что корову и курицу объединяет тот факт, что они животные. Курица. На Востоке первостепенное значение имеют глаголы. Поэтому человек с таким мышлением найдет прямое взаимодействие между коровой и травой (животное ест). Это пример триадного классического теста, который используется для определения типа мышления. Остальные примеры являются вариацией этого вопроса, и ответы на них помогут лучше во всем разобраться.

Дополнительный вопрос: какой объект тут лишний — панда или морковь?

Морковь. Так ответит западный человек, потому что он объединит панду и кролика по тому принципу, что они животные.

Так ответит западный человек, потому что он объединит панду и кролика по тому принципу, что они животные. Панда. Кролик ест морковь (тот самый глагол), а панда, как известно, питается бамбуком, поэтому она в этой компании лишняя, — решите вы, если у вас восточное мышление.

Дополнительный вопрос: какой объект тут лишний — шарф или рука?

Рука. Так ответит тот, у кого доминирует западное мышление, потому что шарф и перчатка — это предметы одежды.

Так ответит тот, у кого доминирует западное мышление, потому что шарф и перчатка — это предметы одежды. Шарф. На руку надевают перчатку, поэтому между ними есть взаимодействие. А вот шарф тут ни при чем, решит человек с восточным мышлением.

Что с этим делать?

По мнению Ричарда Нисбетта, наибольших успехов в XXI веке достигнут те, кто возьмет лучшее от обеих культур. При доминировании восточного типа мышления полезно развивать аналитические способности. Помочь в этом может игра в шахматы, решение головоломок, собирание пазлов. Тренирует способность к аналитике составление списков дел, расходов и доходов, целей. Людям, у которых сильнее развито западное мышление, не помешает развивать творческие способности. В этом поможет чтение художественной литературы, освоение новых навыков, игры в ассоциации. Неожиданно, но ученые также отмечают, что креативность помогает развивать преобладание зеленого и голубого цвета в помещении, а также молчание.

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