Существует 10 видов любви. Какой из них ваш?

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На вопрос: «Какая у вас любовь?» большинство ответит: большая и светлая. Ну а все же? Ведь, как выясняется, разновидностей этого чувства много, да и каждый человек понимает под словом «любовь» что-то свое. AdMe.ru предлагает вам поразмышлять над тем, какой бывает любовь и что она делает с людьми.

1. Новая любовь

Новая любовь — это целый букет гормонов и переживаний. Обретя новую любовь, нам порою очень сложно признаться себе, что мы влюблены. Восхищение, романтика, ожидания и минимум конфликтов (или их полное отсутствие) — вот чем характеризуется такой тип любви.

2. Любовь-рутина

Несмотря на то что рутина ассоциируется с чем-то плохим или по крайней мере скучным, в такой любви нет ничего плохого. Это простая любовь, без вопросов и сомнений. Вы можете позволить друг другу быть теми, кем вы являетесь, не пряча свои чувства. Если вас смущает отсутствие взрывных эмоций, стоит разобраться, а так ли вам важны эти эмоции или же ощущения комфорта более чем достаточно для счастья.

3. Раздражающая любовь

Такой тип любви раздражает окружающих, потому что как бы счастливы вы ни были, вы продолжаете смущать людей, которые не имеют отношения к вашим отношениям. Вы забываете, что вокруг существуют и другие люди, а ваши отношения к друг другу доказывают, что нет никаких границ и ограничений для проявления чувств. Пересмотрите свое поведение — быть может, нежные чувства стоит оставить на тот момент, когда вы останетесь наедине?

4. Безрассудная любовь

Здесь партнерам нравится сам факт любви и ощущение быть в паре именно с этим человеком. Да, вы можете быть влюблены, но не осознаете того, что вне романтических критериев между вами нет никакой связи. Вы не готовы ничем рисковать друг ради друга, не готовы терпеть неудобства. Такую любовь сложно понять умом. Вам же просто нравится осознавать тот факт, что вы с кем-то, а не одни.

5. Дружеская любовь

Вы без ума от своего друга, и он мог бы стать идеальным партнером для вас, но вот что-то все же не так. Нет химии, нет искры. Такие отношения вовсе не провальные, ведь хороших друзей найти еще сложнее, чем партнеров. Все, что вам необходимо помнить, — так это то, что между вами дружба, которую не стоит портить романтическими отношениями или попытками их построить. Вы можете не связать с ним свою жизнь, но вы точно будете значить многое друг для друга.

6. Ненастоящая любовь

Вы так сильно хотите, чтобы именно эти отношения были теми самими, а человек, с которым вы состоите в отношениях, оказался любовью всей вашей жизни, что не замечаете, насколько же вы друг другу не подходите. Вы решили, что он идеален для вас, а вы — для него, и продолжаете притворяться, что любите друг друга, вместо того чтобы позволить настоящей любви прийти в вашу жизнь.

7. «Та самая» любовь

Такой вид любви обладает необъяснимой магией. Вы не можете ничего поделать с тем фактом, что она есть и будет. Вы можете ссориться, расходиться, потом сходиться снова, но вот сюрприз: на этой земле нет никого, кого бы вы хотели больше, чем этого человека, и никого нет лучше него. Он настолько идеален, что вы даже начинаете ненавидеть его за это — боитесь, что не найдете никого, хотя бы немного похожего на него, того, кто заставит вас чувствовать то, что вы чувствуете с «тем единственным».

8. Заслуженная любовь

Вы работаете над отношениями, вы так стараетесь, чтобы действительно заслужить свою любовь. Вы всегда были рядом, вы поддерживали и помогали друг другу даже в самые худшие времена. Вы не можете представить жизнь друг без друга, потому что вы построили эту жизнь вместе. Это не просто настоящая любовь, это настоящий смысл жизни, и вы действительно заслужили свое счастье.

9. Трагическая любовь

Такая любовь закончилась, хотя не должна была, или она была неразделенной, или не выдержала предательства. В любом случае такая любовь оставила на душе шрам и принесла много боли. Именно такая любовь заставляет вас выживать, и именно от нее сердце хочет излечиться. Такую любовь очень сложно забыть, потому что она оставила глубокий след.

10. Нездоровая любовь