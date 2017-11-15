Студент доказал, что пригласить девушку на свидание — целое искусство и Аристотель в нем главный помощник

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Студент Джейк Морено из Колледжа Солт-Лейк Коммьюнити в Юте, США, хотел пригласить на свидание девушку Ханну, которая ему понравилась, но не знал, как лучше сказать ей об этом. И тогда Джейк попросил своего профессора по философии религии Шеннона Аткинсона помочь ему. Мы в AdMe.ru решили рассказать, что из этого получилось и при чем тут Аристотель. А в конце вас ждет бонус от «профессиональных» пикап-мастеров.

Треугольник Аристотеля

Аристотель в свое время был убежден, что есть 3 основных класса аргументов, которые можно и нужно применять в своей речи: логос — аргументы, направленные на разум человека;

этос апеллирует к этическим нормам человеческого поведения;

пафос призван обращаться к чувствам человека. По мнению древнегреческого философа, используя эти аргументы как в устной, так и в письменной речи, человек с меньшими усилиями может убедить оппонента в правильности своих идей. Такой подход назвали треугольником Аристотеля.

Как справился Джейк

Для начала Джейк и профессор Аткинсон составили треугольник Аристотеля, выбрав для сообщения подходящие аргументы. Затем Джейк, основываясь на них, написал само электронное послание, которое и отправил Ханне.

Реакция девушки

Джейк был уверен, что его идея не сработает. Он ждал отказа Ханны, но девушка согласилась поужинать. «Было бы здорово! Как насчет пятницы? Я заканчиваю работать в 6. Обязательно приведу Уинстона», — написала она. На свидании Джейк рассказал о помощи профессора. Девушку поразило, как много усилий он приложил, чтобы просто пригласить ее на свидание. Тем не менее молодые люди еще не уверены, что состоится их вторая встреча. Но профессор Аткинсон убежден, что все получилось как нельзя лучше. Он даже готов внести правки в свое резюме, добавив графу «сваха».

Бонус: не все парни бывают такими упорными, как Джейк

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