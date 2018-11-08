Стилист из Японии показывает, как прическа магическим образом преображает человека
Парикмахер Сёу Оцуки — настоящий волшебник, который одним взмахом ножниц превращает своих клиентов в стиляг, достойных попасть на страницы модных журналов. Результаты чужих преображений Оцуки публикует в инстаграме и твиттере, и, судя по миллионам просмотров, пользователям интернета приятно видеть, как люди искренне радуются своему новому облику.
Виртуозный стилист работает в Токио в салоне L. DORADO. И хотя стоимость его услуг высока даже по меркам японской столицы (от $ 59), отбоя от клиентов у него нет. Ведь Оцуки не только кардинально меняет их имидж, но и делает увереннее в себе.
AdMe.ru покажет это на примере 19 человек.
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Фото на превью ld_shou / instagram