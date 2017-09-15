То, как вы держитесь за руки, расскажет о будущем ваших отношений

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Держать любимого человека за руку — это так естественно. И само собой, что такое выражение чувств попало под пристальный взгляд психологов. AdMe.ru внимательно изучил исследования в области социального поведения и выяснил: то, как вы держитесь за руки, может многое поведать о ваших отношениях.

Слабое переплетение пальцев

Этот способ показывает, что ваши отношения эмоционально стабильны и вы полностью доверяете партнеру. Так вы показываете окружающим, что состоите в отношениях, оставляя при этом личное пространство, — вы уважаете чувства и индивидуальность друг друга.

Ладонь в ладонь

Достаточно распространенный способ, который показывает, кто доминирует в отношениях. Та, чья ладонь направлена вниз, занимает позицию лидера и хочет нести ответственность в отношениях. Для мужчин такой способ характерен, когда они хотят защитить или успокоить.

Переплетенные пальцы

Вас связывают гораздо более глубокие чувства, чем просто физическое влечение. Вы стараетесь быть честными друг с другом, не скрывая при этом свои слабости и недостатки. Ваши отношения построены на доверии и взаимной заботе.

Захват за один палец

Ваши отношения находятся на стадии флирта и игривости. Вы только изучаете друг друга и настроены на романтический лад без серьезных обязательств. Такой способ характерен на стадии влюбленности, когда еще нет глубокой душевной близости.

Случайные прикосновения

Когда вы идете рядом друг с другом, ваши руки иногда соприкасаются, но при этом вы не держитесь за руки, — кто-то из вас подает невербальный сигнал о симпатии. Но чаще всего такие отношения не выходят за рамки дружбы и привязанности и не свидетельствуют о близости.

Держаться за пальцы

Тот, кто держит за пальцы, проявляет свое уважение и преданность и показывает свою готовность защищать. Тот, чью руку держат, проявляет полное доверие. Такой способ держаться за руки демонстрирует здоровые и прочные отношения.

Захват за запястье

Этот способ, который со стороны выглядит достаточно агрессивно, выдает ваше физическое влечение, страсть, а также взаимную потребность быть рядом. Но, возможно, такой жест указывает на самолюбивый, жесткий характер.

Держать за талию

Ваши отношения интимны и носят эротический характер. Таким способом вы находите компромисс между прогулкой и полноценными объятиями. Если жест не взаимный — это может говорить о выраженном чувстве собственности одного из партнеров.

Держать под руку

Таким образом девушка показывает свою слабость, хочет получить опору и поддержку. Этот жест является классическим и выражает стабильные, устоявшиеся отношения. Но такое объятие не обязательно говорит о влюбленности и может встречаться в платонических отношениях.