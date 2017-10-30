Спорим, вы не угадаете, что скрыто на фото?
Что сильнее: логика или интуиция, удача или расчет?
AdMe.ru решил провести небольшой эксперимент и закрасил предметы на фотографиях. Попробуйте догадаться, что на них запечатлено.
Кто догадался положить что-то на турникет в метро?
У жениха есть кое-что получше букета. Догадались?
Чему радуется этот парень?
Кажется, коту эта штуковина не очень нравится
Посылочка пришла
У этого парня определенно есть что-то очень привлекательное для девушек
Хорошенько потрите лоб в области третьего глаза и угадайте, что на скамейке
Любопытно, что так сближает эту парочку?
Ну а здесь все просто: парень прилег отдохнуть
Фото на превью depositphotos