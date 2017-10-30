Спорим, вы не угадаете, что скрыто на фото?

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Что сильнее: логика или интуиция, удача или расчет? AdMe.ru решил провести небольшой эксперимент и закрасил предметы на фотографиях. Попробуйте догадаться, что на них запечатлено.

Кто догадался положить что-то на турникет в метро?

У жениха есть кое-что получше букета. Догадались?

Чему радуется этот парень?

Кажется, коту эта штуковина не очень нравится

Посылочка пришла

У этого парня определенно есть что-то очень привлекательное для девушек

Хорошенько потрите лоб в области третьего глаза и угадайте, что на скамейке

Любопытно, что так сближает эту парочку?

Ну а здесь все просто: парень прилег отдохнуть