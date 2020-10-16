Специалист по этикету рассказала, как дать отпор тем, кто напрочь лишен вежливости и такта

Как правильно рассаживаться там, где нет билетов с указанием номера места? Я попадала на автобусные экскурсии, где пары садились так, что оба оказывались у окна, а другие пары были вынуждены садиться далеко друг от друга, рядом с чужим человеком. В моем случае люди начали общаться, перегибаясь через меня и кресло, облокотившись мне на колени. На просьбы не мешать они не реагировали.

Рассаживаться можно как угодно, при условии, что никто не будет вести себя так, как вы описали. Хорошо бы, конечно, чтобы пары садились вместе. Но это из идеального мира, мы живем в другом. Не так давно я сидела в кафе и работала. А за другим столом сидела женщина и говорила с мужчиной. При этом они сидели за разными столами, между ними было больше 2 метров, и они орали так, что я в наушниках не слышала музыку. Когда я на них посмотрела, женщина проорала мужчине: «Ой, девушка на нас так смотрит, наверное, мы слишком громко говорим и ей мешаем!» — «Ничего-ничего, — сказала я женщине, — ведите себя, пожалуйста, так, как привыкли в родном лесу». И улыбнулась. Дальше я работала в тишине. Да, это был совет.