Специалист по этикету рассказала, как дать отпор тем, кто напрочь лишен вежливости и такта
Мария Юдакова — специалист по этикету. В своей регулярной рубрике она рассказывает, как вежливо вести себя с другими людьми, но при этом не забывать и о себе. Она считает, что этикет — это не какое-то сакральное знание для избранных, он доступен и нужен всем. Мария простыми словами и с юмором пишет о правилах, которые регулируют нашу жизнь.
AdMe.ru нашел у Марии ответы на вопросы о том, как общаться с громкими соседями, трамвайными хамами и коллегами, лишенными чувства такта, и выбрал самые животрепещущие из них.
1.
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Меня жутко бесит, когда на природе или в общественном месте кто-то слушает музыку без наушников. То же касается детей с мультиками или играми в кафе и самолетах. Что делать?
В кафе и ресторанах я зову официанта и говорю, чтобы они что-то сделали с этой нездоровой фигней. Или те, кто разговаривает с родственниками по видеосвязи и орет на весь зал, — то же самое. Я всегда спрашиваю у работника заведения, почему они такое позволяют. Обычно они решают вопрос или зовут менеджера. Потому что если я сама их попрошу надеть наушники, то они просто начнут орать в ответ. Увы, доэтикетная форма жизни просьб не понимает.
2.
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Как правильно реагировать на вопрос «Девушка, вы замужем?» от таксистов, ремонтных рабочих (когда на дом вызываешь и они начинают спрашивать: «А почему муж не починит? Он у вас белоручка или вы одинокая?»), от клиентов (если девушка хостес, парикмахер и так далее)?
Можно сказать: «У меня нет привычки обсуждать с чужими людьми свою личную жизнь» и тому подобное. Я, когда еще замужем не была, на подобные вопросы отвечала что-то вроде «Почему муж не может починить сам? Да он сидит. Ага, третья ходка уже. На строгаче. Чаю хотите?». Но первого варианта достаточно. А за вопросы «Почему не замужем?» и «Почему нет детей?» должно быть предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества в пользу сирот и приютов для животных.
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4.
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Как правильно рассаживаться там, где нет билетов с указанием номера места? Я попадала на автобусные экскурсии, где пары садились так, что оба оказывались у окна, а другие пары были вынуждены садиться далеко друг от друга, рядом с чужим человеком. В моем случае люди начали общаться, перегибаясь через меня и кресло, облокотившись мне на колени. На просьбы не мешать они не реагировали.
Рассаживаться можно как угодно, при условии, что никто не будет вести себя так, как вы описали. Хорошо бы, конечно, чтобы пары садились вместе. Но это из идеального мира, мы живем в другом. Не так давно я сидела в кафе и работала. А за другим столом сидела женщина и говорила с мужчиной. При этом они сидели за разными столами, между ними было больше 2 метров, и они орали так, что я в наушниках не слышала музыку. Когда я на них посмотрела, женщина проорала мужчине: «Ой, девушка на нас так смотрит, наверное, мы слишком громко говорим и ей мешаем!» — «Ничего-ничего, — сказала я женщине, — ведите себя, пожалуйста, так, как привыкли в родном лесу». И улыбнулась. Дальше я работала в тишине. Да, это был совет.
5.
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Ко мне часто в Facebook в друзья набиваются мои коллеги, а я их у себя видеть не хочу. Я часто пишу личное, и на работе это знать ни к чему. Как корректно объяснить это человеку? Не хочу никого обидеть.
Ваш начальник ведь не приходит по вечерам в гости к своим подчиненным? А чего, посмотреть, как живут. Ругают ли детей, что едят. Блестит ли унитаз. Интересно же, и сколько всего можно узнать о человеке. Если вы не хотите добавлять коллег в друзья, то имеете полное право этого не делать. Ваш аккаунт — ваша частная территория. Если коллеги предъявляют претензии, то им нужно спокойно отвечать, что вы не смешиваете личную жизнь и работу. Или что у вас принципиальная позиция: не добавлять в личный аккаунт коллег. Если за этим последует вопрос «А почему?», я бы уже отвечала что-то вроде «Да муж не разрешает».
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- Как быть, если при мне комментируют внешность близких мне людей: «Ой, ей такие платья носить нельзя», «Прическу такую больше пусть никогда не делает!», «Зачем она сделала татуировку, это же так уродует». Или интересуются: «А лишний вес у нее из-за какого-то заболевания или нет?» Или вообще вишенка на торте: «И как это она своего мужа захомутала?» — в контексте того, что муж-то вроде симпатичный, а она якобы "не дотягивает’.
Это тот случай, когда невоспитанность можно игнорировать. Но можно ответить так, чтобы больше с вами подобные вопросы никто не поднимал:
— Не идет ей это платье.
— Офигенное платье, и ей оно идет.
— Татуировка уродует.
— Такую красавицу ничто не изуродует, и татуировка огонь.
— Как она своего мужа захомутала?
— Ты правда не понимаешь? — и выразительно смотреть.
8.
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Сидим втроем в маленьком кабинете, и начальница постоянно ест на рабочем месте очень пахучую еду (рыба, чеснок и тому подобное). У нас есть комната, где можно поесть, но она на другом этаже и ей лень идти. И окно открыть не дает, дует ей. Как деликатно прекратить это? Боюсь, если скажу прямо, наживу врага.
Конечно наживете. Никак это деликатно не прекратить, потому что она начальница и ей на вас наплевать. Единственное, что можно сделать, — это привлечь к вопросу вышестоящее начальство. Хорошо бы, чтобы кто-то из ее руководства зашел в ваш кабинет во время обеда. Я всегда для решения подобных деликатных вопросов дружила с секретарями руководителей. Зайдешь с утра, кофе выпьешь, пожалуешься. И дальше оно как-то все само.
9.
10.
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Коллега плохо делает свою работу, а когда его просишь переделать, он начинает всячески показывать, какой это бред, дескать, с тобой что-то не так, и это не конкретно со мной, у него виноваты все вокруг. Еще он шлет миллионы сообщений и голосовых сообщений, даже поздно. Хочется знать, как с такими себя вести.
На работе соблюдение делового этикета начинается с того, что человек хорошо выполняет свою работу. Высказывать свое «фу» человек может маме, жене или на избирательном участке. В офисе сотрудника просто ставят перед фактом: результат нужен такой, качество вот такое. Срок такой-то. Список санкций на случай невыполнения. В процессе выполнения работы человек обязан вести себя так прилично, как может. Как минимум не слать голосовые сообщения. И тем более не делать этого поздно. Его можно заранее предупредить, что голосовые вы всегда сразу удаляете. А текстовые — те, что пришли после окончания рабочего дня. А еще фиксировать каждый шаг и привлекать к решению проблемы руководителя. Он на то и руководитель, чтобы такие задачи решать. Если сотрудник регулярно ведет себя так, как вы описали, его увольняют. Потому что вреда он приносит намного больше, чем пользы.
11.
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Как реагировать на фразы вроде «А у меня не так!»? Идет легкое приятельское общение между не особо близкими людьми. На любую новость такая реакция: «Едете туда? А нам там не нравится, мы бы не ездили. Купила новое? А меня и старое устраивает».
Это декларация «я лучше тебя». Ну лучше и лучше. «Вам там не понравилось? Ну бывает, все мы разные. Я так рада, что тебя устраивает старое. А я вот новое купила». Можно просто угукать. Можно, когда совсем надоест, на фиг послать. Еще можно выдавать показное удивление: «Неужели тебя может устраивать вот такое старое?!» — и делаем специальное лицо. «Как??? Вам там не понравилось? Неужели кому-то может там не понравиться?» — и снова специальное лицо. Они хотят, чтобы вы спорили или оправдывались. Не надо, потому что так они вас едят.
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13.
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Как отвечать людям на комментарии о твоей внешности, которые слышать неприятно? Особенно «Вау, как вы похудели!». Я же права, что это неправильный комплимент?
Все комплименты вида «Ты СЕГОДНЯ прекрасно выглядишь», «Надо же, как ты похудела», «С этой стрижкой тебе значительно лучше» вызывают только желание сломать говорящему нос. Абсолютно справедливое. Есть универсальные этикетные формулы комплиментов: «Вы прекрасно выглядите» или «Какая вы красивая!». Без каких-то дополнений. Если мы говорим о знакомых людях, то можно сделать комплимент улыбке. Или сказать что-то вроде «Вам очень идет это платье».
14.
- Мы все знаем, что делать замечания взрослым людям неприемлемо. Но как быть, если кто-то слишком явно вторгается в мое личное пространство? Сидит в метро рядом, широко расставив колени и локти, очень громко и долго разговаривает на личные темы по мобильному в небольшом помещении (в общем рабочем кабинете, например). Я обычно или выхожу, или пересаживаюсь, или терплю.
Почти любое замечание можно заменить просьбой: «Пожалуйста, не могли бы вы перестать лезть мне на голову? Мне некомфортно». Нормальный человек перестанет и даже, может быть, извинится. А с ненормальным никакие замечания не помогут.
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16.
- Вот пришел ты на родительское собрание, хочется решить вопросы и уйти. Но не тут-то было: всегда есть родители, которые забывают, что не на посиделки с подругами пришли: «А мой сказал...», «Да, и вот мой тоже...», «А моему нравится...». Почему я должна сидеть и все это слушать? Как это остановить?
Учитель (воспитатель) должен следить за тем, чтобы родительское собрание не превращалось в посиделки отчаянных домохозяек. Вы можете его заранее предупредить, что в такое-то время вы встанете и уйдете, и таки встать и уйти. Но если у вас есть возможность туда не ходить, то не ходите.
17.
- Что делать, если родители мужа, люди, в общем-то, интеллигентные, оба математики, совершенно лишены понятия о приличиях. К примеру, у них в семье не зазорно ковырять в носу. Смотрит на тебя, разговаривает и шурует, шурует в ноздре по вторую фалангу! Свекровь ковыряет в зубах с широко открытым ртом на всех совместных трапезах. Залезть рукой в общее блюдо или отпить прямо из пакета сока, стоящего на столе, — обычное дело.
Я вам сочувствую. Потому что я не думаю, что есть какой-то приличный и эффективный способ воздействия, кроме как свести общение к минимуму. Не будете же вы делать взрослому человеку замечания. Если вы его попросите не пить сок прямо из пакета, то он на вас посмотрит понятно как. И продолжит пить, как всю жизнь пьет, ради чего ему что-то менять. Но то, что чужие взрослые люди по совместительству родители вашего мужа, не обязывает вас с ними общаться и принимать у себя в гостях. Можно ведь вообще не встречаться. Или встречаться в кафе и ресторанах. Иногда это помогает, там хотя бы нет общих салатниц.
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19.
- Некоторые коллеги любят демонстрировать 856 фотографий котенка, ребенка, бабушки и подробно рассказывать, как ужасно или прекрасно себя чувствует их подопечный. Рассказы заканчиваются тогда, когда работник сам решит. Как этого избежать?
Никакого специального стоп-слова в этикете нет. Этикет же про общение. К сожалению, большинство людей понимают общение именно так. Поэтому вам каждый раз придется ссылаться на срочные дела, употреблять фразы вроде «Ой, какие милые дети!» и все эти реверансы. Хорошая новость заключается в том, что если вы 10 раз подряд скажете, что заняты, то больше к вам с этой фигней не подойдут.
20.
- Что правила этикета говорят о людях, «на минуточку» выставляющих мусор за двери своих квартир в многоквартирных домах?
Правила этикета ничего не говорят о таких людях. Как ничего не говорят об обезьянах в саванне. Или о диких волках. Или о сине-зеленых водорослях. Правила этикета не предполагают, что в XXI веке живут такие люди. Можно вежливо их попросить так не делать. Они пошлют вас куда подальше. Можно обратиться в ТСЖ, если ТСЖ существует. Можно разместить на площадке объявления о том, что здесь не нужно хранить мусор. Когда я училась на 1-м курсе, мы жили в общежитии, у нас в блоке были соседки — какие-то невероятные неряхи. Одна из них очень любила хранить продукты в санузле: положит пакет с морковью у душевой кабины, она гниет, тараканы празднуют. На просьбы убрать начинала орать как потерпевшая. Подруга однажды развесила по всей ванной объявления: «Катя, пожалуйста, забери меня отсюда. Здесь темно и тараканы. Мне очень страшно. Твоя морковь». И это сработало.
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22.
- Как сообщить коллеге, что от него пахнет потом и вообще неплохо бы менять одежду? Читала, что для этого необходим старший авторитетный коллега того же пола, но у нас нет такого.
Не вижу здесь этичного выхода, кроме как что-то изобрести. Моя знакомая сказала девушке на работе, которая мылась редко, а на свидания ходила часто (знакомилась в интернете и всем об этом рассказывала): «Какая же ты молодец, успеваешь после работы забежать домой и принять душ, а после еще и на свидание пойти!» И ситуация после этого стала значительно лучше. Не идеально, но глаза у коллектива слезиться перестали. Так что и вам придется что-то придумать. Я не могу дать более конкретный совет, потому что не знаю, о ком идет речь. Почему воняют другие, а мы должны страдать и придумывать, как быть понежнее к этим вонючкам? Потому что жизнь. Если мы говорим об этикете, то все так и устроено: люди вокруг могут есть, положив голову в тарелку, но воспитанный человек все равно возьмет приборы. И пойдет в туалет, чтобы воспользоваться зубочисткой. Коллега будет вонять, а вы будете беспокоиться о том, как не задеть его чувства. Но на самом деле вы будете беспокоиться о себе: о том, как не стать человеком, который позволяет себе задевать чувства окружающих людей.
23.
- Собираюсь уволиться, заявление написано. Что делать, если напоследок из тебя пытаются выдавить последние силы, подбрасывая трудновыполнимые задания? И как вежливо попрощаться с коллегами, независимо от сложившихся отношений?
Вы не можете повлиять на начальника и коллег, но вы можете контролировать свое поведение. Не для того, чтобы потом никто не мог сказать о вас ничего дурного. Захотят — скажут. Мы же понимаем, что чужие слова о нас никакого отношения к истине не имеют. Так что это искусство ради искусства. Вести себя красиво ради красоты. Ну и ради того, чтобы их на тысячи хомячков разорвало. Вот они пытаются вас извести, хамят, мешают передавать дела, заваливают заданиями, а вы улыбаетесь и на все соглашаетесь. Потому что для вас это закончится через 2 недели. 13 дней, 12... «Благодарю за плодотворное сотрудничество! Для меня было нелегким решением покинуть эту прекрасную компанию, дружный и профессиональный коллектив, который за эти годы стал для меня настоящей семьей». Вы не для них это делаете. Вы это делаете для себя. Если вы можете себе позволить вести себя как цивилизованный человек (а вы можете), делайте это.
А вам удавалось дать достойный отпор наглецам и хамам?