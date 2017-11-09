Сотни людей поделились тем, что изменило их жизнь в лучшую сторону раз и навсегда
Иногда, казалось бы, самые незначительные перемены могут сыграть большую роль в нашем будущем.
Мы в AdMe.ru решили собрать несколько вдохновляющих примеров, когда всего одно решение или ситуация круто изменили жизнь в лучшую сторону.
- Раньше я каждый день думал о том, какие вещи смогу купить, когда разбогатею: дом, машину и даже реактивный самолет. Пока однажды я не узнал о том, что стоимость одного автомобиля Bugatti равняется сумме, на которую можно спасти от бедности 5 769 человек в течение целого года. С тех пор в моей голове что-то щелкнуло. Я перестал гоняться за деньгами. Я просто живу.
- Я прекратила тратить время на общение в Facebook и чатах и в целом ограничила свое время в соцсетях. Это забирает кучу энергии и заставляет постоянно отвлекаться, а если мне хочется общения, то я предпочитаю встретиться с человеком вживую за чашкой чая — такие встречи куда приятнее.
- Перестал общаться с токсичными людьми. Стараюсь мысленно прощать этих людей, не держать на них обиды и просто молча исчезнуть из их жизни.
- Я начал вести дневник, чтобы позволить себе выразить свои чувства. Мне нужно было быть честным хотя бы с одним человеком. Когда я стал перечитывать свои записи, то взглянул на некоторые события своей жизни совсем другими глазами.
- Я перестал со всеми спорить. Да, никто не любит проигрывать, но все эти бестолковые споры про музыку, политику и вкусы высасывают неимоверное количество эмоций и сил. Я научился принимать чужое мнение и сворачивать такие диалоги. Какую же кучу времени это экономит!
- Это была обычная встреча с друзьями, мы выпивали и общались. Но вдруг я взглянул на них и осознал одну вещь: из нас всех я наименее здоровый человек, и всему виной мое безалаберное отношение к своему телу. Эта мысль буквально поразила меня, и я спросил себя: а что, если бы я был самым здоровым? С тех пор я пробежал более 30 марафонов и ультрамарафонов.
- Пожалуй, одно из самых верных решений в моей жизни — это расставание с бывшей девушкой. Мы постоянно ссорились и были несчастны вместе, и я рад, что у меня хватило решимости прекратить эти нездоровые отношения.
- Привык убирать телефон за 1 час до сна, даже если читаю жутко интересную книгу. И спать я стал намного лучше.
- Лучшее решение, которое я когда-либо принимала, — это заняться дайвингом! Помню, спросила, можно ли попробовать человеку с инвалидностью, и мне ответили: «Почему бы и нет?» Никогда бы не подумала, что подводное плавание поможет облегчить мою хроническую боль в спине и подарит столько энергии.
- Хотя появление ребенка и не было четко спланированным, это однозначно лучшее, что случалось в моей жизни. Дочка делает не только каждый мой день лучше, но и меня самого.
- Я нашла в себе смелость наладить отношения со своим братом. Мы росли и ненавидели друг друга, но всего один разговор полностью перезагрузил наши отношения. Это были лучшие 4 часа в моей жизни, а теперь у меня есть не просто брат, но и близкий друг.
- Начал принимать холодный душ по утрам. Оказалось, в нем масса преимуществ: улучшается иммунитет и кровообращение, уменьшается стресс, появляется заряд бодрости.
- Наверное, одно из самых больших достижений — это то, что я прекратил сплетничать. Всегда вспоминаю правило: «Говорите о других только то, что вы сказали бы им самим в лицо».
- Самый правильный поступок в моей жизни — это предложение, которое я сделал своей будущей жене. С годами она становится только красивее, а я люблю ее все сильнее, и так уже 44 года.
- Забавно, но я и правда считаю важным то, что однажды прочел все книги о Гарри Поттере. И вовсе это не детская история, как многие считают. В них кроется масса ответов на абсолютно разные вопросы! Буквально поворотный момент в моей жизни.
- Перестала делать только то, что от меня ждут. Семья, друзья и даже случайные люди постоянно учили меня, как жить, но я чувствовала себя несчастной. Я научилась слушать себя и свои желания, свои эмоции. И жизнь сильно поменялась с тех пор!
- Завел себе привычку звонить родителям каждый день. Где бы я ни находился и что бы я ни делал, услышать их голос всегда так здорово.
- Я перестала беспокоиться понапрасну. Всегда вспоминаю простое правило: «Если это не будет важно через 5 лет, не думай об этом больше 5 минут».
- В школе я учился паршиво, все критиковали, смеялись надо мной. Пока однажды мой брат не заметил, что у меня неплохо получается писать. Прошло много лет, и вот на сегодняшний день я успешный писатель и являюсь автором нескольких бестселлеров. Я научился ценить каждого человека за все то хорошее, что я нахожу в нем. Это невероятно мотивирует, поверьте.
- Я стала следовать советам, которые всегда давала окружающим. Дельные вещи говорила, как оказалось!