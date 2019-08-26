Ученые пришли к выводу, что мужчины взрослеют позднее женщин

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Многие из нас слышали расхожее мнение о том, что мужчины даже во взрослом возрасте ведут себя как дети. Некоторые также считают, что именно женщины приносят зрелость в отношения с партнером. Поэтому ученые решили проверить, насколько верны эти утверждения. Выяснилось, что общественное мнение оказалось недалеко от истины.

AdMe.ru ознакомился с результатами исследования и узнал кое-что новое о природе нашего мозга. И теперь нам, разумеется, хочется поделиться этим с вами.

Что говорит наука

Эксперимент, проведенный учеными Оксфордского университета, выявил, что созревание человеческого мозга определяется длительным развитием функциональных и структурных свойств, которые позднее отражаются на нашей взрослой жизни. Ученые собирались выяснить, какие психические особенности человека изменяются во время созревания, а какие — сохраняются. Авторы исследования изучили мозг 121 участника в возрасте от 4 до 40 лет с помощью визуализации мозга. Делая выводы, они также принимали во внимание возраст и пол участников.

Мужчины взрослеют позднее

Согласно результатам исследования, мозг и мужчин и женщин в конечном итоге развивает одинаковые способности, применяемые в повседневной жизни. Но при этом мужчины часто демонстрируют задержку в длительном развитии функциональных сетей по сравнению с женщинами. Именно отсюда возникло мнение о том, что мужчины взрослеют позднее. У женщин же, в свою очередь, чаще наблюдается преждевременный износ вышеупомянутых сетей.

Женский мозг более эффективен

Есть еще ряд данных, подтверждающих бо́льшую эффективность женского мозга. В числе прочих к такому выводу пришел Эдуардо Каликсто (Eduardo Calixto), профессор физиологии и фармакологии медицинского факультета Национального автономного университета Мексики. В своей недавней публикации он заявил, что, хотя мозг мужчин больше, женский мозг демонстрирует лучшую память, имеет большее количество нервных связей и делает возможным детальное восприятие цвета и аромата. Каликсто полагает, что подобные показатели связаны с гормонами.

Благодаря науке, мы можем с уверенностью заявлять, что мозг у мужчин и женщин действительно работает по-разному, что объясняет особенности нашего поведения и степень эмоциональной зрелости.

Подмечали ли вы подобную разницу в повседневной жизни? Думаете, результаты исследования одинаково верны для всех мужчин и женщин?