Согласно новым исследованиям, основной источник стресса замужних женщин — это мужья, а не дети

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Замужние женщины испытывают больший стресс, чем одинокие. На них лежит огромная нагрузка: работа и забота о семье. Они чаще страдают от головных болей, усталости и негативных эмоций. Оказалось, что мужья, а не уход за детьми, — основная причина этих проблем. 46 % опрошенных признались, что дети заставляют их нервничать меньше, чем супруги. Однако неприятные эмоции никак не связаны с изменами или жестоким обращением.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как именно мужья способствуют ухудшению психологического состояния своих жен и что можно сделать, чтобы избежать стресса в отношениях.

Муж ведет себя как еще один ребенок

Многие мужчины ведут себя как дети до 43 лет. Это проявляется в легкомысленном отношении к ребенку и вопросам, связанным с ним. «Семилетка — это семилетка. Но 35-летний мужчина, который ведет себя так же, как 7-летний мальчик, это тяжело, ведь он должен быть ответственнее ребенка», — сказала одна из опрошенных женщин. Чаще всего отцы веселятся с детьми. Из-за этого время с ними воспринимается как праздник и развлечение. Матери берут на себя вопросы воспитания, здоровья, образования и развития ребенка. Они больше вовлечены в его повседневную жизнь, чаще поучают и запрещают. Как следствие у детей они начинают ассоциироваться с кем-то скучным и строгим. Это вызывает как конфликты матери с детьми, так и ссоры между родителями.

Решение Придерживайтесь единства. Если один родитель что-то запрещает ребенку, второй должен поддержать это решение. Нужно действовать сообща и заранее договариваться, что можно, а что нельзя. Не менее важно поровну делить ежедневный уход за ребенком. Дети не могут сами записаться в спортивную секцию, на прием к врачу или выбрать себе витамины. Но оба родителя в состоянии это сделать: мужьям следует снять с жен часть нагрузки и больше участвовать в поседневной жизни сыновей и дочерей. А матерям лучше время от времени ослаблять контроль: иногда просто поиграть с малышом полезнее, чем оберегать его от всевозможных напастей.

Женщин угнетает огромное количество домашних дел

Каждая пятая мама называет источником постоянного стресса отсутствие от супруга помощи по дому. Жены тратят больше времени на обеспечение бытовых нужд семьи, а у мужей остается больше времени на отдых. Как правило, на женщинах лежит не только приготовление еды и уборка, но и оплата счетов, покупка продуктов и планирование семейного бюджета. От этих бытовых действий нельзя отказаться, но они угнетают, если отнимают слишком много времени. Доказано, что домашние обязанности вызывают больше стресса, чем обычная работа: в офисе человек чувствует себя более ценным и получает реальную награду.

Решение Самый простой и очевидный совет — мужьям следует помогать женам в ведении домашнего хозяйства. Равное распределение обязанностей по дому — один из главных факторов успешного брака. Оба супруга должны уважать усилия друг друга: работа по дому ценна и важна, даже если не приносит дохода. Но если поделить ее пополам, все можно сделать быстрее, а оставшееся время — провести друг с другом.

Женщины чувствуют себя виноватыми и страдают от отсутствия свободного времени

Большинство опрошенных жен жалуются на нехватку времени. Особенно те, кто работает: вечер они тратят не на отдых, а на выполнение домашних дел. Из-за этого они устают и допускают ошибки. Поскольку большая часть ответственности за семью и дом лежит на женщине, именно она чувствует вину, если что-то идет не так. Вина, в свою очередь, вызывает стресс и мешает справляться с повседневными делами. Одна из респонденток прокомментировала это так: «Я чувствую, что занимаюсь детьми по большей части сама, без участия мужа. Поэтому мне кажется, что если что-то идет не так, то это только моя вина».

Решение Чтобы жены не ощущали нехватку времени и не испытывали чувство вины, мужьям следует разделить с ними не только работу по дому и уход за ребенком, но и ответственность за семью в целом. Когда супруги открыто обсуждают проблемы, вместе принимают решения и несут за них ответственность, это дает чувство причастности и помогает решить многие сложные задачи. А женщинам стоит развивать навыки управления временем, ведь даже с постоянной помощью мужа во взрослой жизни все равно останется множество важных дел. Обоим супругам следует помнить, что хронический стресс в семье нередко приводит к разводу и вредит здоровью. Поэтому следует заботиться друг о друге и беречь себя и супруга от негативных эмоций.

А как вы делите обязанности в семье? Вызывает ли у вас стресс работа по дому? Поделитесь своими историями в комментариях!