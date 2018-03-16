Согласно английскому психологу, на любой вечеринке есть только 8 типов людей

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«То, как мы держим свой напиток, раскрывает особенности нашего характера больше, чем мы думаем», — говорит психолог-консультант доктор Гленн Уилсон. Он провел исследование, в ходе которого наблюдал более чем за 500 посетителями баров, проанализировал язык тела этих людей и разделил их на 8 основных типов.

AdMe.ru расскажет подробнее, что это за личности и как вы сможете их распознать.

1. Флирт

Как правило, это женщина, которая держит бокал, широко расставив пальцы и иногда оттопыривая мизинец или указательный палец. Обратите внимание на то, где располагается бокал. Обычно девушка держит бокал у выреза платья, в районе груди или лица. Иногда она потирает край бокала пальцем, играет с ножкой или мешает содержимое бокала.

2. Сплетница

К этому типу относятся люди, которые предпочитают тесную компанию, любят обсуждать новости и других людей. Они крайне осторожны, у них есть свой круг знакомых, которым они доверяют, и такие люди редко расположены к общению с новыми лицами. Человек, принадлежащий к данному типу, держит бокал за бока, чтобы содержимое не расплескалось из-за активной жестикуляции во время обсуждения чего-либо. Часто наклоняется вперед и прижимает бокал к груди.

3. Весельчак

Жизнерадостный, общительный и всегда в центре внимания. К этому типу может принадлежать как мужчина, так и женщина. Часто они пьют напитки из бутылок, делая короткие глотки, чтобы не упустить важного момента в разговоре. Бутылку держат расслабленно, двумя или тремя пальцами за верхнюю часть. Если вы хотите познакомиться с таким человеком, то это будет несложно. Люди данного типа любят новые знакомства и всегда готовы к расширению круга друзей. Достаточно начать с легкой непринужденной шутки.

4. Застенчивый

Как правило, это человек, который только-только пришел в компанию или его привел с собой близкий друг. Такие люди держат бокал оборонительно, двумя руками, как бы прячась за ним. Бокал никогда не остается пустым, чтобы в любой момент можно было воспользоваться «спасательным кругом» и сделать маленький глоток. Кстати, именно поэтому застенчивые люди часто пьют через соломинку. Если вы хотите подойти к такому человеку, то нужно делать это мягко и максимально тактично. Самый простой комплимент поможет преодолеть застенчивость и наладить контакт.

5. Снежная королева

Как правило, это девушка: холодная, безэмоциональная и неприступная. Она пьет из большого бокала или стакана, плотно обхватив его рукой. Сам обхват и закрытая позиция создают серьезный барьер в общении. Как правило, это деловые люди, которые четко знают, зачем они сюда пришли и чего хотят. А если вы решите познакомиться с таким человеком, то, скорее всего, получите отпор еще до того, как попытаетесь.

6. Плейбой

Этот тип — мужчина: самоуверенный, активный, готовый соблазнять и заводить новые знакомства. Как правило, пьет из высокого стакана или бутылки, несущих некий сексуальный подтекст. Скорее всего, он предпримет попытки познакомиться еще до того, как вы его заметите.

7. Самоуверенный

Человек, склонный к излишней самоуверенности и даже наглости. Занимает все доступное ему пространство, откидывается на спинку стула, садится на отдельный диван или кресло, при этом широко расставляет ноги и вытягивает руки. Как правило, пьет некрепкие напитки из бутылки или кружки. Если этот человек находится в компании друзей, то наверняка уже имеет там какой-то свой образ и зачастую не расположен общаться с посторонними.

8. Крутой

Как правило, это мужчина, который выбирает все самое большое: большие кружки, большие бутылки, большие порции еды. Держит напиток исключительно одной рукой, тем самым как бы показывая, насколько он силен. Зачастую это человек, который производит довольно враждебное впечатление и любит демонстрировать свою уверенность и силу. Если решите подойти к такому человеку, будьте осмотрительны и даже осторожны. А лучше вообще не подходите.

Бонус: расслабленный