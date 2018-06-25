Социофобия — совсем не милая особенность интровертов. Это серьезное заболевание

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В интернете нередко упоминают социофобию в романтическом аспекте, формируя у общества неправильное мнение об этом расстройстве. Интернетный социофоб — прикольный человек с не менее прикольными тараканами в голове. Но это далеко не так! Пользователи, не понаслышке знакомые с этим расстройством, решили пролить свет на проблему и напомнить, что социофобия — вовсе не мило. Это целый букет комплексов и заморочек, мешающих повседневной жизни.

Мы в AdMe.ru подготовили для вас материал, который расставит все точки над «i» в вопросах социально тревожного расстройства личности.

Миф № 1. Социофобия — любовь к уединению

Каждый из нас нуждается в уединении. Согласитесь, что иногда так хочется захватить в магазине пачку вредных чипсов, залезть под одеяло и включить сериал, спрятавшись от всего мира. Это своеобразная терапия, после которой обычный человек с новыми силами бросается в рутину повседневной жизни. Что чувствует социофоб? Людям с тревожным расстройством тяжело находиться в обществе не потому, что «кто-то обожает сериалы и ненавидит людей», а потому, что это действительно доставляет им массу неприятных ощущений. Прежде всего в голове. Им непросто поддерживать разговор с другими, так как мысли всегда скованы беспричинным страхом сказать или сделать что-то не то. Это люди, которые ежеминутно сомневаются в себе, своих успехах и достижениях.

Миф № 2. Социофобы — безынициативные люди

Статистика показывает, что первые признаки социофобии начинают проявляться еще в детском возрасте — 11 лет. Постепенно к ним прибавляются сопутствующие расстройству симптомы — повышенная потливость, тремор, покраснение лица, тошнота. Именно поэтому люди, страдающие от тревожного расстройства, стараются избегать массовых мероприятий и широкого круга социальных ситуаций. Это могут быть ситуации, в которых необходимо проявлять свои способности и умения. Им проще реализовать себя на таких поприщах, которые не требуют повышенного внимания к себе.

Миф № 3. Социофобия — проявление слабого характера

Наверняка вы знаете несколько человек, которые без умолку твердят о своей социофобии. Они пытаются убедить себя и окружающих в том, что являются не такими, как все. На самом деле человеку с расстройством тяжело представить ситуацию, в которой он привлекает излишнее внимание к своей персоне. Обычная просьба водителю автобуса об остановке может спровоцировать у социофоба паническую атаку. Такие люди испытывают настоящий ужас от того, как их действия будут оценены сторонними наблюдателями. Как правило, это не стеснительные, а закомплексованные люди, которым тяжело отстоять собственную точку зрения. Даже если это элементарная просьба водителю остановиться в нужном месте.

Миф № 4. Социофобы — зазнайки, которых не интересуют проблемы других

Люди, страдающие социофобией, очень зациклены на самих себе, на том, как они себя ведут, как выглядят в глазах общества. Конечно, в мире не найдется человека, которому было бы неважно мнение окружающих, но у людей с расстройством дела обстоят иначе. Они предъявляют к себе повышенные требования, стараясь произвести хорошее впечатление на окружающих, но при этом всегда уверены, что оставить хорошее мнение о себе у них никогда не получится. Стоит ли говорить, что даже самая маленькая неудача, случившаяся с социофобом в публичном месте, скорее всего, спровоцирует у него безумное чувство тревоги. В своей голове человек будет прокручивать бесчисленное множество сценариев, обдумывая, где и что он сделал не так. И эти навязчивые мысли могут преследовать его неделями. Например, в ваш коллектив пришел новенький и во время своей приветственной речи он случайно ошибается. Обычный человек даже не заметит оплошности, а у социофоба появится сильная тревога, и это событие отложится в памяти надолго и станет источником опасений в будущем. Ведь известно, что память людей, страдающих расстройством, хранит в себе больше плохих воспоминаний.

Миф № 5. Социофобы ненавидят людей

На самом деле социофобы ненавидят ситуации, в которых им приходится сталкиваться со множеством незнакомцев, рассказывать о себе или проявлять какую-либо активность в отношении других. Это состояние можно сравнить с застенчивостью, но на самом деле оно отличается от застенчивости тем, что влечет за собой серьезные разрушения в личной жизни человека. При этом стоит отметить, что люди с расстройством вполне комфортно чувствуют себя в окружении родных и близких им людей.

6 рекомендаций, которые помогут справиться с недугом

Ведите дневник личных переживаний. Записывайте все тревоги, а через некоторое время сверяйте, насколько они оправдались. Так можно понять, что большинство ваших страхов беспочвенны.

Записывайте все тревоги, а через некоторое время сверяйте, насколько они оправдались. Так можно понять, что большинство ваших страхов беспочвенны. Задайте себе цель . Страх перед предстоящим мероприятием станет значительно меньшим, если вы будете вовлечены в его организацию. Помогая другим, вы отвлечетесь от пугающих мыслей.

. Страх перед предстоящим мероприятием станет значительно меньшим, если вы будете вовлечены в его организацию. Помогая другим, вы отвлечетесь от пугающих мыслей. Двигайтесь от маленьких задач к большим. Хотите выйти из зоны комфорта? Делайте это постепенно, но уверенно. Таким образом вы привыкнете к новым эмоциям и в будущем они уже не будут пугать вас.

Учитесь задавать вопросы. Избегайте таких вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет». Спросите совет. Люди любят давать их, а вы и не заметите, как обычная просьба перерастет в полноценный диалог.

Ищите новые знакомства. Не углубляйтесь в общение в социальных сетях. Заведите знакомство по интересам. Например, запишитесь на курсы рисования или изучения иностранного языка, где присутствует всего 5–6 человек. Только помните: чтобы завязать отношения, необходимо время.

Обратитесь к специалисту. Социофобия — расстройство, ограничивающее ваши возможности. Просто подумайте над тем, что благодаря терапии вы больше никогда не будете испытывать страх, просто выходя из дома.

Вы когда-нибудь сталкивались с симптомами социально тревожного расстройства в реальной жизни? Что вам помогает избавиться от навязчивых мыслей и беспокойства?