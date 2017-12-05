Соблюдайте 10 простых рекомендаций, чтобы избавиться от постоянной усталости

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Высокий ритм современной жизни накладывает на нас много обязанностей. Все больше людей сейчас находятся в замкнутом круге — просыпаются измотанными, чувствуют слабость весь день, не успевают ни поработать, ни отдохнуть. AdMe.ru предлагает сделать паузу и прислушаться к своему организму. В этой статье вы найдете советы, которые помогут меньше уставать и получать радость от жизни.

1. Правильно просыпайтесь

Решая поспать еще 5 минуточек, вы на самом деле приносите себе мало пользы. Мозг не успевает погрузиться в глубокий сон и отдохнуть. После пробуждения лучше сразу потянитесь и с приятными мыслями вставайте с кровати.

2. Нет многозадачности

Вы думаете, что так сэкономите свое время и успеете закончить больше дел. Но, выполняя несколько задач одновременно или постоянно отвлекаясь от основного занятия, вы только тратите свои ресурсы. И, кстати, времени уходит все равно столько же.

3. Делайте перерывы в работе каждый час

Работа на износ не оставит вам энергии к концу дня. Да и все знают, как устает тело, если долго сидеть в одной позе. Каждый час посвящайте 5–10 минут, чтобы сделать разминку для тела и глаз. Можете просто встать и прогуляться до кулера.

4. Проветривайте помещение

Без периодического проветривания в помещении будет скапливаться углекислый газ, большая доза которого уменьшает концентрацию и работоспособность. Глоток свежего воздуха поможет оживить истощенный организм. Проветривайте помещение в течение дня и наполняйте свою комнату свежим воздухом перед сном — так будет приятнее и легче засыпать.

5.Смените обстановку

Ничто не утомляет нас так сильно, как рутина и однообразие. Если вы думаете, что смена обстановки даст временный эффект, то просто делайте что-то новое регулярно. Придумывайте интересные дела на каждые выходные, делайте небольшую перестановку дома и на работе каждый месяц, найдите новое хобби, пользуйтесь новыми маршрутами или продегустируйте новый сорт чая. Новые впечатления не только способствуют выбросу дофамина в мозг, но и улучшают нашу память.

6. Не ешьте жирное в обед

Жирная пища не зря называется тяжелой. Она долго усваивается организмом и приводит к пассивности. Сбалансированный обед даст вам нужную энергию без тяжести на весь день.

7. Откажитесь от энергетиков

У подобных напитков не очень долгое действие, и когда оно закончится, вы почувствуете себя только еще более разбитым. Кроме того, энергетики оказывают сильную нагрузку на сердце, которая будет совершенно некстати, если у вас и так много работы. Лучше поддерживайте водный баланс организма, пейте в сутки минимум 1,5 литра простой воды.

8. Баня или сауна

Не тратьте свои выходные впустую. Интересный вариант для полезного отдыха — банные процедуры. Они снимают усталость и стресс, расслабляют телесные зажимы и обновляют организм. Возьмите с собой любимые эфирные масла и скраб для тела и устройте день заботы о себе.

9. Гуляйте перед сном

Пассивный отдых перед телевизором и компьютером или продолжение труда после рабочего дня не дадут вам отдохнуть. Свежий воздух и легкая физическая нагрузка снимут усталость и стресс. Прогулка — идеальный вариант. Можете пригласить друзей или прогуляться наедине со своими мыслями.

10. Никаких гаджетов перед сном

Свечение и мигающая картинка мешают уснуть, да и сон может быть неспокойным. Чтобы организм смог расслабиться, придумайте себе другое занятие перед сном — почитайте, послушайте приятную музыку, примите ванну или помедитируйте. Если вы не можете без гаджета, то обязательно включите ночной режим.