Сможете решить загадку, взглянув на картинку?

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

AdMe.ru предлагает вам примерить шляпу детектива и решить загадку, взглянув на картинку.

Умение обращать внимание на детали и сопоставлять факты позволит великому сыщику распутать даже самое сложное дело и поймать преступника. Кроме того, решение головоломок — отличный способ размять мозги и улучшить свою память.

Был жаркий летний день, но инспектор Варнике был на службе. Детектив вместе со своим помощником преследовал преступника. Идя по его следам, они очутились на берегу маленькой, но очень глубокой и быстрой реки.

Увидев компанию купающихся, инспектор подошел к ним и спросил:

— Мы ищем парня вашего возраста. Он должен быть где-то поблизости. Вы его не видели?

— Он пробежал мимо нас несколько минут назад. Как раз здесь он бросился в реку. Смотрите, вот он на той стороне выходит из воды! Торопитесь!

Отзывчивые ребята даже предложили дать Варнике свою лодку, но тот отказался.

— Пусть себе убегает, — заметил инспектор, — теперь я хочу поближе познакомиться с вами.