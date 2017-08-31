Выберите 1 зелье из 6, и мы расскажем всё о вашем характере

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Каждый из нас хоть раз мечтал о том, чтобы получить магическую возможность решить ту или иную проблему. Представьте, что у вас появился такой шанс! Перед вами 6 флаконов с волшебными зельями. Каждое зелье дарует определенную способность. AdMe.ru составил для вас проективный тест. Мы предлагаем вам выбрать зелье по вкусу и узнать о своем характере кое-что новенькое.

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1. Вечная молодость

Вы любите развлечения, танцы до утра, шумные посиделки в кругу друзей. Вы берете от жизни всё. Но стоит притормозить, потому что при такой скорости жизни вы пропускаете много важного. Например, семейные встречи и тихие вечера с любящими вас людьми.

2. Менять прошлое

Ваш конек — логика. Вы всегда стараетесь найти первопричину любого события, и обычно вам это удается. Но... многие знания — многие печали. Что было — то прошло. Отпустите прошлое и живите настоящим.

3. Понимать все языки в мире

Вы дружелюбный, активный и любознательный человек. Вы видите во всем новые шансы и возможности. Вы хорошо относитесь к людям, и окружающие, чувствуя это, отвечают вам тем же. А еще вы — везунчик. У вас есть несколько историй о невероятном везении, которое спасло вам жизнь.

4. Исцелять болезни

Вы один из тех людей, которые точно знают, что именно представляют собой окружающие вас люди. Вы видите сквозь маски, вас не провести маскарадом, который каждый день разыгрывается для простачков. Зато вы цените настоящих друзей и знаете, что здоровье ни за какие деньги не купишь.

5. Невидимость

Друзья считают вас самым информированным человеком на земле. У вас куча интересов. Вас очень нелегко ввести в заблуждение, а о вашей проницательности ходят легенды. Но, может, вам стоит обратить внимание на собственную жизнь, на которую катастрофически не хватает времени?

6. Быть богатым

Вы цените комфорт и точно знаете, что именно вам нужно для того, чтобы чувствовать себя превосходно. Вы ходите по магазинам со списком и редко покупаете лишнее, но зато вы делаете своим друзьям самые необычные подарки.