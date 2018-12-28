Скажите, кого вы увидели в первую очередь, и узнайте, какие перемены вас ждут в новом году

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Сегодня существует множество ассоциативных и проективных тестов, предназначенных для диагностики личности. Но этот тест к таковым не относится. Его основная задача — заставить вас улыбаться. Самовнушение — это великая сила, поэтому во время просмотра результатов ни на секунду не сомневайтесь в их точности.

Данный тест создан для того, чтобы читатели AdMe.ru настроились на позитивный лад и зарядились праздничным настроением.

Взгляните на картинку и запомните, чье лицо первым вам попалось на глаза

Запомнили? Тогда приступаем к изучению результатов

Кевин

Если первым на глаза вам попался Кевин, значит, в наступающем году вы будете необычайно находчивы. Теперь, оказавшись в затруднительном положении, вы будете руководствоваться только одним девизом: «Не отступать и не сдаваться». С задачами любого масштаба вы справитесь не хуже, чем этот мальчик расправился с грабителями.

Мама Кевина

Если первой вы увидели Кейт, маму Кевина, то, скорее всего, на вас снизойдет озарение. Нет, не такое, как в фильме, когда Кейт поняла, что ее сын остался дома, а они с мужем летят в Париж. Возможно, неожиданно для себя вы найдете решение проблемы, которая уже давно вас мучает. Когда вы разберетесь с нерешенными вопросами, то удивитесь, как все просто, если научиться смотреть на ситуацию с разных ракурсов.

Папа Кевина

Если раньше остальных вам на глаза попался Питер, папа Кевина, то, вероятнее всего, вы обретете непоколебимое чувство уверенности и спокойствия за себя и своих близких, которого вам до сих пор так не хватало. Вы научитесь держать себя в руках в стрессовых ситуациях, а уверенность и умение оставаться хладнокровным тогда, когда это необходимо, станут примером поведения для многих.

Гарри

Если первым вы увидели Гарри, то наверняка в ваш дом в этом году кто-то или что-то проникнет. На 99 % вероятно, что это окажется удача, которая будет сопровождать вас весь год. И даже если вы и прежде считали себя удачливым человеком, теперь госпожа Фортуна увеличит свое влияние вдвойне.

Марв

Если первым, кого вы разглядели, был Марв, возможно, в новом году вы научитесь чему-то важному, и, скорее всего, это будет самопринятие. Чрезмерная самокритика останется в прошлом и больше не будет мешать вам наслаждаться достижениями, на пути к которым вы прикладываете немало усилий.

Старик с лопатой

Если первым вы увидели старика с лопатой, то грядущий год станет для вас временем удивительных открытий. Вероятнее всего, изменится ваше отношение к людям. Исчезнет привычка делать скоропалительные выводы и ложные умозаключения о тех, кого вы встречаете на жизненном пути. Вы станете более проницательным и научитесь видеть в людях то хорошее, что не замечали прежде.

Птичница

Наконец, если первой на глаза вам попалась птичница, значит, вас ждут невероятные приключения в наступающем году. Возможно, вы оградите от беды тех, кто нуждается в помощи. Это может быть котенок, щенок или же бабушка, которую вы остановите в тот момент, когда она попытается перейти дорогу на красный свет. 2019 год станет для вас годом подвигов и проявления героизма.