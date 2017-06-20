Семейные психологи рассказали о 15 признаках счастливых отношений

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка каждому влюбленному человеку хочется знать, как построить крепкие и счастливые отношения, которые со временем не начнут разрушаться. Оказывается, ответ на этот вопрос уже давно известен семейным психологам. Мы в AdMe.ru узнали у специалистов эту секретную формулу и спешим рассказать вам, как живут партнеры, браку которых обеспечен успех.

Находят компромисс

В счастливых парах люди понимают, что семья — это не поле боя, и стараются во всем найти компромисс. По мнению психологов, такой подход является залогом счастливых и крепких отношений.

Интересуются друг другом

После нескольких лет совместного проживания, когда кажется, что партнеры изучили друг друга во всех особенностях, взаимный интерес может угаснуть. Поддерживать его, подмечая мелочи и разделяя стремления, — верный путь к крепкой семье.

Не конкурируют

Счастливым парам не нужно что-то друг другу доказывать, поэтому люди не пытаются друг друга перещеголять. Отношения, в которых каждый выполняет свою функцию, не стремясь выглядеть выше и лучше другого, психологи называют по-настоящему счастливыми.

Смеются

Чувство юмора — это то, что позволяет счастливым парам проще переживать неудачи и не зацикливаться на недостатках друг друга. А в такой атмосфере и рождаются только самые здоровые с точки зрения психологии семьи.

Хранят хрупкий баланс

Не бывает отношений без споров и разногласий. Но, согласно наблюдениям специалистов, в счастливых браках партнеры соблюдают баланс между позитивом и негативом, не давая второму перевесить.

Сравнивают не для упрека

Сравнение — мощный инструмент в руках строителей счастливого брака. Однако сравнивать нужно не для того, чтобы поставить чьи-то достоинства в упрек, а для того, чтобы не повторять чужих ошибок.

Меняют обстановку

Счастливые пары не позволяют семейному быту раскрасить отношения в серый цвет. Партнеры не ленятся менять обстановку: устраивать вылазки в кафе или бассейн, передвигать мебель в квартире или менять собственный имидж.

Выслушивают, не перебивая

Психологи заметили что в парах, проявляющих заботу об отношениях, все важные мысли влюбленные высказывают по очереди. Поэтому собеседники слышат друг друга и остаются услышанными.

Прощают

Идеальных людей не бывает, и даже в самых крепких семьях случаются разлады. Счастье состоит в том, чтобы прощать и быть уверенным в том, что вас однажды тоже простят.

Сопереживают

Когда в счастливых отношениях что-то идет не так, партнеры не задаются вопросом «И что теперь?» — они пытаются понять, почему. В такой ситуации важно уметь поставить себя на место любимого человека и осознать, какие чувства им движут.

Благодарят

В крепких парах люди способны по достоинству оценивать поступки друг друга и благодарить за них. Психологи не рекомендуют супругам принимать взаимные старания как должное.

Поддерживают страсть

По заверению психологов, для интимных отношений всегда должно находиться время. Даже если для страсти придется назначать определенный календарный день.

Оставляют пространство

В счастливых парах партнеры не пытаются заполонить собой все пространство любимого человека. Они спокойно и с пониманием относятся к желанию другого какое-то время побыть не вдвоем.

Переигрывают ситуации

Еще один признак счастливых отношений — готовность «переиграть» ситуацию, переросшую в проблему. Если заново прожить какой-то этап отношений и не повторить совершенных ошибок, можно избежать огромного количества семейных проблем.

Растут

Счастливые супруги не зацикливаются на одной модели отношений, потому что понимают, что жизнь меняется и под нее нужно подстраиваться. Поэтому они всегда готовы развиваться и находить новые точки соприкосновения.