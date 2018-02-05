Тест: Сделайте сложный выбор и узнайте, за что люди вас ценят

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Читать мысли или уметь телепортироваться? Бессмертие или слава? Никогда не слушать музыку или всегда слушать только нелюбимые группы? Игра «Что бы ты выбрал?» не просто заставит разрываться между вариантами, но еще и кое-что расскажет о вас.

Как вы уже догадались, суть игры — поставить человека в сложное положение, заставив выбирать из двух одинаково притягательных или, наоборот, неприятных ситуаций. Несмотря на свою шутливую сторону, игра не так проста, как кажется. Сегодня мы в AdMe.ru попробуем на основе вашего выбора определить качество, за которое вас так любят окружающие. Приготовьтесь, может быть непросто.

7. Всегда путать имена новых знакомых или быть тем, чье имя всегда забывают?

6. Потерять все заработанные деньги или забыть свое самое приятное воспоминание?

5. Сесть в тюрьму на 10 лет, взяв на себя вину за преступление близкого человека, или просто помочь ему избежать наказания, но никогда больше его не увидеть?

4. Всегда носить неудобную обувь или всегда ходить босиком?

3. Быть несчастным гением или быть счастливым дураком?

2. Обрести настоящую любовь или быть хорошо обеспеченным до конца своих дней?

1. Жить там, где всегда очень холодно, или жить там, где всегда ужасная жара?

А теперь выберите ваш результат:

Какой выбор оказался для вас самым сложным? Поделитесь впечатлениями в комментариях.